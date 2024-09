Per rimanere all'avanguardia nel competitivo mercato assicurativo turco, AKSigorta voleva fare i giusti investimenti tecnologici per poter offrire un'eccellente esperienza del cliente. “In AKSigorta, cerchiamo di sviluppare processi perfetti e differenziarci differenziando i nostri servizi”, afferma Kaan Konak, Responsabile Divisione IT Government della società. “Cerchiamo costantemente di creare un'esperienza migliore per i nostri clienti.”

Per raggiungere questo obiettivo, AKSigorta intendeva sostituire il suo CMS esistente. Ma il progetto era potenzialmente complicato a causa della grande quantità di dati nel sistema esistente. Inoltre, il CMS esistente supportava il processo di gestione dei sinistri mission-critical dell'azienda, perciò AKSigorta doveva avere l'assoluta certezza che questo processo non venisse interrotto dall'aggiornamento.