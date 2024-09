Sebbene la domanda di cloud nel settore finanziario sia massiccia e urgente, le aziende, ovviamente, sono ancora avverse al rischio. La sicurezza dei dati e la conformità alle normative in evoluzione rimangono le massime priorità.

Accenture ha riconosciuto la necessità critica per le organizzazioni finanziarie di acquisire esperienza nel cloud e di lavorare verso soluzioni ideali in modo privo di rischi.

"Nel settore finanziario, si tratta sempre di ridurre al minimo i rischi e massimizzare i guadagni", afferma Guido Greber, ACIC for Financial Services Lead di Accenture. "Queste aziende non potevano semplicemente passare al cloud. Avevano bisogno di sviluppare tatticamente il giusto ambiente cloud per la loro attività."

Anziché chiedere ai clienti di progettare soluzioni su una tabula rasa, l'ACIC sfrutta le skill e l'esperienza dell'unità di business Accenture Cloud First per creare "blueprint" pensati per le imprese e preparati per la conformità, da utilizzare per casi d'uso comuni e di alto valore nel settore (ad esempio, Compostable Enterprise, containerizzazione delle app e altro). Basati su una tecnologia open-source e sviluppati in uno stile disaccoppiato, i blueprint sono altamente flessibili, quindi quando i clienti si rivolgono all'ACIC, i consulenti Accenture li aiutano a comprendere i blueprint applicabili e ad adattarli alle esigenze dei clienti.

Ma per fornire a ogni cliente uno spazio privato in cui poter applicare i propri requisiti specifici ai blueprint, e per poter ricorrere al giusto mix di cloud pubblico e hybrid cloud e di risorse on-premise, Accenture aveva bisogno di un modo per fornire una piattaforma di container ibrida e multicloud, su richiesta, per qualsiasi cliente.

Come afferma Greber: "L'ambiente cloud deve essere accessibile a tutte le persone autorizzate, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, indipendentemente dal fatto che sia on-premise per la conformità normativa o ospitato in un cloud pubblico da IBM, Azure, Google o AWS".