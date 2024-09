Holding di servizi pubblici

Con l'aumento della concorrenza nel mercato energetico nazionale statunitense, il successo dipende più che mai dall’offerta di un servizio reattivo che soddisfi e superi le aspettative dei clienti. Per mantenere i clienti soddisfatti, le aziende gestiscono ogni aspetto del ciclo di vita del cliente—dalla connessione al servizio e alla fatturazione all'elaborazione e agli incassi dei pagamenti.



Questa grande azienda statunitense si affida a Oracle Utilities Customer Care and Billing (CC&B) per promuovere una fatturazione efficiente e accurata su più canali, sia che i clienti scelgano di pagare online, per telefono, per posta o di persona.



"Oracle Utilities CC&B è un sistema assolutamente mission-critical; lo utilizziamo per gestire la fatturazione per milioni di clienti che serviamo", commenta il Chief Information Officer. "La soluzione ci aiuta a garantire che la fatturazione ai clienti venga effettuata in modo accurato e puntuale, mantenendo alta la loro soddisfazione e massimizzando la nostra generazione di ricavi".



Nel 2013, l'azienda ha acquisito un'azienda di distribuzione del gas naturale, che ha quasi raddoppiato l'impronta aziendale totale. Per sfruttare appieno le opportunità offerte dall'acquisizione, l'azienda doveva assicurarsi che i sistemi e i processi acquisiti fossero perfettamente integrati nelle operazioni esistenti, compresi i sistemi informativi dei clienti.



"L'acquisizione è in linea con la nostra strategia per promuovere la crescita e aumentare il valore che forniamo sia agli azionisti sia ai clienti", spiega il Chief Information Officer. “Quando le nostre aziende si unirono, ci impegnammo a sfruttare al massimo la nostra portata combinata e a garantire i più alti livelli di servizio possibili applicando le best practice e i migliori sistemi.



"Abbiamo deciso di consolidare la nuova acquisizione nel nostro ambiente esistente Oracle Utilities CC&B. Per ridurre al minimo le interruzioni per l’azienda e per i nostri clienti, sapevamo di dover garantire una migrazione efficiente e senza intoppi".