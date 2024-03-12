Meskipun bencana alam tidak dapat dihindari, pemanfaatan data, AI, insight cuaca cerdas, IoT, teknologi geospasial, serta teknologi manajemen aset canggih dapat secara signifikan meningkatkan pengelolaan bencana dan memperkuat keandalan jaringan listrik.

Kombinasi IBM® Maximo Application Suite (MAS) dan IBM® Environmental Intelligence Suite menawarkan alat yang kuat untuk membantu utilitas mempersiapkan kondisi cuaca ekstrem dengan lebih baik:

1. Pemeliharaan yang berpusat pada keandalan:

Aset yang menua, dikombinasikan dengan ketidakmampuan mengidentifikasi aset berisiko sejak dini, menciptakan lingkungan operasional yang kompleks dan berbahaya bagi perusahaan utilitas. IBM® memecahkan berbagai tantangan ini dengan menggabungkan kemampuan reliability centered pemeliharaan (RCM), enterprise manajemen aset (EAM), dan aset kinerja manajemen (APM) ke dalam satu platform. Aplikasi IBM® Maximo Reliability Strategies memungkinkan proses menyeluruh untuk memulai, menyelesaikan, dan menerapkan studi RCM serta melacak hasilnya. Kemampuan canggih ini memberdayakan organisasi untuk mengambil keputusan pemeliharaan berbasis data, memusatkan perhatian pada aset yang penting dan berisiko, serta mengalokasikan tingkat pemeliharaan yang tepat secara strategis sesuai kebutuhan guna menjaga keberlangsungan fungsinya. Utilitas juga dapat mengembangkan strategi untuk standar keandalan cuaca dingin yang disesuaikan dengan aset individu.



Lebih dalam lagi, manajemen kinerja aset (APM ) dengan MAS membantu organisasi menentukan bagaimana dan kapan aset akan mengalami kegagalan dan mengidentifikasi aset yang berisiko lebih awal sehingga mereka dapat mengambil tindakan segera. Menggunakan alat yang didukung AI seperti IBM® Maximo Monitor, IBM Maximo Health dan IBM® Maximo Predict, utilitas dapat mengoptimalkan strategi pemeliharaan, mengurangi biaya pemeliharaan, dan memperpanjang umur aset dengan secara proaktif memahami kesehatan dan risiko terkait. Fitur platform ini dapat meningkatkan kinerja aset dalam situasi ekstrem, meminimalkan waktu henti yang tidak direncanakan.

2. Prediksi pemadaman:

MAS, bersama dengan IBM® Environmental Intelligence Suite Outage Predic tion, memungkinkan utilitas untuk memprediksi dan memantau pemadaman berdasarkan lokasi dengan keyakinan yang meningkat dengan menggunakan data intelijen cuaca dan mengambil tindakan yang relevan. Pendekatan ini meningkatkan respons permintaan, memungkinkan perbaikan aset lanjutan, persiapan, dan integrasi cepat pabrik pembangkit cadangan ke dalam grid. Sebagai contoh, temukan bagaimana IBM® berhasil menerapkan IBM® Environmental Intelligence Suite Outage Prediction for Hydro One, yang menghasilkan peningkatan 33% dalam pemulihan daya selama badai es.

3. Manajemen layanan lapangan:

Untuk mengatasi tantangan respons kru yang tertunda dan inspeksi berbasis kertas, utilitas dapat memanfaatkan kekuatan IBM® Maximo mobile dan MAS. Produk-produk ini menyediakan manajemen aset yang efisien, penjadwalan cerdas dan pengiriman, yang menghasilkan mobilisasi kru yang lebih cepat dan kesiapan darurat yang lebih baik.

IBM® Maximo Mobile juga memungkinkan perampingan proses pemeriksaan dan daftar periksa pemeliharaan. Misalnya, inspeksi seluler dapat diintegrasikan dengan IBM® Maximo Visual Inspection, yang menggunakan AI untuk mendeteksi masalah inspeksi visual secara otomatis.

4. Pengelolaan vegetasi:

Platform IBM® Environmental Intelligence Suite Vegetation Management memberikan insight berbasis AI tentang pertumbuhan vegetasi dengan menggunakan data satelit dan LiDAR mode Geiger dikombinasikan dengan wawasan cuaca untuk membantu utilitas membuat keputusan yang lebih tepat. Misalnya, memutuskan di mana memangkas pohon sebelum badai dapat diprioritaskan berdasarkan kekritisan.

Seiring dengan cuaca ekstrem dan peristiwa iklim yang lanjutkan meningkat, Utilitas membutuhkan alat untuk mengatasi tantangan industri yang meluas dan meningkatkan kesiapsiagaan mereka terhadap cuaca ekstrem. Dengan data, AI, kecerdasan, dan banyak lagi, solusi ketahanan klien IBM® dapat menjadi pilihan yang efektif dalam menjaga lampu menyala hari ini dan grid yang tangguh besok.