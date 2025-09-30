TEEP mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan, kinerja dan kualitas untuk memberikan evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas peralatan saat ini. Sebagai contoh, TEEP digunakan secara luas dalam operasi manufaktur untuk mengukur dan mengoptimalkan kinerja alat berat dan lini produksi. TEEP memberikan wawasan tentang efektivitas peralatan secara keseluruhan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

TEEP terkait dengan Overall equipment effectiveness (OEE), sebuah metrik yang biasanya digunakan untuk mengukur efektivitas dan kinerja proses manufaktur atau setiap peralatan. Metrik ini memberikan wawasan tentang seberapa baik peralatan digunakan dan seberapa efisien beroperasi dalam memproduksi barang atau memberikan layanan.

Skor OEE dihitung dengan ketersediaan x kinerja x kualitas.¹

TEEP dihitung dengan mengalikan empat faktor: ketersediaan, kinerja, kualitas, dan pemanfaatan.²

Perbedaan utama antara kedua metrik ini adalah bahwa sementara OEE mengukur persentase waktu produksi terencana yang produktif, TEEP mengukur persentase seluruh waktu yang produktif. Ini memberikan pandangan holistik tentang efektivitas seluruh sistem. Jika Anda tertarik untuk memahami potensi kinerja maksimum lini produksi Anda, termasuk waktu henti yang direncanakan untuk pemeliharaan, pergantian, atau acara terjadwal lainnya, TEEP adalah metrik kinerja yang dapat digunakan. TEEP dapat membantu dalam perencanaan kapasitas produksi dan menentukan kemampuan peralatan atau lini produksi Anda.