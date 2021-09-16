OpenShift vs Kubernetes: Apa bedanya?

OpenShift dan Kubernetes adalah opsi perangkat lunak orkestrasi kontainer yang paling banyak digunakan yang tersedia saat ini. Mari kita lihat kedua solusi ini dan bagaimana mereka berhubungan dan apa perbedaannya.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
OpenShift dari Red Hat adalah platform kontainer sumber terbuka yang berjalan pada sistem operasi Red Hat enterprise Linux dan Kubernetes. Produk ini biasanya disebut “Platform sebagai Layanan” (PaaS) karena menggabungkan sejumlah layanan dalam platform untuk bisnis perusahaan. Termasuk di dalamnya platform Kubernetes dan gambar kontainer Docker. Ini juga mencakup fitur tambahan yang hanya tersedia bagi platform perusahaan OpenShift.
Kubernetes juga merupakan platform orkestrasi kontainer sumber terbuka. Platform ini memungkinkan pengembang mengontrol, mengelola, dan memelihara beban kerja pemrosesan perangkat lunak dengan lebih mudah untuk penerapan dan skalabilitas yang lebih baik.
Untuk melihat lebih dalam tentang Kubernetes, lihat video kami, “Penjelasan Kubernetes”:
Fitur pembeda utama antara kedua platform adalah bahwa platform kontainer OpenShift mencakup platform dan fitur Kubernetes (serta fitur Docker). Sebaliknya Kubernetes tidak menyertakan layanan OpenShift yang merupakan opsi terpisah dengan dasbor Kubernetes unik tersendiri.
Selain itu, meskipun keduanya adalah sumber terbuka, OpenShift adalah layanan platform berbayar dari Red Hat, sedangkan kode sumber terbuka Kubernetes adalah layanan gratis yang dapat diunduh dari GitHub.
Mungkin ada kebingungan tentang perbedaan ini, jadi penting untuk memahami bahwa penyedia Kubernetes sebagai Layanan (KaaS) menawarkan penerapan kelas perusahaan berbayar dan Kubernetes Service terkelola. Penyedia ini biasanya menawarkan layanan integrasi terkelola dengan penyedia cloud seperti IBM, Amazon Web Services (AWS), atau Microsoft Azure.
Memiliki pengetahuan dasar tentang bagaimana teknologi orkestrasi kontainer berkembang dan di mana posisinya saat ini juga sangat membantu.
Perangkat lunak kontainer bukanlah hal baru. Ini telah digunakan sejak tahun 1970-an ketika mesin virtual (VM) menggantikan pemrosesan mainframe dengan berbagi sumber daya multisistem canggih pada satu mesin (atau “node”). Pengembang dapat menginstal beberapa sistem operasi virtual pada satu komputer. Pengembang menggunakan segmentasi mesin virtual yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses dan berbagi sumber daya. Perangkat lunak ini juga memungkinkan pengembang untuk menguji dan menjalankan aplikasi di lingkungan yang terisolasi. Mengisolasi aplikasi dari proses lain memungkinkan aplikasi tersebut berjalan secara bersamaan dengan lebih sedikit gangguan atau gangguan pada layanan.
Dalam dua dekade terakhir, muncul teknologi klaster kontainer yang menghemat ruang dan penyeimbangan beban. Teknologi ini telah menjadi desain perangkat lunak kontainer terkemuka untuk menyeimbangkan beban, kecepatan, dan paritas aplikasi secara aman di seluruh lingkungan.
Pada tahun 2013, Docker meluncurkan perangkat lunak berbasis GUI sumber terbuka yang sekali lagi mengembangkan teknologi kontainer. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengontrol pengembangan aplikasi dengan lebih baik dan menyediakan aliran gambar. Segera setelah itu, Google mendirikan Kubernetes (dikenal juga sebagai “kube” atau “k8") pada tahun 2014 dengan kontainerisasi klaster Kubernetes yang sekarang dikelola oleh Cloud Native Computing Foundation (CNCF) nirlaba milik Linux Foundation.
Terakhir, platform OpenShift dari RedHat pada OS Red Hat Enterprise Linux (RHEL) diluncurkan pada tahun 2011 dan semakin diminati dalam 10 tahun terakhir karena telah menciptakan lebih banyak layanan yang memajukan bisnis.
Perangkat lunak orkestrasi kontainer mengotomatiskan kontainer dan memungkinkan pengembang mengonfigurasinya. Ini dianggap portabel karena dapat dibuat dan diterapkan di lingkungan apa pun.
Teknologi kontainer bekerja dengan menggabungkan kode aplikasi — bersama pustaka dan informasi penting lainnya — ke dalam satu peristiwa. Ini disebut aplikasi "unit tunggal" karena mencakup objek paling dasar atau kode berorientasi proses. Hal ini memungkinkan aplikasi berfungsi lebih baik, baik on premises maupun di ekosistem pengembang mana pun. Orkestrasi klaster kontainer adalah bentuk teknologi perangkat lunak kontainer yang banyak digunakan dan merupakan cara Kubernetes dirancang.
Kontainerisasi menggunakan klaster node (baik mesin nyata atau mesin virtual) yang berfungsi seperti satu server yang kuat. Ini memberikan lebih banyak ruang, isolasi aplikasi, penyeimbangan beban, dan kecepatan pemrosesan yang lebih cepat secara konsisten.
Klaster Kubernetes dirancang berbentuk pod. Pod mempertahankan jumlah sumber daya yang sama dan bekerja di jaringan yang sama. Ini adalah struktur pemrosesan yang kuat karena dapat direplikasi sehingga kontainer apa pun di dalam pod dapat bekerja seperti yang lain, menghasilkan pembaruan bersamaan atau menyeimbangkan tanggung jawab pemrosesan beban.
Bagaimana teknologi ini bekerja untuk bisnis dan aplikasi perangkat lunak Anda? Singkatnya, teknologi ini terstruktur sehingga pod dapat direplikasi untuk mendukung penyeimbangan beban aplikasi Anda dan memastikan aplikasi tidak gagal. Ini adalah sarana untuk menjalankan perangkat lunak secara lebih efisien dan andal, di mana pun Anda menjalankannya, desktop, mobile, jaringan lokal, atau cloud. Hal ini memungkinkan Anda untuk meningkatkan perangkat lunak dengan lebih mudah.
Untuk menyelami orkestrasi kontainer lebih dalam, lihat video kami "Penjelasan Orkestrasi Kontainer":
Secara keseluruhan, baik Kubernetes maupun OpenShift menyediakan proses integrasi berkelanjutan dan pengiriman berkelanjutan (CI/CD) dengan kinerja tinggi. Meskipun Anda mungkin akan menemukan fitur saluran CD tertentu yang lebih mendukung kebutuhan bisnis Anda.
Sekarang setelah memahami cara kerja orkestrasi klaster kontainer, Anda dapat lebih memahami fitur Kubernetes dan apa yang Kubernetes tawarkan untuk bisnis Anda.
Penerapan dan distribusi Kubernetes untuk aplikasi perangkat lunak memungkinkan bisnis membuat, menguji, dan menerapkan aplikasi dengan lebih efisien.
Fitur utama Kubernetes meliputi:
Anda mungkin menganggap Kubernetes sebagai opsi terbaik bagi DevOps untuk mengonfigurasi dan menyesuaikan templat aplikasi dengan kontrol baris perintah yang lebih langsung. Untuk deploymentconfig dan banyak pengontrol — seperti pengendali replikasi dan namespace — Kubernetes mungkin dianggap sebagai opsi yang lebih komprehensif.
OpenShift adalah platform orkestrasi kontainer berbasis cloud yang berjalan di Linux dan mencakup beberapa fitur tambahan dan kontrol akses, yang mungkin dianggap lebih penting oleh beberapa bisnis.
Platform ini dirancang untuk mendukung penskalaan dan efisiensi yang lebih baik untuk pengembangan berbasis cloud di IBM, Amazon, dan layanan cloud perusahaan lainnya.
Fitur utama OpenShift adalah sebagai berikut:
Platform OpenShift mungkin merupakan pilihan yang lebih menarik bagi bisnis yang mencari otomatisasi siap pakai dengan lebih banyak fitur kepatuhan.
Pada intinya, baik Kubernetes dan OpenShift dapat menerapkan dan berjalan di cloud publik dan lingkungan lokal untuk memungkinkan pengalaman pengguna akhir yang lebih baik. Tetapi perbedaan mendasar adalah pertimbangan paling signifikan untuk bisnis.
Aplikasi contoh penggunaan untuk kedua opsi orkestrasi kontainer membutuhkan gambaran yang lebih terfokus pada jenis industri yang dilayani lebih baik oleh keduanya.
Aplikasi penggunaan dengan frekuensi tinggi yang memerlukan pembaruan rutin mungkin akan mempertimbangkan Kubernetes mengingat sistemnya yang mudah untuk pembaruan. Misalnya, game dan lingkungan online dapat menggunakan Kubernetes secara lebih luas.
Di sisi lain, aplikasi dengan tingkat kepatuhan tinggi — seperti aplikasi perawatan kesehatan, pendidikan, atau pemerintah — mungkin memerlukan lingkungan yang lebih aman dan ketat. OpenShift dirancang untuk “kesiapan peraturan yang lebih besar” (tautan berada di luar ibm.com) dan misalnya memenuhi GDPR, peraturan kepatuhan HIPAA.
Untuk bisnis baru, terutama bisnis perusahaan kecil, OpenShift mungkin lebih menarik karena peningkatan dukungannya, termasuk penerapan klaster CI/CD yang lebih mudah.
IBM menawarkan Kubernetes dan OpenShift sebagai layanan yang berbeda dengan IBM Cloud.
Bahkan, “The Forrester Wave: Platform Pengembangan Kontainer Multicloud” menobatkan Red Hat OpenShift on IBM Cloud Service pemimpin untuk Q3 2020 (tautan berada di luar ibm.com).
Selain itu, IBM adalah solusi Kubernetes bersertifikat, penyedia bersertifikat KCSP, dan bagian dari CNCF.
Anda dapat membangun dan menerapkan klaster kontainer OpenShift di lingkungan apa pun dengan IBM Cloud Satellite. Bisnis juga dapat memanfaatkan alat dan API Red Hat OpenShift dengan opsi cloud. IBM menyediakan segala bentuk kepatuhan (misalnya, SOC1, 2; GDPR; FIPS 140-2 Level 4) dan memungkinkan bisnis mengakses Jenkins sebagai bagian dari katalog OpenShift serta dukungan pakar produk.
Mulai dengan cepat penggunaan IBM Cloud Kubernetes Service dan terapkan aplikasi yang terkontainerisasi dalam skala besar. Panduan langkah demi langkah ini memandu Anda melalui hal-hal dasar, dari menyiapkan akun hingga menerapkan klaster dan aplikasi pertama Anda.
Capai potensi penuh bisnis Anda dengan hybrid cloud yang fleksibel, aman, dan tangguh. Pendekatan IBM hybrid cloud yang terbuka memungkinkan Anda membangun dan mengelola beban kerja tanpa vendor lock-in, sehingga memastikan fleksibilitas dan kinerja di seluruh lingkungan IT Anda.
Komputasi tanpa server memungkinkan pengembang untuk membangun dan menjalankan kode aplikasi tanpa menyediakan atau mengelola server atau infrastruktur backend.
Pelajari dasar-dasar YAML dan cara kerjanya dalam menyederhanakan konfigurasi Kubernetes. Panduan ini mencakup struktur utama dan tips untuk menulis file YAML yang efektif untuk mengelola penerapan Kubernetes Anda.
Pelajari bagaimana kontainer merevolusi cara bisnis mengembangkan, menerapkan, dan mengelola aplikasi. Temukan mengapa teknologi ini dapat mengubah permainan dalam hal skalabilitas, keamanan, dan efisiensi di lingkungan TI saat ini.
Pelajari bagaimana ExxonMobil mentransformasi pengalaman pelanggan di lokasi pengisian bahan bakar menggunakan IBM Cloud untuk skalabilitas, kecepatan, dan inovasi. Pelajari bagaimana teknologi cloud membantu mereka mengurangi biaya dan menyederhanakan operasi.
Red Hat OpenShift on IBM Cloud adalah OpenShift Container Platform (OCP) yang dikelola sepenuhnya.
Solusi kontainer menjalankan dan meningkatkan beban kerja dalam kontainer dengan keamanan, inovasi sumber terbuka, dan penerapan yang sangat cepat.
Dapatkan kemampuan baru dan dorong ketangkasan bisnis dengan layanan konsultasi cloud IBM. Temukan cara berkolaborasi dalam menciptakan solusi, mempercepat transformasi digital, dan mengoptimalkan kinerja melalui strategi hybrid cloud dan kemitraan pakar.
Mulai gunakan platform Red Hat OpenShift yang dikelola sepenuhnya atau jelajahi fleksibilitas ekosistem IBM Cloud Kubernetes. Percepat proses pengembangan dan penerapan Anda dengan solusi yang dapat diskalakan dan aman sesuai kebutuhan Anda.