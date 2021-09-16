OpenShift vs Kubernetes: Apa bedanya?

OpenShift dari Red Hat adalah platform kontainer sumber terbuka yang berjalan pada sistem operasi Red Hat enterprise Linux dan Kubernetes. Produk ini biasanya disebut “Platform sebagai Layanan” (PaaS) karena menggabungkan sejumlah layanan dalam platform untuk bisnis perusahaan. Termasuk di dalamnya platform Kubernetes dan gambar kontainer Docker. Ini juga mencakup fitur tambahan yang hanya tersedia bagi platform perusahaan OpenShift.

Kubernetes juga merupakan platform orkestrasi kontainer sumber terbuka. Platform ini memungkinkan pengembang mengontrol, mengelola, dan memelihara beban kerja pemrosesan perangkat lunak dengan lebih mudah untuk penerapan dan skalabilitas yang lebih baik.

Untuk melihat lebih dalam tentang Kubernetes, lihat video kami, “Penjelasan Kubernetes”:

Fitur pembeda utama antara kedua platform adalah bahwa platform kontainer OpenShift mencakup platform dan fitur Kubernetes (serta fitur Docker). Sebaliknya Kubernetes tidak menyertakan layanan OpenShift yang merupakan opsi terpisah dengan dasbor Kubernetes unik tersendiri.

Selain itu, meskipun keduanya adalah sumber terbuka, OpenShift adalah layanan platform berbayar dari Red Hat, sedangkan kode sumber terbuka Kubernetes adalah layanan gratis yang dapat diunduh dari GitHub.

Mungkin ada kebingungan tentang perbedaan ini, jadi penting untuk memahami bahwa penyedia Kubernetes sebagai Layanan (KaaS) menawarkan penerapan kelas perusahaan berbayar dan Kubernetes Service terkelola. Penyedia ini biasanya menawarkan layanan integrasi terkelola dengan penyedia cloud seperti IBM, Amazon Web Services (AWS), atau Microsoft Azure.