gRPC vs. REST

Dalam atlas besar internet, antarmuka pemrograman aplikasi (API) adalah jalan raya yang menghubungkan kota, kota kecil, pantai, dan tujuan lainnya. API memungkinkan aplikasi perangkat lunak untuk berkomunikasi satu sama lain untuk bertukar data, fitur, dan fungsionalitas. Laporan Imperva tahun 2023 menemukan bahwa sekitar 71% lalu lintas internet terdiri dari panggilan API, yang menunjukkan betapa pentingnya teknologi ini bagi kerja aplikasi dan perusahaan modern.

Tidak mengherankan bahwa memahami cara membangun API merupakan keterampilan mendasar bagi sebagian besar pengembang. Namun, sebagaimana layaknya infrastruktur penting, ada banyak ragamnya.

Untuk memperluas metafora kita, jalan raya 12 lajur tidak "lebih baik" daripada jalan biasa dengan satu lajur; jalan raya tersebut akan menghancurkan struktur lingkungan perkotaan dan jalan biasa akan menjadi bencana di daerah dengan lalu lintas tinggi. Gaya arsitektur yang berbeda untuk membangun API, seperti REST dan gRPC, memiliki cara yang sama: masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan dan memahami kekuatan dan kelemahan tersebut sangat penting untuk menciptakan infrastruktur yang sehat.