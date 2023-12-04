Industri penerbangan berada di bawah tekanan untuk meningkatkan keberlanjutan perjalanan udara sekaligus meningkatkan efisiensi operasional di pasar yang semakin kompleks yang masih pulih dari dampak pandemi COVID-19. Dalam industri di mana keselamatan adalah yang terpenting dan teknologi baru membutuhkan pengawasan penuh, AI generatif berjanji untuk meningkatkan bisnis penerbangan dan mitra industri mereka.

Terdapat banyak contoh penggunaan potensial untuk AI generatif. Beberapa contoh penggunaan memerlukan waktu untuk berintegrasi dengan sistem dan proses bisnis yang ada, tetapi para pemimpin industri harus pindah ke area yang paling cocok untuk kekuatan AI generatif. Ini termasuk meningkatkan pengalaman pelanggan melalui rekomendasi dan promosi perjalanan yang lebih baik dan lebih personal, serta meningkatkan layanan pelanggan dengan menciptakan asisten virtual yang lebih kuat. AI generatif juga dapat membantu teknisi pemeliharaan, perbaikan, dan perbaikan (MRO) dengan memungkinkan mereka mengambil informasi yang relevan dengan lebih efektif untuk perbaikan, atau dengan mengotomatiskan pembuatan pesanan suku cadang dan peralatan sehingga perbaikan atau pemeliharaan dapat dimulai segera setelah pesawat mendarat.

Beberapa maskapai penerbangan sudah menggunakan AI generatif dalam komunikasi dan operasi layanan pelanggan, termasuk mengotomatiskan terjemahan teks, memproduksi materi pemasaran, dan menulis salinan. AAR Corp, penyedia layanan penerbangan swasta, sedang mempertimbangkan penggunaan AI generatif untuk mengoptimalkan manajemen inventaris, menyediakan pemeliharaan prediktif, meningkatkan operasi gudang, dan mengotomatiskan pemesanan suku cadang.