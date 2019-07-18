Vault penyimpanan: Naik turunnya floppy disk

Pada tahun 1977, ketika Apple II dirilis dengan dua floppy drive berukuran 5¼ inci, hal itu menjadi terobosan besar bagi konsumen. Perusahaan dapat menulis perangkat lunak dan sistem operasi dan dengan mudah mendistribusikannya melalui surat atau di toko. Komputer pribadi semakin mudah diakses dan ramah pengguna. Floppy disk membuat informasi portabel — dokumen dapat disimpan di floppy disk dan dibuka di komputer lain, dan orang dapat berbagi disk tersebut satu sama lain. Floppy disk tetap menjadi pusat perhatian hingga awal era milenium.

“Floppy disk menyediakan cara pertama yang benar-benar mudah untuk mentransfer file,” kata Manajer Enablement Teknis Penyimpanan dan SDI Flash Technical Enablement Manager dari IBM® Systems, Roger Kasten. “Kembali di tahun 80-an dan 90-an, kita sering bergantung pada 'sneaker-net' untuk mentransfer data antar komputer. Anda hanya perlu menaruh data di floppy, membawanya ke rekan atau teman, menyerahkannya, dan mereka bisa menyalin data itu ke perangkat mereka.”

Kemudian, pada tahun 2011, semua produksi floppy disk berhenti.

“Pada awal 2000-an, USB thumb drive muncul,” kata Kasten, “Selama beberapa tahun ke depan, sebagian besar menghilangkan floppy sebagai perangkat transfer data yang murah dan mudah.”