Vault penyimpanan: Naik turunnya floppy disk

Pada tahun 2025, data di seluruh dunia diperkirakan akan tumbuh menjadi 175 zettabyte. Terjemahan: 175 triliun gigabyte. Itu angka yang mengejutkan menurut standar apa pun — dan kemungkinan tak terduga pada tahun 1967, ketika tim insinyur IBM yang dipimpin oleh David L. Noble mulai mengerjakan proyek yang akan mengubah komputasi selamanya.
Untuk konteksnya, 1967 adalah tahun yang sama dengan The Beatles merilis Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Bagian paling populer dari teknologi konsumen adalah radio portabel yang membutuhkan waktu 14 jam untuk mengisi ulang. Awan (cloud) dimaksudkan untuk hujan, bukan data. Dan orang-orang masih menggunakan kartu pelubang kertas untuk memasukkan informasi ke komputer. Noble dan timnya berangkat untuk menciptakan sesuatu yang bisa melakukan pekerjaan ribuan kartu punch.
Floppy disk pertama berukuran raksasa 8 inci yang sulit ditangani dan disimpan karena mudah kotor. Noble dan timnya mengatasi masalah ini dengan mengembangkan amplop ramping dan tahan lama dengan elemen yang menghapus debu dari disk. Dan dengan demikian, floppy disk seperti yang kita kenal lahir. Selama bertahun-tahun, floppy disk menyusut dari 8 inci asli, menjadi 5 ¼ inci, menjadi 3 ½ inci.
Pada tahun 1977, ketika Apple II dirilis dengan dua floppy drive berukuran 5¼ inci, hal itu menjadi terobosan besar bagi konsumen. Perusahaan dapat menulis perangkat lunak dan sistem operasi dan dengan mudah mendistribusikannya melalui surat atau di toko. Komputer pribadi semakin mudah diakses dan ramah pengguna. Floppy disk membuat informasi portabel — dokumen dapat disimpan di floppy disk dan dibuka di komputer lain, dan orang dapat berbagi disk tersebut satu sama lain. Floppy disk tetap menjadi pusat perhatian hingga awal era milenium.
“Floppy disk menyediakan cara pertama yang benar-benar mudah untuk mentransfer file,” kata Manajer Enablement Teknis Penyimpanan dan SDI Flash Technical Enablement Manager dari IBM® Systems, Roger Kasten. “Kembali di tahun 80-an dan 90-an, kita sering bergantung pada 'sneaker-net' untuk mentransfer data antar komputer. Anda hanya perlu menaruh data di floppy, membawanya ke rekan atau teman, menyerahkannya, dan mereka bisa menyalin data itu ke perangkat mereka.”
Kemudian, pada tahun 2011, semua produksi floppy disk berhenti.
“Pada awal 2000-an, USB thumb drive muncul,” kata Kasten, “Selama beberapa tahun ke depan, sebagian besar menghilangkan floppy sebagai perangkat transfer data yang murah dan mudah.”
Floppy disk tradisional hanya menyimpan sekitar satu megabyte informasi. Benda itu sangat kecil menurut standar saat ini. Tapi ingat, pada tahun 1967 orang masih menggunakan kartu pelubang kertas untuk memasukkan informasi ke komputer. Floppy disk melakukan pekerjaan ribuan kartu ini. Lebih penting lagi, ini memicu inovasi yang mengubah cara kita memandang penyimpanan hari ini.
“Maju cepat ke 2019, dan kami melihat layanan penyimpanan cloud sebagian besar telah menggantikan USB thumb drive sebagai metode transfer data pilihan,” kata Kasten, “Dan kedatangan teknologi 5G yang akan segera terjadi berarti kami akan melihat cloud mengambil peran yang lebih besar dalam transfer data.”
Teknologi selalu bergerak maju, dan kemunduran hari ini bisa jadi akan menghasilkan inovasi di hari esok.
