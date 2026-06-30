Sebagian besar insinyur perangkat lunak memasuki lapangan untuk membangun—merancang sistem, mengirimkan aplikasi, dan memecahkan masalah yang berarti dengan data. Harapannya adalah untuk fokus pada inovasi, dampak pengguna, dan pengiriman kemampuan baru yang berkelanjutan.
Kenyataannya terlihat berbeda di banyak organisasi modern. Karena sistem data real-time menjadi pusat arsitektur digital, pengembang semakin bertanggung jawab tidak hanya untuk membangun aplikasi, tetapi juga untuk mengoperasikan infrastruktur yang memberdayakannya. Tugas seperti mengubah kinerja JVM, mengelola kesehatan klaster, men-debug masalah replikasi, dan menangani peringatan larut malam tidak lagi pengecualian—mereka menjadi bagian dari pengalaman rekayasa sehari-hari.
Tidak ada celah ini lebih terlihat daripada dalam tim yang bekerja dengan Apache Kafka.
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Di atas kertas, Kafka sumber terbuka terlihat seperti pilihan yang sangat hemat biaya: tidak ada biaya lisensi, kontrol penuh, dan fleksibilitas maksimum. Pada kenyataannya, beban keuangan hanya bergeser dari perangkat lunak ke orang, waktu, dan kompleksitas. Dalam beberapa skenario, membangun dan memelihara platform streaming internal dapat menghabiskan biaya hingga 8 kali lebih banyak untuk membangun dan lebih dari 2 kali lebih banyak untuk memelihara dibandingkan dengan alternatif yang dikelola.
Pengorbanan tersembunyi ini adalah apa yang banyak tim Pengalaman sebagai “Pajak Kafka.” Mengadopsi Kafka tidak hanya berarti mengadopsi teknologi—itu berarti terus mengambil tanggung jawab menjalankan sistem terdistribusi.
Seiring meningkatnya penggunaan, beban itu muncul dengan cara yang nyata:
Misalnya, tim yang membangun pengalaman checkout waktu nyata mungkin awalnya menerapkan Kafka dengan biaya minimal. Tetapi seiring dengan bertambahnya volume transaksi, mereka tiba-tiba perlu menyeimbangkan kembali partisi, memecahkan masalah lag, dan memastikan pemrosesan tepat sekali—sering kali saat bisnis berjalan. Apa yang dimulai sebagai developer tools menjadi tanggung jawab operasional yang selalu aktif.
Seiring waktu, masalah-masalah ini semakin menumpuk. Semakin banyak layanan berarti semakin banyak ketergantungan. Lebih banyak data berarti lebih banyak partisi dan tantangan replikasi. Akhirnya, tim mencapai langit-langit operasional—di mana waktu teknik dihabiskan untuk memelihara sistem daripada memperbaikinya.
Beban operasional yang berkembang ini menciptakan kesenjangan yang nyata antara seperti apa yang diharapkan pengembang pekerjaan mereka dan apa yang sebenarnya terjadi.
Developer modern ingin berfokus pada pengembangan fitur, menghadirkan peningkatan, dan bekerja dengan data pada tingkat yang lebih tinggi. Namun, banyak di antaranya justru tersita oleh tugas-tugas infrastruktur yang mengganggu alur kerja dan mengurangi produktivitas.
Tantangan ini umumnya muncul dalam beberapa bentuk berikut:
Dalam praktiknya, tantangan ini dapat terlihat saat seorang developer mengerjakan fitur deteksi penipuan. Namun, mereka justru menghabiskan waktu berjam-jam untuk menelusuri penyebab consumer group yang mengalami lag atau perubahan skema upstream yang merusak pipeline mereka. Gangguan-gangguan ini mungkin tampak sepele jika dilihat satu per satu, tetapi dampaknya cepat terakumulasi—memperlambat pengiriman dan meningkatkan frustrasi.
Akibatnya bukan hanya inefisiensi. Yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara upaya rekayasa dan dampak bisnis.
Tantangan ini semakin terasa seiring tren industri yang mendorong organisasi menuju sistem yang lebih kompleks dan beroperasi secara real time.
Tiga perubahan utama berikut semakin mempercepat tantangan tersebut:
Jika digabungkan, tren-tren ini membuat Kafka semakin bernilai, sekaligus semakin kompleks untuk dioperasikan. Apa yang dahulu hanya berperan sebagai sistem backend kini telah menjadi infrastruktur yang sangat penting bagi bisnis—sehingga manfaat sekaligus tuntutan operasionalnya pun semakin besar.
Masalahnya bukan terletak pada Kafka itu sendiri. Kafka tetap menjadi salah satu teknologi paling andal dan penting untuk streaming data secara real time. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, “Haruskah developer Anda bertanggung jawab menjalankannya?”
Setiap jam yang dihabiskan oleh insinyur untuk memantau kesehatan broker, mengatasi masalah replikasi, atau memperbaiki pipeline yang rusak adalah waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk menghadirkan nilai produk bagi pengguna. Pendekatan yang lebih efektif mengubah paradigma dari memiliki dan mengoperasikan infrastruktur menjadi berfokus pada hasil yang diinginkan.
Arsitektur streaming data modern memanfaatkan abstraksi yang canggih untuk mendefinisikan ulang pengelolaan sistem, dengan mengalihkan fokus dari manajemen sistem tingkat rendah ke desain dan tata kelola tingkat tinggi:
Sebagai contoh, alih-alih mempersiapkan lonjakan trafik dengan menyediakan klaster Kafka secara berlebihan secara manual, tim dapat mengandalkan sistem yang melakukan penskalaan secara otomatis—mereka bisa lebih fokus pada pengembangan aplikasi.
Perubahan ini bukan hanya bersifat teknis—tetapi juga konseptual. Developer beralih dari mengelola sistem menjadi merancang pengalaman berbasis data.
Saat beban operasional berkurang, dampaknya terhadap tim insinyur langsung terasa dan terlihat.
Bayangkan sebuah sprint ketika:
Sebaliknya, diskusi berfokus pada contoh penggunaan,—fitur baru, insight real time, dan dampaknya bagi pelanggan. Pengalaman inilah yang diharapkan sebagian besar developer saat memilih profesi ini,—dan inilah yang seharusnya diwujudkan oleh platform modern. Kafka seharusnya mendorong inovasi Anda, bukan menghabiskan waktu dan sumber daya Anda.
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