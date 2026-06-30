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Biaya tersembunyi Kafka: Ketika infrastruktur real-time memperlambat rekayasa

By Nathalia Costa
diterbitkan 30 Juni 2026

Sebagian besar insinyur perangkat lunak memasuki lapangan untuk membangun—merancang sistem, mengirimkan aplikasi, dan memecahkan masalah yang berarti dengan data. Harapannya adalah untuk fokus pada inovasi, dampak pengguna, dan pengiriman kemampuan baru yang berkelanjutan.

Kenyataannya terlihat berbeda di banyak organisasi modern. Karena sistem data real-time menjadi pusat arsitektur digital, pengembang semakin bertanggung jawab tidak hanya untuk membangun aplikasi, tetapi juga untuk mengoperasikan infrastruktur yang memberdayakannya. Tugas seperti mengubah kinerja JVM, mengelola kesehatan klaster, men-debug masalah replikasi, dan menangani peringatan larut malam tidak lagi pengecualian—mereka menjadi bagian dari pengalaman rekayasa sehari-hari.

Tidak ada celah ini lebih terlihat daripada dalam tim yang bekerja dengan Apache Kafka.

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'Pajak Kafka': Biaya yang tidak pernah diperhitungkan

Di atas kertas, Kafka sumber terbuka terlihat seperti pilihan yang sangat hemat biaya: tidak ada biaya lisensi, kontrol penuh, dan fleksibilitas maksimum. Pada kenyataannya, beban keuangan hanya bergeser dari perangkat lunak ke orang, waktu, dan kompleksitas. Dalam beberapa skenario, membangun dan memelihara platform streaming internal dapat menghabiskan biaya hingga 8 kali lebih banyak untuk membangun dan lebih dari 2 kali lebih banyak untuk memelihara dibandingkan dengan alternatif yang dikelola.

Pengorbanan tersembunyi ini adalah apa yang banyak tim Pengalaman sebagai “Pajak Kafka.” Mengadopsi Kafka tidak hanya berarti mengadopsi teknologi—itu berarti terus mengambil tanggung jawab menjalankan sistem terdistribusi.

Seiring meningkatnya penggunaan, beban itu muncul dengan cara yang nyata:

  • Penskalaan manual: Tim harus menyediakan dan menyeimbangkan kembali klaster selama lonjakan lalu lintas—seringkali dalam kondisi tekanan tinggi, seperti selama peluncuran produk atau periode penggunaan puncak.
  • Pemeliharaan pipa: Konektor dan integrasi memerlukan pemeliharaan berkelanjutan, tambalan, atau bahkan build khusus agar data tetap mengalir dengan andal.
  • Tata kelola yang terfragmentasi: Satu perubahan skema dapat berdampak luas pada sistem hilir, terkadang merusak banyak layanan secara tak terduga.
  • Kewaspadaan konstan: Keamanan, replikasi, dan kepatuhan memerlukan pemantauan terus menerus—bukan pengaturan satu kali.

Misalnya, tim yang membangun pengalaman checkout waktu nyata mungkin awalnya menerapkan Kafka dengan biaya minimal. Tetapi seiring dengan bertambahnya volume transaksi, mereka tiba-tiba perlu menyeimbangkan kembali partisi, memecahkan masalah lag, dan memastikan pemrosesan tepat sekali—sering kali saat bisnis berjalan. Apa yang dimulai sebagai developer tools menjadi tanggung jawab operasional yang selalu aktif.

Seiring waktu, masalah-masalah ini semakin menumpuk. Semakin banyak layanan berarti semakin banyak ketergantungan. Lebih banyak data berarti lebih banyak partisi dan tantangan replikasi. Akhirnya, tim mencapai langit-langit operasional—di mana waktu teknik dihabiskan untuk memelihara sistem daripada memperbaikinya.

Kesenjangan pengalaman pengembang

Beban operasional yang berkembang ini menciptakan kesenjangan yang nyata antara seperti apa yang diharapkan pengembang pekerjaan mereka dan apa yang sebenarnya terjadi.

Developer modern ingin berfokus pada pengembangan fitur, menghadirkan peningkatan, dan bekerja dengan data pada tingkat yang lebih tinggi. Namun, banyak di antaranya justru tersita oleh tugas-tugas infrastruktur yang mengganggu alur kerja dan mengurangi produktivitas.

Tantangan ini umumnya muncul dalam beberapa bentuk berikut:

  • Pekerjaan rutin yang menyita waktu dan mengganggu fokus: Developer menghabiskan waktu untuk memecahkan masalah kesehatan klaster alih-alih menulis logika aplikasi.
  • Kurangnya alat siap pakai: Tim harus membangun ulang konektor, lapisan tata kelola, atau alat observabilitas yang belum tersedia secara siap pakai.
  • Laju pengembangan yang lambat: Akses ke data atau penyediaan lingkungan kerja sering kali masih bergantung pada proses manual atau persetujuan internal.

Dalam praktiknya, tantangan ini dapat terlihat saat seorang developer mengerjakan fitur deteksi penipuan. Namun, mereka justru menghabiskan waktu berjam-jam untuk menelusuri penyebab consumer group yang mengalami lag atau perubahan skema upstream yang merusak pipeline mereka. Gangguan-gangguan ini mungkin tampak sepele jika dilihat satu per satu, tetapi dampaknya cepat terakumulasi—memperlambat pengiriman dan meningkatkan frustrasi.

Akibatnya bukan hanya inefisiensi. Yang terjadi adalah ketidaksesuaian antara upaya rekayasa dan dampak bisnis.

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Mengapa tantangan ini semakin besar

Tantangan ini semakin terasa seiring tren industri yang mendorong organisasi menuju sistem yang lebih kompleks dan beroperasi secara real time.

Tiga perubahan utama berikut semakin mempercepat tantangan tersebut:

  • AI dan data real time: Aplikasi AI kini semakin bergantung pada aliran data yang selalu baru dan terus diperbarui. Baik untuk personalisasi, deteksi penipuan, maupun rekomendasi, data yang usang atau terlambat akan berdampak langsung pada hasil yang dicapai. Tren ini meningkatkan tuntutan terhadap keandalan dan latensi di seluruh sistem streaming.
  • Arsitektur berbasis peristiwa: Seiring organisasi beralih dari sistem monolitik ke arsitektur layanan mikro berbasis peristiwa, kompleksitas perpindahan data dan koordinasi antarsistem meningkat secara signifikan.
  • Modernisasi cloud: Kini banyak tim mengoperasikan aplikasi di lingkungan multicloud dan hybrid cloud. Menjalankan Kafka di berbagai lingkungan tersebut menghadirkan tantangan tambahan terkait jaringan, replikasi, dan kebijakan keamanan.

Jika digabungkan, tren-tren ini membuat Kafka semakin bernilai, sekaligus semakin kompleks untuk dioperasikan. Apa yang dahulu hanya berperan sebagai sistem backend kini telah menjadi infrastruktur yang sangat penting bagi bisnis—sehingga manfaat sekaligus tuntutan operasionalnya pun semakin besar.

Mengubah cara pandang: Berfokus pada hasil

Masalahnya bukan terletak pada Kafka itu sendiri. Kafka tetap menjadi salah satu teknologi paling andal dan penting untuk streaming data secara real time. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, “Haruskah developer Anda bertanggung jawab menjalankannya?”

Setiap jam yang dihabiskan oleh insinyur untuk memantau kesehatan broker, mengatasi masalah replikasi, atau memperbaiki pipeline yang rusak adalah waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk menghadirkan nilai produk bagi pengguna. Pendekatan yang lebih efektif mengubah paradigma dari memiliki dan mengoperasikan infrastruktur menjadi berfokus pada hasil yang diinginkan.

Arsitektur streaming data modern memanfaatkan abstraksi yang canggih untuk mendefinisikan ulang pengelolaan sistem, dengan mengalihkan fokus dari manajemen sistem tingkat rendah ke desain dan tata kelola tingkat tinggi:

  • Elastisitas nirserver: Sistem secara otomatis menyesuaikan diri dengan permintaan secara real time, sehingga menghilangkan kebutuhan akan penyediaan sumber daya yang berlebihan maupun penskalaan darurat.
  • Konektivitas yang dibangun sebelumnya: Tim dapat langsung memanfaatkan integrasi yang sudah tersedia untuk mengelola aliran data, tanpa harus membangun pipeline dari awal.
  • Tata kelola bawaan: Kontrak data yang jelas, kemudahan menemukan data, dan penerapan skema menggantikan kekacauan dalam pengelolaan sistem.
  • Beban operasional yang lebih ringan: Peningkatan versi, failover, dan replikasi berjalan dengan lancar di balik layar.

Sebagai contoh, alih-alih mempersiapkan lonjakan trafik dengan menyediakan klaster Kafka secara berlebihan secara manual, tim dapat mengandalkan sistem yang melakukan penskalaan secara otomatis—mereka bisa lebih fokus pada pengembangan aplikasi.

Perubahan ini bukan hanya bersifat teknis—tetapi juga konseptual. Developer beralih dari mengelola sistem menjadi merancang pengalaman berbasis data.

Mengembalikan waktu berharga bagi tim insinyur

Saat beban operasional berkurang, dampaknya terhadap tim insinyur langsung terasa dan terlihat.

  • Tim menghabiskan lebih sedikit waktu untuk menangani insiden dan lebih banyak waktu untuk membangun.
  • Eksperimen dapat dilakukan lebih cepat dengan risiko yang lebih rendah.
  • Data menjadi lebih mudah diakses, lebih tepercaya, dan lebih mudah dimanfaatkan.

Bayangkan sebuah sprint ketika:

  • Tidak ada yang harus menangani kegagalan broker.
  • Tidak ada yang dipanggil di tengah malam karena insiden operasional.
  • Tidak ada yang terhambat karena tiket infrastruktur.

Sebaliknya, diskusi berfokus pada contoh penggunaan,—fitur baru, insight real time, dan dampaknya bagi pelanggan. Pengalaman inilah yang diharapkan sebagian besar developer saat memilih profesi ini,—dan inilah yang seharusnya diwujudkan oleh platform modern. Kafka seharusnya mendorong inovasi Anda, bukan menghabiskan waktu dan sumber daya Anda.

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Penulis

Nathalia Costa

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