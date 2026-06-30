Di atas kertas, Kafka sumber terbuka terlihat seperti pilihan yang sangat hemat biaya: tidak ada biaya lisensi, kontrol penuh, dan fleksibilitas maksimum. Pada kenyataannya, beban keuangan hanya bergeser dari perangkat lunak ke orang, waktu, dan kompleksitas. Dalam beberapa skenario, membangun dan memelihara platform streaming internal dapat menghabiskan biaya hingga 8 kali lebih banyak untuk membangun dan lebih dari 2 kali lebih banyak untuk memelihara dibandingkan dengan alternatif yang dikelola.

Pengorbanan tersembunyi ini adalah apa yang banyak tim Pengalaman sebagai “Pajak Kafka.” Mengadopsi Kafka tidak hanya berarti mengadopsi teknologi—itu berarti terus mengambil tanggung jawab menjalankan sistem terdistribusi.

Seiring meningkatnya penggunaan, beban itu muncul dengan cara yang nyata:

Penskalaan manual: Tim harus menyediakan dan menyeimbangkan kembali klaster selama lonjakan lalu lintas—seringkali dalam kondisi tekanan tinggi, seperti selama peluncuran produk atau periode penggunaan puncak.

Pemeliharaan pipa: Konektor dan integrasi memerlukan pemeliharaan berkelanjutan, tambalan, atau bahkan build khusus agar data tetap mengalir dengan andal.

Tata kelola yang terfragmentasi: Satu perubahan skema dapat berdampak luas pada sistem hilir, terkadang merusak banyak layanan secara tak terduga.

Kewaspadaan konstan: Keamanan, replikasi, dan kepatuhan memerlukan pemantauan terus menerus—bukan pengaturan satu kali.

Misalnya, tim yang membangun pengalaman checkout waktu nyata mungkin awalnya menerapkan Kafka dengan biaya minimal. Tetapi seiring dengan bertambahnya volume transaksi, mereka tiba-tiba perlu menyeimbangkan kembali partisi, memecahkan masalah lag, dan memastikan pemrosesan tepat sekali—sering kali saat bisnis berjalan. Apa yang dimulai sebagai developer tools menjadi tanggung jawab operasional yang selalu aktif.

Seiring waktu, masalah-masalah ini semakin menumpuk. Semakin banyak layanan berarti semakin banyak ketergantungan. Lebih banyak data berarti lebih banyak partisi dan tantangan replikasi. Akhirnya, tim mencapai langit-langit operasional—di mana waktu teknik dihabiskan untuk memelihara sistem daripada memperbaikinya.