Saat ini, solusi otomatis hanya menyelesaikan sekitar 14% pertanyaan pelanggan. Pelanggan berharap dapat mengajukan pertanyaan kepada chatbot, memperoleh jawaban yang jelas, menyempurnakan pertanyaannya, mengubah arah percakapan, dan tetap dipahami. Mereka mengharapkan sistem mampu mempertahankan konteks percakapan, menangani ambiguitas, mengingat kebutuhan mereka di berbagai sesi, dan merespons secara alami, karena chatbot untuk konsumen seperti ChatGPT telah menghadirkan pengalaman tersebut.
Kemudian, ketika mereka berinteraksi dengan bank, perusahaan asuransi, atau penyedia layanan telekomunikasi, mereka justru mendapatkan pengalaman yang berbeda dari tim layanan pelanggan. Mereka pun bertanya, “Mengapa chatbot ini tidak bekerja seperti chatbot yang biasa saya gunakan?“
Sebaliknya, mereka dihadapkan pada alur yang kaku, pertanyaan yang berulang, dan jalan buntu yang akhirnya mendorong mereka untuk meminta bantuan agen manusia. Jika hal ini terus terjadi, pelanggan akan kehilangan kepercayaan terhadap saluran digital secara keseluruhan. Mereka bahkan dapat beralih ke alat AI eksternal sebagai antarmuka utama untuk memahami produk, kebijakan, dan layanan, sehingga bisnis berisiko kehilangan kendali atas hubungan dengan pelanggan.
Bagi para pemimpin layanan pelanggan, dampaknya langsung terasa: biaya layanan meningkat, tingkat penyelesaian melalui layanan mandiri menurun, dan pengalaman pelanggan memburuk. Menggantikan agen manusia dengan chatbot yang tidak mampu menyelesaikan masalah hanya akan membuat pelanggan frustrasi dan tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Ketika pelanggan tidak bisa mendapatkan bantuan, mereka tidak hanya berhenti berinteraksi, tetapi juga beralih ke penyedia lain.
Sebagian besar otomatisasi layanan pelanggan dibangun berdasarkan model yang sederhana: mengarahkan pelanggan melalui alur yang telah ditentukan sebelumnya. Tekan 1 untuk ini, 2 untuk itu. Bahkan ketika chatbot mulai menggantikan sistem menu telepon otomatis, arsitektur dasarnya tetap hampir tidak berubah. Sistem ini menggunakan logika berbasis aturan dengan kemampuan AI yang tersembunyi. Sistem dapat mengubah ucapan menjadi teks, mengenali maksud pengguna, menangkap beberapa entitas, dan mengarahkan pengguna melalui alur yang telah diprogram, tetapi hanya jika percakapan mengikuti jalur yang benar-benar diharapkan oleh sistem.
Namun, pelanggan sering mengubah arah percakapan, mengajukan pertanyaan lanjutan, dan membahas beberapa masalah sekaligus. Mereka mengharapkan sistem mampu memahami dan menafsirkan maksud mereka dengan tepat. Di sinilah pendekatan otomatisasi generasi sebelumnya sering kali gagal, sehingga banyak organisasi masih menghadapi tingkat penyelesaian melalui layanan mandiri yang rendah meskipun telah bertahun-tahun berinvestasi dalam otomatisasi layanan pelanggan.
Untuk memenuhi ekspektasi yang terus meningkat, diperlukan pendekatan yang berbeda. Pendekatan yang tidak memaksa pelanggan mengikuti alur yang kaku, tetapi mampu memahami maksud, beradaptasi secara real-time, dan menyelesaikan tugas.
Masalah layanan yang besar dan kompleks menjadi lebih mudah ditangani ketika dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan terfokus. Menugaskan bagian-bagian interaksi kepada agen AI khusus lebih baik daripada meminta satu sistem untuk melakukan segalanya.
Satu agen AI dapat memulai percakapan dan memahami kebutuhan pelanggan. Pada saat yang sama, agen lain dapat mengambil pengetahuan yang relevan, sementara agen ketiga dapat menjalankan transaksi, seperti memperbarui informasi akun atau memeriksa status klaim, dan seterusnya. Setiap agen AI menjalankan satu tugas dengan baik, dan bersama-sama mereka membantu menyelesaikan seluruh permasalahan pelanggan.
Model ini merupakan konsep utama di balik orkestrasi agen dalam layanan pelanggan. Model ini mengubah otomatisasi dari program monolitik berbasis aturan if-then menjadi sistem agen AI yang terkoordinasi dan dirancang untuk menyelesaikan permasalahan.
Seorang pelanggan mengalami keadaan darurat medis dan kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan bulan ini. Ia perlu mengajukan penundaan pembayaran cicilan mobil sebesar 500 USD yang akan segera jatuh tempo. Alih-alih menghubungi pusat kontak, ia menggunakan asisten AI milik banknya.
Berikut adalah bagaimana sistem agen menangani interaksi:
Setiap agen AI menyelesaikan tugas yang spesifik dan membagikan hasilnya melalui lapisan konteks bersama. Selanjutnya, lapisan orkestrasi mengompilasi hasil tersebut dan menyampaikan ketentuan pinjaman yang telah diperbarui kepada pelanggan untuk disetujui.
Jika dia setuju:
Dalam sistem tradisional, setiap tahapan proses harus diimplementasikan melalui logika yang diprogram secara eksplisit. Pengembang harus mendefinisikan setiap aturan, kondisi, dan kemungkinan alur sejak awal, sehingga sistem menjadi kaku dan sulit disesuaikan.
Dengan orkestrasi berbasis agen, model tersebut berubah. Daripada membuat skrip untuk setiap hasil yang mungkin terjadi, tim hanya perlu mendefinisikan tujuan, batasan, dan kebijakan. Selanjutnya, agen AI secara dinamis menentukan cara menyelesaikan tugas dalam batasan tata kelola yang telah ditetapkan. Proses ini secara signifikan memangkas waktu pengembangan, dari berminggu-minggu pemrograman menjadi hanya beberapa jam konfigurasi, sekaligus menghasilkan sistem yang jauh lebih tahan terhadap kompleksitas dunia nyata.
Identifikasi 10–15 niat yang menghasilkan volume tertinggi, biaya terbesar, atau tingkat frustrasi pelanggan yang paling tinggi. Di banyak organisasi, hal ini mencakup contoh penggunaan seperti sengketa tagihan, pengajuan klaim, pembaruan informasi akun, pertanyaan mengenai status pengiriman atau layanan, serta interaksi lain yang umum terjadi tetapi sulit diselesaikan secara efisien.
Perjalanan pelanggan inilah yang sering kali memberikan nilai bisnis yang paling jelas. Interaksi otomatis biasanya berbiaya 0,03–0,25 USD per panggilan, sedangkan interaksi dengan agen langsung berkisar dari 3,00–6,50 USD per panggilan. Ketika terlalu banyak interaksi seperti ini berakhir dengan eskalasi, bisnis akan tetap bergantung pada biaya operasional yang terkait dengan layanan oleh agen manusia. Peluangnya adalah meningkatkan persentase interaksi yang dapat diselesaikan melalui otomatisasi, terutama pada perjalanan pelanggan dengan volume tinggi dan tingkat kompleksitas yang tinggi.
Tujuannya bukan untuk sepenuhnya menghilangkan peran agen manusia dari proses. Sebaliknya, agen manusia dilibatkan pada saat yang tepat, ketika dibutuhkan pertimbangan, empati, negosiasi, atau penanganan pengecualian.
Jika diterapkan dengan baik, orkestrasi berbasis agen meningkatkan kualitas proses alih tugas kepada agen manusia dengan meneruskan seluruh konteks, mengurangi pengulangan, dan membantu agen melanjutkan interaksi tanpa memaksa pelanggan mengulang dari awal.
Keunggulan lain dari orkestrasi adalah kemampuannya menciptakan siklus masukan yang lebih kuat.
Dengan menganalisis hasil interaksi dan kinerja agen, organisasi dapat menyempurnakan alur kerja, meningkatkan koordinasi antaragen, mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan maupun integrasi sistem, serta secara bertahap meningkatkan tingkat penyelesaian dari waktu ke waktu.
IBM® watsonx Orchestrate memberikan cara bagi tim layanan pelanggan untuk beralih dari otomatisasi yang terfragmentasi menuju model yang lebih terkoordinasi dan berorientasi pada tindakan. Solusi ini memungkinkan organisasi membangun dan menerapkan tata kelola bagi agen AI yang bekerja di berbagai sistem dan alur kerja yang sudah ada, sehingga membantu tim meningkatkan tingkat penyelesaian tanpa perlu mengganti seluruh lingkungan pusat kontak yang dimiliki.
Solusi ini juga mendukung pendekatan ekosistem terbuka, termasuk kemampuan suara dan percakapan dari mitra seperti Deepgram dan ElevenLabs. Pendekatan ini memungkinkan bisnis untuk merancang pengalaman dengan teknologi terbaru yang lebih mencerminkan bagaimana pelanggan ingin berinteraksi.
Yang terpenting, solusi ini menyatukan orkestrasi, tindakan, dan tata kelola. Artinya, organisasi layanan pelanggan dapat melakukan lebih dari sekadar menghasilkan respons yang lebih baik—mereka dapat menghubungkan percakapan dengan sistem bisnis, mempertahankan konteks di seluruh interaksi, dan beroperasi sesuai kontrol yang dibutuhkan perusahaan. Hasilnya adalah fondasi yang lebih kuat untuk meningkatkan tingkat penyelesaian melalui layanan mandiri, mengurangi ketergantungan pada agen langsung, dan menghadirkan layanan pelanggan yang lebih konsisten dalam skala besar.
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