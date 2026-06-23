Saat ini, solusi otomatis hanya menyelesaikan sekitar 14% pertanyaan pelanggan. Pelanggan berharap dapat mengajukan pertanyaan kepada chatbot, memperoleh jawaban yang jelas, menyempurnakan pertanyaannya, mengubah arah percakapan, dan tetap dipahami. Mereka mengharapkan sistem mampu mempertahankan konteks percakapan, menangani ambiguitas, mengingat kebutuhan mereka di berbagai sesi, dan merespons secara alami, karena chatbot untuk konsumen seperti ChatGPT telah menghadirkan pengalaman tersebut.

Kemudian, ketika mereka berinteraksi dengan bank, perusahaan asuransi, atau penyedia layanan telekomunikasi, mereka justru mendapatkan pengalaman yang berbeda dari tim layanan pelanggan. Mereka pun bertanya, “Mengapa chatbot ini tidak bekerja seperti chatbot yang biasa saya gunakan?“

Sebaliknya, mereka dihadapkan pada alur yang kaku, pertanyaan yang berulang, dan jalan buntu yang akhirnya mendorong mereka untuk meminta bantuan agen manusia. Jika hal ini terus terjadi, pelanggan akan kehilangan kepercayaan terhadap saluran digital secara keseluruhan. Mereka bahkan dapat beralih ke alat AI eksternal sebagai antarmuka utama untuk memahami produk, kebijakan, dan layanan, sehingga bisnis berisiko kehilangan kendali atas hubungan dengan pelanggan.

Bagi para pemimpin layanan pelanggan, dampaknya langsung terasa: biaya layanan meningkat, tingkat penyelesaian melalui layanan mandiri menurun, dan pengalaman pelanggan memburuk. Menggantikan agen manusia dengan chatbot yang tidak mampu menyelesaikan masalah hanya akan membuat pelanggan frustrasi dan tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Ketika pelanggan tidak bisa mendapatkan bantuan, mereka tidak hanya berhenti berinteraksi, tetapi juga beralih ke penyedia lain.