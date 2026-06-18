Kedaulatan digital, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan kendali, visibilitas, dan tata kelola atas data penting, infrastruktur, serta sistem AI, telah dengan cepat bergeser dari sekadar topik perdebatan kebijakan menjadi keharusan strategis. Seiring meningkatnya ketegangan geopolitik dan semakin dalamnya ketergantungan pada teknologi digital, pemerintah mulai memikirkan kembali bagaimana teknologi-teknologi penting dibangun, dioperasikan, dan diamankan.
Di pusat pergeseran ini terdapat penyedia layanan telekomunikasi (telco). Selama ini mereka dipandang sebagai penyedia konektivitas, tetapi kini telekomunikasi mulai berperan sebagai arsitek ketahanan digital nasional. Tanggung jawab mereka semakin meluas, bukan hanya menjaga jaringan tetap beroperasi, tetapi juga memastikan perekonomian tetap memiliki kendali atas sistem-sistem yang menjadi fondasinya.
Banyak negara telah meresmikan strategi kedaulatan digital dan menerbitkan kebijakan resmi (termasuk seluruh 27 negara anggota UE) untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia eksternal serta memperkuat kendali atas infrastruktur penting. Namun, kedaulatan bukan sekadar menjaga agar semua hal tetap berada di dalam negeri. Dalam praktiknya, kedaulatan menuntut keseimbangan antara kendali dan inovasi, serta memastikan beban kerja yang sensitif tetap terlindungi tanpa mengorbankan akses ke ekosistem global yang mendorong kemajuan teknologi.
Di sinilah para pemimpin telekomunikasi mengambil peran yang semakin strategis, sehingga kedaulatan digital menjadi prioritas utama. Jaringan telekomunikasi kini semakin dikategorikan sebagai infrastruktur nasional yang penting, artinya ketahanan dan keamanan tidak lagi sekadar menjadi isu operasional, melainkan bagian dari kepentingan infrastruktur nasional.
Namun, tantangan yang sering muncul adalah pandangan yang terlalu sempit terhadap kedaulatan digital. Beberapa pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur yang sepenuhnya berada di dalam negeri, penerapan lokalisasi data yang ketat, serta pengembangan ekosistem yang bersifat nasional. Meskipun strategi ini tampak bijaksana, pendekatan tersebut memiliki sejumlah konsekuensi. Dalam praktiknya, strategi ini dapat memperlambat inovasi, menurunkan kualitas layanan, dan bahkan meningkatkan risiko konsentrasi, sehingga menciptakan kerentanan alih-alih menguranginya.
Perusahaan telekomunikasi terkemuka mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka bekerja sama secara erat dengan pemerintah untuk memodernisasi dan mengamankan infrastruktur pada area yang paling penting. Pendekatan ini mencakup pemanfaatan hybrid cloud agar data sensitif tetap berada di dalam negeri, sekaligus mempertahankan fleksibilitas operasional. Pendekatan ini juga mencakup penggunaan AI dengan penekanan pada kendali dan akuntabilitas, terlepas dari asal negara penyedia teknologinya.
Mereka juga menjelajahi pemanfaatan komputasi kuantum untuk pertahanan, keamanan siber, optimalisasi infrastruktur, dan daya saing nasional dalam jangka panjang. Satu hal yang jelas: perusahaan telekomunikasi yang mulai bersiap dari sekarang akan memiliki keunggulan yang signifikan.
Seiring pemerintah semakin memperkuat fokus pada kedaulatan digital, para pemimpin telekomunikasi berada pada posisi yang unik untuk membangun fondasi yang tangguh bagi infrastruktur dan layanan digital nasional.
Perusahaan telekomunikasi telah mengoperasikan jaringan tepercaya yang menopang aktivitas ekonomi dan masyarakat, mereka dapat memanfaatkan fondasi tersebut untuk mempercepat adopsi kemampuan digital yang lebih canggih dalam bidang infrastruktur, keamanan data, dan AI.
Namun, kolaborasi ini memerlukan model yang berbeda. Para pemimpin telekomunikasi kini harus bekerja sama secara erat dengan pemerintah dan pelaku usaha untuk menetapkan prioritas, seperti menentukan siapa yang akan mendanai dan mengoperasikan kemampuan utama serta di mana investasi publik diperlukan. Selain itu, mereka juga perlu menentukan layanan mana yang akan didukung secara komersial oleh pelanggan dan perusahaan.
Yang pasti, keberhasilan tidak mengharuskan suatu negara memiliki setiap lapisan dalam tumpukan teknologi. Sebaliknya, keberhasilan bergantung pada pembangunan fondasi yang kuat serta kemampuan mempertahankan kendali dan visibilitas di seluruh sistem yang penting. Jika diperlukan, pendekatan ini juga mencakup aplikasi dan layanan yang mendukung masyarakat serta teknologi yang semakin menjadi fondasi perekonomian.
Khususnya di industri telekomunikasi, AI menghadirkan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan bisnis. Menurut laporan IBM® Institute for Business Value (IBV), Telecommunications in the AI Era, 75% eksekutif telekomunikasi percaya bahwa AI akan memberikan keunggulan kompetitif yang jelas dalam tiga tahun ke depan. Manfaatnya mencakup optimalisasi biaya dan peningkatan pendapatan. Contohnya antara lain:
Bagi sebagian besar perusahaan telekomunikasi, mewujudkan peluang ini bukan semata-mata soal mengadopsi teknologi, melainkan membangun kesiapan organisasi. Hal ini berarti menerapkan model operasi yang tepat, membangun kepemimpinan yang efektif, membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan, serta membuka potensi penuh dari data perusahaan.
Dari pengalaman kami, perusahaan telekomunikasi yang telah menskalakan AI memprioritaskan praktik-praktik ini:
Selaraskan kepemimpinan di sekitar hasil bisnis yang berani, terukur, dan prioritas bersama. Menurut Studi CEO IBM® 2026, organisasi yang mendesain ulang jajaran C-suite dengan pendekatan AI-first mampu menskalakan 10% lebih banyak inisiatif AI di seluruh perusahaan dibandingkan organisasi sejenis.
Tetapkan fungsi khusus untuk mengoordinasikan cara tim mengembangkan dan menerapkan AI. Terapkan standar yang mempercepat inovasi sekaligus mengelola risiko di seluruh perusahaan. Mulailah dengan memusatkan kemampuan melalui CoE, kemudian desentralisasikan untuk menskalakan inovasi.
Bangun platform AI bersama yang dapat digunakan oleh seluruh tim di perusahaan, sehingga mereka tidak perlu membangun semuanya dari awal setiap kali. Sediakan dukungan untuk berbagai model dan modalitas, sekaligus menerapkan tata kelola dan keamanan secara terpusat.
Gunakan arsitektur hybrid cloud untuk meningkatkan kelincahan, keamanan, dan efisiensi biaya, sekaligus membuka nilai dari data perusahaan Anda. Pendekatan ini memberikan tim akses ke data yang aman dan tepercaya, sehingga mereka dapat membangun dan menskalakan AI secara lebih efektif serta menciptakan keunggulan kompetitif melalui insight yang dihasilkan dari data Anda.
Menerapkan tata kelola dan pemantauan yang kuat agar tim dapat mengelola AI secara bertanggung jawab. Pendekatan ini membangun kepercayaan sekaligus memudahkan organisasi untuk menskalakan penerapan AI secara aman, terutama di lingkungan yang diatur secara ketat.
Berinvestasilah pada tenaga kerja Anda dengan mengembangkan keterampilan AI secara internal, sambil bekerja sama dengan mitra ekosistem untuk memanfaatkan keahlian mereka, mempercepat time to value, dan memaksimalkan laba atas investasi.
Kedaulatan digital dan AI dengan cepat mengubah cara para pemimpin telekomunikasi beroperasi. Apa yang sebelumnya berfokus pada pengelolaan jaringan kini semakin menyerupai navigasi geopolitik, seiring pemerintah kembali mengambil peran sentral dalam ekonomi digital. Untuk melangkah maju, perusahaan telekomunikasi perlu bekerja sama dengan pemerintah guna membangun infrastruktur yang akan menopang perekonomian pada dekade mendatang.
Namun, momen seperti ini jarang memberikan keuntungan hanya kepada mereka yang bergerak paling cepat. Keunggulan akan dimiliki oleh organisasi yang mampu memadukan infrastruktur yang aman, operasi yang cerdas, serta disiplin kepemimpinan yang memungkinkan mereka terus beradaptasi dan berkembang.
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