Kedaulatan digital, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan kendali, visibilitas, dan tata kelola atas data penting, infrastruktur, serta sistem AI, telah dengan cepat bergeser dari sekadar topik perdebatan kebijakan menjadi keharusan strategis. Seiring meningkatnya ketegangan geopolitik dan semakin dalamnya ketergantungan pada teknologi digital, pemerintah mulai memikirkan kembali bagaimana teknologi-teknologi penting dibangun, dioperasikan, dan diamankan.

Di pusat pergeseran ini terdapat penyedia layanan telekomunikasi (telco). Selama ini mereka dipandang sebagai penyedia konektivitas, tetapi kini telekomunikasi mulai berperan sebagai arsitek ketahanan digital nasional. Tanggung jawab mereka semakin meluas, bukan hanya menjaga jaringan tetap beroperasi, tetapi juga memastikan perekonomian tetap memiliki kendali atas sistem-sistem yang menjadi fondasinya.

Banyak negara telah meresmikan strategi kedaulatan digital dan menerbitkan kebijakan resmi (termasuk seluruh 27 negara anggota UE) untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia eksternal serta memperkuat kendali atas infrastruktur penting. Namun, kedaulatan bukan sekadar menjaga agar semua hal tetap berada di dalam negeri. Dalam praktiknya, kedaulatan menuntut keseimbangan antara kendali dan inovasi, serta memastikan beban kerja yang sensitif tetap terlindungi tanpa mengorbankan akses ke ekosistem global yang mendorong kemajuan teknologi.