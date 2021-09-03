ESB vs Layanan Mikro: Apa Perbedaannya?

Perbedaan utama antara ESB dan layanan mikro adalah bahwa ESB merupakan alat integrasi, sedangkan layanan mikro sama seperti namanya — komponen layanan kecil yang digabungkan untuk membuat aplikasi.

ESB adalah hub terpusat dan standar yang memberi input, mengubah, dan menghasilkan output berupa data sehingga berbagai aplikasi dan layanan dapat berkomunikasi dengan mudah. Layanan mikro bebas dari ketergantungan pada layanan mikro lainnya. Mereka dapat dicolokkan dan dikeluarkan dari aplikasi sesuai kebutuhan. Meskipun mengambil pendekatan yang berbeda, ESB dan layanan mikro mengejar tujuan yang sama — membuat pengembangan dan operasi aplikasi berbasis cloud lebih mudah dan lebih efisien.

Untuk sepenuhnya memahami perbedaan antara ESB dan layanan mikro, akan sangat membantu untuk tidak hanya melihat perbandingannya, tetapi juga bagaimana ESB dan layanan mikro berhubungan dengan model arsitektur masing-masing.

Arsitektur layanan mikro terdiri dari banyak layanan yang sangat khusus yang dihubungkan oleh tim pengembangan untuk membangun fungsionalitas aplikasi. Seiring dengan desain arsitektur layanan mikro yang terus berkembang, manfaat dari layanan pemisahan meningkat; mereka lebih tangkas, dapat diskalakan, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi saat ini.

ESB, di sisi lain, adalah produk yang awalnya dirancang untuk era sistem lama sebelum cloud. Integrasi membutuhkan waktu lebih lama untuk dikembangkan dan kurang fleksibel dibandingkan jika Anda mengambil pendekatan arsitektur layanan mikro. Hub integrasi terpusat dari ESB dapat lebih memudahkan pemecahan masalah daripada mengidentifikasi penyebabnya dalam layanan mikro Anda. Namun, tanpa toleransi kesalahan, ESB juga dapat menjadi titik kegagalan tunggal bagi seluruh perusahaan, yang menuntut perbaikan masalah keseluruhan yang lebih besar.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan antara arsitektur ESB dan SOA dan arsitektur layanan mikro, baca “SOA vs Layanan Mikro: Apa Perbedaannya?”