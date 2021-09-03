ESB vs Layanan Mikro: Apa Perbedaannya?

Perusahaan telah menggunakan bus layanan perusahaan (ESB) selama beberapa dekade untuk menghubungkan aplikasi satu sama lain. Biasanya, aplikasi ini bersifat monolitik — dibangun secara komprehensif dengan memasukkan semua layanan yang dibutuhkan dalam aplikasi. Kemudian hadirlah perluasan layanan cloud dan layanan mikro terpisah yang dapat dicolokkan. Karena layanan mikro mewakili perubahan mendasar dalam cara perusahaan mengelola sumber daya, menjelajahi peran yang dimainkan oleh ESB dan layanan mikro akan sangat membantu untuk memahami perbandingan keunggulan keduanya.
ESB, atau bus layanan perusahaan, adalah pendekatan integrasi yang menggunakan komponen perangkat lunak terpusat untuk membuat integrasi antara aplikasi. Untuk membuat ESB, pengembang membangun bus komunikasi antara aplikasi yang berbeda. Kemudian mereka memungkinkan setiap aplikasi untuk berkomunikasi dengan bus yang pada gilirannya memungkinkan berbagi data dan komunikasi antara aplikasi yang terhubung. Pendekatan standar pada integrasi aplikasi berarti DevOps tidak perlu membangun integrasi antara titik khusus untuk setiap aplikasi.
Ini membantu untuk melihat ESB dalam konteks bagaimana arsitektur ini digunakan dalam arsitektur komputasi keseluruhan. ESB adalah fondasi SOA, atau arsitektur berorientasi layanan, suatu pendekatan arsitektur yang dirancang untuk mengembangkan komunikasi antara layanan melalui kebergantungan minimal. SOA adalah pendekatan menyeluruh terhadap arsitektur sistem sedangkan ESB adalah alat komunikasi yang memungkinkan pendekatan tersebut.
Untuk latar belakang lebih lanjut tentang bagaimana ESB sesuai dengan arsitektur SOA, baca “ESB dan SOA”.
Layanan mikro adalah pendekatan arsitektur cloud native di mana satu aplikasi terdiri dari banyak komponen atau layanan yang dapat diterapkan secara independen. Berangkat dari pendekatan aplikasi tradisional dan monolitik dari aplikasi besar dengan kebergantungan tinggi, layanan mikro justru memanfaatkan kontainer. Menggunakan kontainer menciptakan sistem terdistribusi yang dapat diskalakan yang menghindari kemacetan dari basis data pusat.
Layanan mikro dipisahkan oleh kemampuan bisnisnya. Misalnya, keranjang aplikasi, data pelanggan, dan informasi produk semuanya disimpan dalam basis data tersendiri dan berkomunikasi secara real-time melalui API, streaming acara, atau protokol perpesanan untuk menciptakan fungsionalitas keseluruhan aplikasi.
Perbedaan utama antara ESB dan layanan mikro adalah bahwa ESB merupakan alat integrasi, sedangkan layanan mikro sama seperti namanya — komponen layanan kecil yang digabungkan untuk membuat aplikasi.
ESB adalah hub terpusat dan standar yang memberi input, mengubah, dan menghasilkan output berupa data sehingga berbagai aplikasi dan layanan dapat berkomunikasi dengan mudah. Layanan mikro bebas dari ketergantungan pada layanan mikro lainnya. Mereka dapat dicolokkan dan dikeluarkan dari aplikasi sesuai kebutuhan. Meskipun mengambil pendekatan yang berbeda, ESB dan layanan mikro mengejar tujuan yang sama — membuat pengembangan dan operasi aplikasi berbasis cloud lebih mudah dan lebih efisien.
Untuk sepenuhnya memahami perbedaan antara ESB dan layanan mikro, akan sangat membantu untuk tidak hanya melihat perbandingannya, tetapi juga bagaimana ESB dan layanan mikro berhubungan dengan model arsitektur masing-masing.
Arsitektur layanan mikro terdiri dari banyak layanan yang sangat khusus yang dihubungkan oleh tim pengembangan untuk membangun fungsionalitas aplikasi. Seiring dengan desain arsitektur layanan mikro yang terus berkembang, manfaat dari layanan pemisahan meningkat; mereka lebih tangkas, dapat diskalakan, dan responsif terhadap kebutuhan organisasi saat ini.
ESB, di sisi lain, adalah produk yang awalnya dirancang untuk era sistem lama sebelum cloud. Integrasi membutuhkan waktu lebih lama untuk dikembangkan dan kurang fleksibel dibandingkan jika Anda mengambil pendekatan arsitektur layanan mikro. Hub integrasi terpusat dari ESB dapat lebih memudahkan pemecahan masalah daripada mengidentifikasi penyebabnya dalam layanan mikro Anda. Namun, tanpa toleransi kesalahan, ESB juga dapat menjadi titik kegagalan tunggal bagi seluruh perusahaan, yang menuntut perbaikan masalah keseluruhan yang lebih besar.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan antara arsitektur ESB dan SOA dan arsitektur layanan mikro, baca “SOA vs Layanan Mikro: Apa Perbedaannya?”
Beberapa manfaat dan kekurangan dari penggunaan ESB meliputi yang berikut ini:
Beberapa manfaat dan kekurangan dari penggunaan layanan mikro meliputi yang berikut ini:
Jawaban singkatnya adalah tidak. ESB dapat menghubungkan layanan web kecil khusus serta layanan dan aplikasi yang lebih tua di seluruh perusahaan. Ini menjadikannya solusi terbaik untuk mengintegrasikan solusi on premises yang besar dengan solusi SaaS dan lingkungan berbasis cloud lainnya.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, layanan mikro telah menjadi model arsitektur yang lebih disukai di banyak organisasi. Ada beberapa alasan mengapa layanan mikro memiliki keunggulan dibandingkan ESB dan SOA saat ini:
Berikut adalah beberapa contoh penggunaan di mana layanan mikro akan menjadi pendekatan arsitektur yang lebih disukai:
Sementara layanan mikro memiliki keunggulan saat ini, ESB kemungkinan akan menyesuaikan aspek arsitektur layanan mikro untuk memenuhi permintaan. Peningkatan teknologi kontainer dan kebutuhan untuk mengintegrasikan beberapa lingkungan cloud akan memengaruhi bagaimana arsitektur ESB digunakan dan caranya berkembang dan menjadi lebih modern.
Ketika perusahaan masa kini mencari solusi tanpa gangguan untuk mengalihkan infrastruktur TI ke hybrid cloud, mereka akan membutuhkan pendekatan modern pada integrasi. Bagi banyak perusahaan, ini akan mencakup transformasi beban kerja berdasarkan pola SOA dan ESB menjadi model yang lebih ringan dan fleksibel.
