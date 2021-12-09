Apa itu Manajemen Keputusan?

Karena semakin banyak organisasi beralih lebih jauh ke dalam transformasi digital mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, pelanggan dan karyawan semakin mengharapkan interaksi digital yang efisien dan dipersonalisasi, termasuk opsi layanan mandiri. Dengan menggunakan otomatisasi sebagai landasan proses digital, bisnis dapat menciptakan dan mendesain ulang proses untuk meningkatkan produktivitas, akurasi, dan kepuasan.

Manajemen keputusan adalah kombinasi machine learning dengan business rules untuk membantu organisasi memahami tindakan yang tepat untuk diambil dalam suatu proses. Biasanya, perusahaan menggunakan manajemen keputusan sebagai bagian dari pendekatan otomatisasi bisnis yang lebih besar untuk operasi bisnis.

Setelah menentukan proses mana yang akan diotomatiskan, organisasi membuat alur kerja yang menguraikan proses. Ketika keputusan tentang tindakan apa yang harus diambil selanjutnya dalam alur kerja muncul, Anda dapat membuat model keputusan untuk membantu menentukan apa yang terjadi selanjutnya.

Ciri khas manajemen keputusan adalah bahwa perangkat lunak membuat keputusan alih-alih manusia. Jadi, manajemen keputusan secara efektif meniru proses pengambilan keputusan manusia melalui pemodelan keputusan untuk tugas-tugas digital, terutama yang memiliki pedoman yang jelas untuk pekerjaan tersebut. Dengan menggunakan manajemen keputusan, Anda dapat menggabungkan beberapa keputusan bersama dengan tugas-tugas otomatis untuk menciptakan proses bisnis otomatis menyeluruh.

Misalnya, jika Anda mengotomatiskan proses orientasi untuk karyawan baru, salah satu langkahnya adalah menyiapkan akses ke sumber daya TI. Namun, prosesnya berbeda tergantung pada apakah posisinya di tempat, jarak jauh, atau hybrid. Anda bisa menggunakan manajemen keputusan untuk mengakses catatan karyawan yang bisa membantu menentukan kebutuhan TI individu tanpa campur tangan manusia. Perangkat lunak kemudian meluncurkan alur kerja yang sesuai berdasarkan kebutuhan TI individu, seperti menyediakan akses jaringan yang diperlukan, mengirim email ke karyawan dan manajer mereka, mengirimkan peralatan fisik ke alamat rumah karyawan atau menyiapkan tiket kerja untuk peralatan yang akan dikirim ke stasiun kerja di tempat mereka.

Menggunakan manajemen keputusan untuk pengambilan keputusan digital memungkinkan Anda untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam nyaris seketika, yang biasanya tidak dapat dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh, sistem dapat menggunakan layanan konten banyak pihak, ekstraksi informasi cerdas, data pihak pertama dan data konsumen pihak ketiga.