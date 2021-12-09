Apa itu Manajemen Keputusan?

Karena semakin banyak organisasi beralih lebih jauh ke dalam transformasi digital mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, pelanggan dan karyawan semakin mengharapkan interaksi digital yang efisien dan dipersonalisasi, termasuk opsi layanan mandiri. Dengan menggunakan otomatisasi sebagai landasan proses digital, bisnis dapat menciptakan dan mendesain ulang proses untuk meningkatkan produktivitas, akurasi, dan kepuasan.
Manajemen keputusan adalah kombinasi machine learning dengan business rules untuk membantu organisasi memahami tindakan yang tepat untuk diambil dalam suatu proses. Biasanya, perusahaan menggunakan manajemen keputusan sebagai bagian dari pendekatan otomatisasi bisnis yang lebih besar untuk operasi bisnis.
Setelah menentukan proses mana yang akan diotomatiskan, organisasi membuat alur kerja yang menguraikan proses. Ketika keputusan tentang tindakan apa yang harus diambil selanjutnya dalam alur kerja muncul, Anda dapat membuat model keputusan untuk membantu menentukan apa yang terjadi selanjutnya.
Ciri khas manajemen keputusan adalah bahwa perangkat lunak membuat keputusan alih-alih manusia. Jadi, manajemen keputusan secara efektif meniru proses pengambilan keputusan manusia melalui pemodelan keputusan untuk tugas-tugas digital, terutama yang memiliki pedoman yang jelas untuk pekerjaan tersebut. Dengan menggunakan manajemen keputusan, Anda dapat menggabungkan beberapa keputusan bersama dengan tugas-tugas otomatis untuk menciptakan proses bisnis otomatis menyeluruh.
Misalnya, jika Anda mengotomatiskan proses orientasi untuk karyawan baru, salah satu langkahnya adalah menyiapkan akses ke sumber daya TI. Namun, prosesnya berbeda tergantung pada apakah posisinya di tempat, jarak jauh, atau hybrid. Anda bisa menggunakan manajemen keputusan untuk mengakses catatan karyawan yang bisa membantu menentukan kebutuhan TI individu tanpa campur tangan manusia. Perangkat lunak kemudian meluncurkan alur kerja yang sesuai berdasarkan kebutuhan TI individu, seperti menyediakan akses jaringan yang diperlukan, mengirim email ke karyawan dan manajer mereka, mengirimkan peralatan fisik ke alamat rumah karyawan atau menyiapkan tiket kerja untuk peralatan yang akan dikirim ke stasiun kerja di tempat mereka.
Menggunakan manajemen keputusan untuk pengambilan keputusan digital memungkinkan Anda untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam nyaris seketika, yang biasanya tidak dapat dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh, sistem dapat menggunakan layanan konten banyak pihak, ekstraksi informasi cerdas, data pihak pertama dan data konsumen pihak ketiga.
Business rules adalah landasan manajemen keputusan. Ketika sistem otomatisasi sampai pada titik keputusan dalam alur kerja, perangkat lunak menggunakan aturan bisnis untuk memutuskan apa yang terjadi selanjutnya. Business rules terdiri dari pernyataan bersyarat dan kemudian tindakan yang harus diambil tergantung pada kondisi mana yang terpenuhi. Anda dapat mengubah business rules Anda saat proses atau situasi Anda berubah.
Misalnya, organisasi pengecer menggunakan otomatisasi untuk mendeteksi penipuan pengembalian. Ketika seorang karyawan memasukkan pengembalian ke POS, sistem otomatisasi menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memproses riwayat pengembalian dan pembelian pelanggan dengan cepat. Sistem kemudian menggunakan data pelanggan dengan business rule yang telah disiapkan untuk sistem sehingga dapat menandai pelanggan dengan lebih dari empat pengembalian dalam 60 hari terakhir. Selama liburan, ketika pengembalian lebih sering terjadi, organisasi dapat mengubah aturan untuk mengizinkan enam pengembalian dalam 60 hari terakhir.
Otomatisasi proses bisnis (BPM) sering disebut otomatisasi bisnis. Ini mengacu pada proses mengotomatiskan tugas sebanyak mungkin. Organisasi beralih ke perangkat lunak otomatisasi yang didukung oleh AI dan menggabungkan praktik terbaik di semua alur kerja — semuanya demi menciptakan pengalaman pelanggan digital yang lebih cepat dan mengoptimalkan proses internal. Dengan menggunakan teknologi, organisasi dapat mengganti proses manual dengan proses otomatis digital, disebut juga sebagai manajemen proses bisnis.
Untuk menyelesaikan proses otomatisasi bisnis, organisasi menggunakan empat langkah untuk setiap proses:
Organisasi yang menggunakan manajemen keputusan sebagai bagian dari pendekatan otomatisasi bisnis secara menyeluruh sering kali mendapatkan manfaat berikut ini:
Manajemen keputusan dapat digunakan untuk setiap titik keputusan dalam proses digital yang dapat didefinisikan dengan business rules dan dikuantifikasi dengan pernyataan bersyarat. Bisnis menggunakan manajemen keputusan untuk berbagai proses, termasuk yang berikut:
Pelanggan semakin mengharapkan pengalaman digital yang memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka. Dengan menggunakan data pelanggan - termasuk data perilaku pihak pertama dan data konsumen pihak ketiga - bisnis dengan berbagai ukuran dan anggaran dapat menyesuaikan semua aspek interaksi nyaris seketika. Ketika organisasi mengumpulkan lebih banyak data tentang pelanggan, mereka dapat meningkatkan pengalaman pelanggan agar lebih selaras dengan kebutuhan mereka, bahkan setelah interaksi dimulai.
Katakanlah pelanggan yang kembali mengunjungi situs web perusahaan. Berdasarkan riwayat pembelian pelanggan sebelumnya, perusahaan tahu individu tersebut adalah wanita yang suka berkemah. Jadi, perusahaan menyesuaikan foto spanduk dan promosi situs web untuk fokus pada peralatan berkemah. Namun, selama kunjungan ini, pelanggan melihat peralatan ski. Alih-alih mengirim email tindak lanjut yang berfokus pada peralatan yang mirip dengan kunjungan sebelumnya, perangkat lunak otomatisasi menyesuaikan pesan dengan tautan ke postingan blog tentang memilih peralatan yang tepat dan penjualan sarung tangan ski.
Agar rantai pasokan dapat berjalan secara efisien dan efektif, berbagai keputusan harus dibuat selama proses berlangsung - sering kali berdasarkan data yang terus berubah. Selain itu, transparansi dalam proses dan pembaruan status yang sering dilakukan sering kali dibutuhkan oleh (dan untuk) para pemangku kepentingan utama. Manajemen keputusan memungkinkan organisasi untuk menggunakan analitik tingkat lanjut untuk mengoptimalkan proses rantai pasokan dari ujung ke ujung.
Misalnya, organisasi dapat mengatur manajemen keputusan untuk mengelola proses pemesanan ketika suatu barang perlu diisi ulang. Analisis prediktif mengumpulkan insight dari berbagai sumber data untuk menentukan vendor mana yang disetujui memiliki kuantitas yang dibutuhkan dalam stok dan memiliki peringkat kepuasan tertinggi. Organisasi kemudian dapat menggunakan analitik tingkat lanjut untuk mengoptimalkan opsi pengiriman berdasarkan business rules yang memprioritaskan kecepatan dan biaya sebagai faktor untuk memilih vendor dan opsi pengiriman yang sesuai. Kemudian, bisnis dapat mengotomatiskan proses untuk memastikan pengalaman yang mulus mulai dari penempatan pesanan hingga pengiriman.
Organisasi yang berfungsi di industri yang sangat diatur menggunakan manajemen keputusan untuk memantau operasi yang memerlukan tingkat kepatuhan yang tinggi. Industri perawatan kesehatan adalah contoh yang baik. Karena perangkat lunak otomatisasi menggunakan AI dan analitik data untuk menganalisis catatan pasien, perangkat lunak ini dapat menentukan siapa yang belum menandatangani dokumen yang diperlukan terkait dengan kebijakan HIPAA dan menandai catatan pasien. Otomatisasi bisnis kemudian menyertakan formulir HIPAA baru untuk ditandatangani oleh pasien selama proses check-in pada janji temu berikutnya.
Menyaring aplikasi secara manual memakan waktu dan mengundang bias manusia ke dalam proses. Dengan menetapkan business rules berdasarkan persyaratan posisi, seperti jumlah tahun pengalaman dan keterampilan yang diperlukan, departemen sumber daya manusia (SDM) menggunakan manajemen keputusan untuk mengotomatiskan penyaringan awal aplikasi pekerjaan. Dengan otomatisasi, perangkat lunak SDM dapat mencari kata kunci pada resume berdasarkan aturan untuk mengevaluasi apakah kandidat tersebut cocok untuk posisi tertentu. Perangkat lunak otomatisasi menganalisis aplikasi dan mengirimkan aplikasi yang memenuhi persyaratan tersebut ke manajer perekrutan yang sesuai untuk ulasan.
Banyak organisasi menggunakan sistem manajemen business rules (BRMS) untuk membuat dan mengelola logika bisnis tanpa campur tangan manual. BRMS memanfaatkan AI dan machine learning (ML) sepanjang siklus hidup untuk membuat keputusan yang tepat dan bertarget, dan sebagian besar memiliki antarmuka yang mudah digunakan yang memungkinkan karyawan membuat aturan dan model tanpa kode.
BRMS berisi komponen berikut:
Dengan IBM Cloud Pak for Business Automation, Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk mengotomatiskan setiap proses bisnis. Solusi ini terintegrasi dengan sistem TI untuk meningkatkan aplikasi dan mengotomatiskan keputusan di berbagai saluran. Manajemen keputusan adalah kemampuan utama dari sistem yang memungkinkan organisasi di berbagai industri untuk memberdayakan pengguna bisnis, membuat keputusan yang lebih baik dan mengoptimalkan pengalaman pelanggan. IBM Cloud Pak for Automation dibangun di atas layanan otomatisasi yang memungkinkan Anda mengumpulkan insight tentang proses bisnis Anda dan kemudian menggunakan opsi no-code dan kode rendah untuk mengotomatiskan alur kerja.
IBM Process Mining memberikan ROI sebesar 176%, pertumbuhan pendapatan sebesar USD 968 ribu, dan penghematan biaya dalam Studi Dampak Ekonomi Total Forrester.
Temukan cara AI dapat meningkatkan pengalaman layanan pelanggan dengan menyediakan layanan mandiri, perutean ke agen manusia, dan meningkatkan keterampilan pemecahan masalah.
Pikirkan kembali bisnis Anda dengan AI dan IBM Automation, menjadikan sistem TI lebih proaktif, proses lebih efisien, dan orang-orang lebih produktif.
IBM memastikan transformasi bisnis untuk klien perusahaan dengan layanan konsultasi otomatisasi ekstrem.
IBM Cloud Pak for Business Automation adalah seperangkat modular komponen perangkat lunak terintegrasi untuk manajemen operasi dan otomatisasi.
Temukan solusi otomatisasi proses bisnis yang memberikan otomatisasi cerdas dengan cepat dengan alat kode rendah.