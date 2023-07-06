Apa itu pengujian integritas data?

Menetapkan kebijakan tata kelola data yang jelas

Kebijakan tata kelola data memberikan dasar untuk pengujian integritas data dengan mendefinisikan aturan, peran, dan tanggung jawab yang terkait dengan manajemen data dalam organisasi Anda.

Dengan menetapkan kebijakan tata kelola data yang jelas, Anda dapat memastikan bahwa organisasi Anda berkomitmen untuk menjaga integritas data dan semua karyawan memahami peran mereka dalam proses tersebut.

Menerapkan teknik validasi data

Algoritma machine learning dapat digunakan untuk deteksi dan menyelesaikan anomali data dengan mempelajari pola yang mendasarinya dalam data dan mengidentifikasi penyimpangan dari pola itu. Misalnya, algoritma klaster dapat digunakan untuk mengelompokkan titik data serupa, memungkinkan analis untuk mengidentifikasi outlier atau tren yang tidak biasa dalam data.

Selain itu, algoritma deteksi anomali, seperti Isolation Forest dan Local Outlier Factor, dapat digunakan untuk mengidentifikasi anomali data dengan membandingkan setiap titik data dengan tetangganya dan menentukan tingkat isolasi atau penyimpangan dari norma.

Otomatisasi pemeriksaan konsistensi data

Mengotomatiskan pemeriksaan konsistensi data dapat membantu menyederhanakan proses pengujian integritas data dan mengurangi risiko kesalahan manusia.

Dengan memanfaatkan alat bantu otomatis, organisasi Anda dapat membandingkan data di berbagai sistem dan tabel secara lebih efisien, membantu menjaga konsistensi data dan mencegah anomali data.

Untuk kumpulan data besar, otomatisasi adalah satu-satunya cara yang layak untuk melakukan pemeriksaan konsistensi lengkap.

Menggunakan teknik deteksi anomali data

Teknik deteksi anomali data, seperti deteksi duplikat dan deteksi outlier, dapat membantu organisasi Anda mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah data potensial sebelum memengaruhi pengambilan keputusan dan operasi Anda.

Dengan menggunakan teknik ini sebagai bagian dari proses pengujian integritas data, Anda dapat memastikan bahwa data Anda tetap akurat, konsisten, dan dapat diandalkan.

Memantau integritas data secara terus-menerus

Pengujian integritas data bukanlah aktivitas satu kali tetapi proses berkelanjutan yang membutuhkan pemantauan terus menerus. Dengan mengaudit data Anda secara teratur, menerapkan pemeriksaan integritas data otomatis, dan memvalidasi data secara real-time, Anda dapat memastikan bahwa data organisasi Anda tetap dapat dipercaya dan dapat diandalkan dari waktu ke waktu.

Pelajari lebih lanjut tentang platform observabilitas data berkelanjutan dari Databand dan bagaimana platform ini membantu mendeteksi insiden data lebih awal, menyelesaikannya lebih cepat, dan memberikan bisnis data yang lebih dapat dipercaya. Jika Anda siap untuk melihat lebih dalam, pesan demo hari ini.