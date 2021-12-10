Apa yang dimaksud dengan pelaporan CSR?

Organisasi semakin dituntut dan diharapkan untuk melaporkan metrik kinerja yang melampaui kinerja keuangan mereka. Pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, atau pelaporan CSR, adalah salah satu pendekatan yang memberikan transparansi perusahaan kepada pemangku kepentingan utama tentang kinerja sosial dan lingkungan organisasi.
Pada artikel ini, kami akan memeriksa pelaporan CSR secara lebih rinci, serta pentingnya menggunakan perangkat lunak spesialis untuk menangkap data CSR dan mengukur kinerja.
Pelaporan CSR adalah praktik pelaporan kinerja organisasi dengan menggunakan metrik non-keuangan, yang memberikan transparansi mengenai dampak organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan. Biasanya dirilis setiap tahun, pelaporan kinerja CSR bersifat sukarela. Namun, beberapa yurisdiksi mengamanatkan organisasi besar untuk mengungkapkan kinerja sosial dan lingkungan mereka, membantu investor dan konsumen untuk menilai dampak non-keuangan organisasi.
Secara historis, fokus laporan CSR tepat pada metrik sosial, tetapi laporan-laporan ini telah berkembang untuk mencakup ukuran keberhasilan non-finansial lainnya. Belakangan ini, istilah pelaporan CSR telah digunakan secara bergantian dengan istilah pelaporan ESG (Environmental Social and Governance).
Bukti yang menunjukkan kepedulian organisasi terhadap masyarakat dan kesejahteraan dan kondisi kerja karyawan mereka dapat ditemukan sejak tahun 1800-an, selama Revolusi Industri. Filantropi juga meningkat selama waktu ini, dan tidak jarang para industrialis dan pengusaha memberikan sumbangan untuk tujuan pendidikan atau ilmiah.
Pelaporan CSR modern dapat ditelusuri kembali ke tahun 1953 ketika istilah tersebut secara resmi diciptakan oleh ekonom Amerika, Howard Bowen. Pada 1970-an, popularitas pelaporan CSR mulai berlaku, dan pada 1980-an, banyak perusahaan menggunakan laporan CSR untuk menunjukkan tanggung jawab sosial mereka, meningkatkan reputasi merek mereka, dan menanggapi pemangku kepentingan.
Setelah pendekatan yang jarang digunakan dalam beberapa organisasi, CSR sekarang menjadi bentuk pengaturan diri yang dipraktikkan secara luas di seluruh organisasi dari semua ukuran dan sering dipimpin oleh Manajer CSR yang ditunjuk.
Ada beberapa kerangka kerja pelaporan yang tersedia untuk mendukung pelaporan CSR, tergantung pada apakah organisasi ingin berfokus pada emisi gas rumah kaca (GRK), kinerja ekonomi, atau dampak sosial. Tiga kerangka kerja pelaporan CSR yang secara konsisten dinilai tinggi oleh investor adalah Carbon Disclosure Project (CDP), Dow Jones Keberlanjutan Index (DJSI) dan Global Reporting Initiative (GRI).
Ada persamaan dan perbedaan di antara berbagai kerangka kerja ini. CDP berfokus pada data GRK, air dan kinerja rantai pasokan, untuk membantu organisasi melindungi sumber daya alam dan mengurangi perubahan iklim. Sementara itu, GRI lebih fokus pada dampak sosial, lingkungan dan ekonomi organisasi pada pemangku kepentingan mereka.
Kerangka kerja ini tersedia untuk umum dan memungkinkan perbandingan dibuat antar organisasi—sedangkan DJSI hanya berdasarkan undangan, dan hasilnya tidak dipublikasikan. DJSI digunakan terutama oleh para pemangku kepentingan yang ingin bersama-sama menilai data ESG organisasi dan kinerja keuangan.
Apa pun kerangka kerja CSR yang Anda pilih, perangkat lunak seperti IBM Envizi akan membantu mengoptimalkan proses pembuatan laporan Anda. Dengan mengotomatiskan pengambilan data yang dapat diandalkan dan mengonsolidasikannya ke dalam satu sistem, perangkat lunak keberlanjutan memudahkan Anda dalam menyusun, membuat, dan mempublikasikan laporan CSR, berkolaborasi dengan tim Anda.
Perangkat lunak ini akan membantu Anda dalam menangkap metrik CSR, menghitung emisi GRK organisasi Anda dan membuat laporan yang dapat diaudit yang sesuai dengan peraturan industri dan praktik terbaik. Kami sangat merekomendasikan hal ini untuk menghemat waktu, uang, dan tenaga Anda selama proses pelaporan CSR yang kompleks. Dan memang, peningkatan kinerja CSR seperti perangkat lunak ini juga dapat melampaui pelaporan untuk mendukung penetapan target CSR dan pelacakan hasil inisiatif kinerja.
Persyaratan untuk CSR berbeda antara wilayah geografis, dan ada sedikit, jika ada, standar yang disepakati secara luas, yang berarti bahwa konten, panjang dan gaya laporan CSR dapat sangat bervariasi antar organisasi. Ini dapat dilihat sebagai hal positif oleh beberapa organisasi, karena memberi mereka fleksibilitas untuk merancang dan memberi merek laporan mereka sesuai keinginan mereka.
Kelemahan dari kurangnya standar pelaporan CSR umum adalah bahwa organisasi dapat selektif atas informasi apa yang mereka ungkapkan dan soroti dalam laporan mereka. Hal ini tidak hanya dapat membuat sulit untuk menarik perbandingan yang akurat antar organisasi, tetapi juga dapat menyebabkan tuduhan greenwashing dan kerusakan reputasi.
Untuk menghindari hal ini, organisasi harus bertujuan untuk seterbuka mungkin dalam pelaporan mereka. Ini termasuk mengungkapkan kekurangan CSR mereka dan area di mana mereka perlu meningkatkan, serta keberhasilan mereka. Semakin transparan organisasi, semakin besar kemungkinan konsumen untuk percaya bahwa masalah ini benar-benar penting bagi organisasi.
Kinerja CSR yang baik adalah kinerja bisnis yang baik. Riset secara konsisten menunjukkan bahwa kinerja CSR memberikan nilai nyata bagi organisasi.
Laporan CSR juga dapat berfungsi sebagai alat PR penting bagi organisasi, memberi mereka kesempatan untuk mengomunikasikan inisiatif lingkungan mereka, showcase pencapaian mereka dan menampilkan diri mereka sebagai bertanggung jawab secara sosial. Di dunia di mana investor dan konsumen semakin meneliti kinerja sosial dan lingkungan, pelaporan dan kinerja tanggung jawab sosial perusahaan merupakan strategi integral bagi organisasi.
Organisasi harus berkomitmen penuh pada inisiatif mereka, dan karyawan harus terlibat dalam proses dan didorong untuk membuat dampak positif dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Setiap komitmen CSR yang dibuat oleh organisasi harus dikomunikasikan dengan jelas, dan implementasi serta efektivitasnya harus didukung dengan bukti dalam semua laporan selanjutnya.
Saat ini, pelaporan semakin digantikan oleh pelaporan Environmental, Social and Governance (ESG) generasi berikutnya. Pelaporan ESG lebih komprehensif dan nyata, dan lebih didukung oleh Kerangka Pelaporan ESG daripada CSR.
Pelaporan ESG menempatkan penekanan yang lebih besar pada kuantifikasi upaya lingkungan dan keberlanjutan, daripada hanya mengkomunikasikan tanggung jawab sosial. Ini mengukur kinerja keberlanjutan terhadap metrik yang sebanding dan menetapkan target yang tepat untuk masa depan—membuat pelaporan ESG lebih relevan dengan situasi kita saat ini dengan krisis iklim dan permintaan agar organisasi menjadi etis pada intinya.
Pelaporan CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility Reporting. Laporan CSR adalah dokumen internal dan eksternal yang memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi dampak etika, lingkungan, filantropi, dan ekonomi mereka. Ini digunakan untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan tentang kinerja sosial dan keberlanjutan organisasi.
Laporan CSR yang baik harus terperinci, transparan dan fleksibel. Ini harus memberikan landasan data yang baik untuk memenuhi persyaratan pelaporan saat ini dan masa depan. Harus ada data untuk semua metrik keberlanjutan utama yang berlaku untuk organisasi Anda, dan Anda tidak boleh menghilangkan data yang mungkin mencerminkan negatif pada organisasi.
Pelaporan CSR yang baik harus mendorong kepercayaan dan dialog yang berarti antara organisasi dan pemangku kepentingan. Jika Anda memiliki beberapa pemangku kepentingan yang menyukai metode pelaporan tertentu, mungkin masuk akal untuk menggunakan lebih dari satu kerangka kerja CSR.
Kerangka kerja terbaik untuk pelaporan CSR bergantung pada target audiens, nilai dan tujuan laporan. Misalnya, investor yang ingin menentukan emisi karbon atau mitigasi perubahan iklim suatu organisasi dapat memilih kerangka kerja CDP atau DJSI sebagai pilihan terbaik. Kerangka kerja publik ini juga akan ideal jika tujuan Anda adalah membandingkan data Anda dengan rekan-rekan Anda.
Namun, jika laporan CSR ditujukan untuk pemangku kepentingan seperti LSM, pemasok, karyawan atau pelanggan, dan berusaha untuk menentukan dampak sosial, ekonomi atau lingkungan dari suatu organisasi pada pemangku kepentingan ini, kerangka kerja GRI mungkin lebih tepat.
Pelaporan CSR sebagian besar bersifat sukarela, namun, beberapa yurisdiksi seperti Australia, Kanada dan Inggris mengharuskan organisasi besar dan lainnya yang beroperasi dalam industri tertentu untuk melaporkan kinerja sosial dan lingkungan mereka. Saat ini tidak wajib di AS, meskipun ini mungkin segera berubah. Bahkan di negara-negara di mana pelaporan keberlanjutan tidak wajib, banyak organisasi melakukan pelaporan CSR sukarela. Ini dapat membantu mereka dengan keterlibatan pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi mereka dengan investor dan pelanggan, dan membantu mereka memenuhi target pengungkapan mereka.
