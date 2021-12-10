Apa yang dimaksud dengan pelaporan CSR?

Persyaratan untuk CSR berbeda antara wilayah geografis, dan ada sedikit, jika ada, standar yang disepakati secara luas, yang berarti bahwa konten, panjang dan gaya laporan CSR dapat sangat bervariasi antar organisasi. Ini dapat dilihat sebagai hal positif oleh beberapa organisasi, karena memberi mereka fleksibilitas untuk merancang dan memberi merek laporan mereka sesuai keinginan mereka.

Kelemahan dari kurangnya standar pelaporan CSR umum adalah bahwa organisasi dapat selektif atas informasi apa yang mereka ungkapkan dan soroti dalam laporan mereka. Hal ini tidak hanya dapat membuat sulit untuk menarik perbandingan yang akurat antar organisasi, tetapi juga dapat menyebabkan tuduhan greenwashing dan kerusakan reputasi.

Untuk menghindari hal ini, organisasi harus bertujuan untuk seterbuka mungkin dalam pelaporan mereka. Ini termasuk mengungkapkan kekurangan CSR mereka dan area di mana mereka perlu meningkatkan, serta keberhasilan mereka. Semakin transparan organisasi, semakin besar kemungkinan konsumen untuk percaya bahwa masalah ini benar-benar penting bagi organisasi.