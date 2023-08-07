Mengoptimalkan kinerja situs uji klinis: Fokus pada tiga kemampuan AI

Artikel ini, bagian dari seri IBM dan Pfizer tentang aplikasi teknik AI untuk meningkatkan kinerja uji klinis, berfokus pada pendaftaran dan perkiraan. Selain itu, kami akan menjelajahi cara untuk meningkatkan volume pasien, keberagaman dalam perekrutan uji klinis, dan potensi untuk menerapkan AI generatif dan quantum. Lebih dari sebelumnya, perusahaan menemukan bahwa mengelola perjalanan yang saling bergantung ini dengan cara yang holistik dan terintegrasi sangat penting bagi keberhasilan mereka dalam mencapai perubahan.

Terlepas dari kemajuan dalam industri farmasi dan riset biomedis, pengiriman obat ke pasar masih merupakan proses yang kompleks dengan peluang luar biasa untuk perbaikan. Uji klinis memakan waktu, mahal, dan sebagian besar tidak efisien karena alasan yang di luar kendali perusahaan. Pemilihan lokasi uji klinis yang efisien terus menjadi tantangan utama di seluruh industri. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Pengembangan Obat Tufts dan dipresentasikan pada tahun 2020 menemukan bahwa 23% percobaan gagal mencapai jadwal perekrutan yang direncanakan; empat tahun kemudian, banyak klien IBM masih berbagi perjuangan yang sama. Ketidakmampuan untuk memenuhi jadwal perekrutan yang direncanakan dan kegagalan beberapa lokasi untuk mendaftarkan peserta berkontribusi pada dampak moneter yang substansial bagi perusahaan farmasi yang dapat diteruskan ke penyedia layanan dan pasien dalam bentuk biaya yang lebih tinggi untuk obat-obatan dan layanan kesehatan. Tantangan pemilihan lokasi dan rekrutmen adalah pendorong biaya utama bagi klien biofarma IBM, dengan perkiraan, antara $15-25 juta per tahun tergantung pada ukuran perusahaan dan jalur pipa. Hal ini sejalan dengan tolok ukur sektor yang ada.

Ketika uji klinis dihentikan sebelum waktunya karena kinerja yang buruk di lokasi percobaan, pertanyaan riset tetap tidak terjawab dan temuan riset tidak dipublikasikan. Kegagalan untuk berbagi data dan Hasil dari uji klinis acak berarti kesempatan yang terlewatkan untuk berkontribusi pada ulasan dan meta-analisis serta kurangnya berbagi pelajaran dengan komunitas biofarma.

Seiring dengan semakin berkembangnya kecerdasan buatan (AI) di bidang biofarma, mengintegrasikannya ke dalam proses pemilihan lokasi uji klinis dan manajemen kinerja yang sedang berlangsung dapat membantu memberdayakan perusahaan dengan insight yang tak ternilai mengenai kinerja lokasi, yang dapat menghasilkan waktu perekrutan yang lebih cepat, mengurangi jejak lokasi global, dan penghematan biaya yang signifikan (Gambar 1). AI juga dapat memberdayakan manajer dan eksekutif percobaan dengan data untuk membuat keputusan strategis. Dalam artikel ini, kami menguraikan bagaimana perusahaan biofarma berpotensi memanfaatkan pendekatan berbasis AI untuk membuat keputusan berdasarkan bukti dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan situs uji klinis.