Mengoptimalkan kinerja situs uji klinis: Fokus pada tiga kemampuan AI

Artikel ini, bagian dari seri IBM dan Pfizer tentang aplikasi teknik AI untuk meningkatkan kinerja uji klinis, berfokus pada pendaftaran dan perkiraan. Selain itu, kami akan menjelajahi cara untuk meningkatkan volume pasien, keberagaman dalam perekrutan uji klinis, dan potensi untuk menerapkan AI generatif dan quantum. Lebih dari sebelumnya, perusahaan menemukan bahwa mengelola perjalanan yang saling bergantung ini dengan cara yang holistik dan terintegrasi sangat penting bagi keberhasilan mereka dalam mencapai perubahan.
Terlepas dari kemajuan dalam industri farmasi dan riset biomedis, pengiriman obat ke pasar masih merupakan proses yang kompleks dengan peluang luar biasa untuk perbaikan. Uji klinis memakan waktu, mahal, dan sebagian besar tidak efisien karena alasan yang di luar kendali perusahaan. Pemilihan lokasi uji klinis yang efisien terus menjadi tantangan utama di seluruh industri. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Pengembangan Obat Tufts dan dipresentasikan pada tahun 2020 menemukan bahwa 23% percobaan gagal mencapai jadwal perekrutan yang direncanakan; empat tahun kemudian, banyak klien IBM masih berbagi perjuangan yang sama. Ketidakmampuan untuk memenuhi jadwal perekrutan yang direncanakan dan kegagalan beberapa lokasi untuk mendaftarkan peserta berkontribusi pada dampak moneter yang substansial bagi perusahaan farmasi yang dapat diteruskan ke penyedia layanan dan pasien dalam bentuk biaya yang lebih tinggi untuk obat-obatan dan layanan kesehatan. Tantangan pemilihan lokasi dan rekrutmen adalah pendorong biaya utama bagi klien biofarma IBM, dengan perkiraan, antara $15-25 juta per tahun tergantung pada ukuran perusahaan dan jalur pipa. Hal ini sejalan dengan tolok ukur sektor yang ada.
Ketika uji klinis dihentikan sebelum waktunya karena kinerja yang buruk di lokasi percobaan, pertanyaan riset tetap tidak terjawab dan temuan riset tidak dipublikasikan. Kegagalan untuk berbagi data dan Hasil dari uji klinis acak berarti kesempatan yang terlewatkan untuk berkontribusi pada ulasan dan meta-analisis serta kurangnya berbagi pelajaran dengan komunitas biofarma.
Seiring dengan semakin berkembangnya kecerdasan buatan (AI) di bidang biofarma, mengintegrasikannya ke dalam proses pemilihan lokasi uji klinis dan manajemen kinerja yang sedang berlangsung dapat membantu memberdayakan perusahaan dengan insight yang tak ternilai mengenai kinerja lokasi, yang dapat menghasilkan waktu perekrutan yang lebih cepat, mengurangi jejak lokasi global, dan penghematan biaya yang signifikan (Gambar 1). AI juga dapat memberdayakan manajer dan eksekutif percobaan dengan data untuk membuat keputusan strategis. Dalam artikel ini, kami menguraikan bagaimana perusahaan biofarma berpotensi memanfaatkan pendekatan berbasis AI untuk membuat keputusan berdasarkan bukti dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan situs uji klinis.
Ahli strategi pendaftaran dan analis kinerja situs bertanggung jawab untuk membangun dan memprioritaskan strategi pendaftaran menyeluruh yang kuat yang disesuaikan dengan percobaan tertentu. Untuk melakukannya mereka membutuhkan data, yang tersedia dalam jumlah berlimpah. Tantangan yang mereka hadapi adalah memahami data apa yang menunjukkan kinerja situs. Khususnya bagaimana mereka dapat memperoleh insight tentang kinerja situs yang akan memungkinkan mereka untuk memperhitungkan situs yang tidak berkinerja ke dalam perencanaan pendaftaran dan strategi eksekusi real-time.
Dalam skenario yang ideal, mereka akan dapat, dengan akurasi yang relatif dan konsisten, memprediksi kinerja lokasi uji klinis yang berisiko tidak memenuhi harapan perekrutan mereka. Pada akhirnya, memungkinkan pemantauan aktivitas di lapangan dan kemajuan pendaftaran secara real-time dapat mendorong tindakan mitigasi yang tepat waktu. Kemampuan untuk melakukannya akan membantu perencanaan uji klinis awal, alokasi sumber daya, dan penilaian kelayakan, mencegah kerugian finansial, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik untuk pendaftaran uji klinis yang berhasil.
Selain itu, perusahaan biofarma mungkin mendapati diri mereka membangun kemampuan AI secara internal secara sporadis dan tanpa tata kelola menyeluruh. Menyusun tim multidisiplin lintas fungsi untuk mendukung proses uji klinis merupakan hal yang menantang, dan banyak perusahaan biofarma melakukan hal ini dengan cara yang terisolasi. Hal ini hasil dalam banyak kelompok menggunakan berbagai macam alat berbasis AI yang tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem yang kohesif dan platform. Oleh karena itu, IBM mengamati bahwa lebih banyak klien cenderung berkonsultasi dengan pemimpin AI untuk membantu membangun tata kelola dan meningkatkan kemampuan AI dan ilmu data, model operasi dalam bentuk kemitraan pengiriman bersama.
Dengan merangkul tiga kemampuan berkemampuan AI, perusahaan biofarma dapat secara signifikan mengoptimalkan proses pemilihan lokasi uji klinis sekaligus mengembangkan kompetensi AI inti yang dapat ditingkatkan dan menghemat sumber daya keuangan yang dapat diinvestasikan kembali atau dialihkan. Kemampuan untuk memanfaatkan keuntungan ini adalah salah satu cara agar perusahaan farmasi dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang cukup besar.
Prediksi pendaftaran biasanya dilakukan sebelum percobaan dimulai dan membantu ahli strategi pendaftaran dan analis kelayakan dalam perencanaan percobaan awal, alokasi sumber daya, dan penilaian kelayakan. Prediksi tingkat pendaftaran yang akurat mencegah kerugian finansial, membantu dalam menyusun strategi rencana pendaftaran dengan memperhitungkan aspek bukan kinerja, dan memungkinkan perencanaan anggaran yang efektif untuk menghindari kekurangan dan penundaan.
Algoritma AI memiliki potensi untuk melampaui pendekatan statistik tradisional untuk menganalisis data rekrutmen yang komprehensif dan memperkirakan tingkat pendaftaran secara akurat.
Insight real-time tentang kinerja situs menawarkan insight terkini tentang kemajuan pendaftaran, memfasilitasi deteksi dini masalah kinerja, dan memungkinkan pengambilan keputusan proaktif dan koreksi arah untuk memfasilitasi keberhasilan uji klinis.
AI memberdayakan pemantauan dan perkiraan kinerja situs real-time dengan mengotomatiskan analisis data, memberikan peringatan dan insight tepat waktu, dan mengaktifkan analitik prediktif.
Memiliki rencana mitigasi yang ditetapkan dengan baik dan dilaksanakan selama pelaksanaan percobaan sangat penting untuk keberhasilan percobaan.
Mesin Next Best Action (NBA) adalah sistem atau algoritma didukung AI yang dapat merekomendasikan tindakan atau intervensi mitigasi paling efektif untuk mengoptimalkan kinerja situs secara real-time.
Uji klinis adalah komponen utama industri farmasi; namun, percobaan sering mengalami penundaan yang secara signifikan dapat memperpanjang durasi studi tertentu. Untungnya, ada jawaban langsung untuk mengatasi beberapa tantangan manajemen percobaan: pahami proses dan orang yang terlibat, adopsi strategi AI jangka panjang sekaligus membangun kemampuan AI dalam contoh penggunaan ini, berinvestasi dalam model machine learning baru untuk memungkinkan perkiraan pendaftaran, pemantauan lokasi secara real-time, mesin rekomendasi berbasis data. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu menghasilkan penghematan yang cukup besar, tetapi juga membuat perusahaan biofarma merasa lebih percaya diri tentang investasi dalam kecerdasan buatan yang berdampak.
IBM® Consulting dan Pfizer bekerja sama untuk merevolusi industri farmasi dengan mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan uji klinis yang gagal sehingga obat-obatan dapat menjangkau pasien yang membutuhkan lebih cepat dan lebih efisien.
Menggabungkan teknologi dan strategi data dan kecakapan komputasi IBM dan pengalaman klinis yang luas dari Pfizer, kami juga telah menjalin kolaborasi untuk menjelajahi quantum computing dalam hubungannya dengan machine learning untuk memprediksi dengan lebih akurat lokasi uji klinis yang berisiko mengalami kegagalan rekrutmen. Komputasi quantum adalah teknologi yang berkembang pesat dan transformatif yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika quantum untuk memecahkan masalah penting industri yang terlalu kompleks untuk komputer klasik.
