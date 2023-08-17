Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) dan blockchain memperkuat masa depan pembayaran

Seseorang yang membayar melalui kartu kredit menggunakan mode nirsentuh menggunakan perangkat mobile dan garis relief yang tak terhitung jumlahnya sebagai latar belakang

Dunia keuangan telah dirombak dengan kehadiran teknologi blockchain, yang memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa memerlukan perantara. Diperkenalkannya Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) telah menambahkan dimensi baru pada teknologi blockchain yang mengubah masa depan pembayaran untuk bisnis dan individu.

Beberapa waktu lalu, bank dan pemerintah mulai mengalihkan perhatian mereka ke penggunaan aset digital dalam operasi dan ekonomi mereka. Perintah eksekutif dari Presiden Amerika Serikat, “Pengembangan Aset Digital yang Bertanggung Jawab,” adalah salah satu contoh pengakuan publik atas perlunya pengembangan aset tersebut secara bijaksana. Bank dan pemerintah secara aktif mencari CBDC karena merupakan alternatif yang lebih aman untuk kripto.

Mata uang digital dan blockchain mengarah pada integritas dan efisiensi yang lebih besar

CBDC adalah bentuk digital fiat—uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Ini dirancang untuk menjadi representasi digital dari mata uang fisik negara. Tidak seperti mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum, CBDC didukung oleh pemerintah dan merupakan alat pembayaran yang sah. Tujuan CBDC adalah untuk meningkatkan efisiensi pembayaran dan mengurangi biaya pencetakan, penyimpanan, dan pengangkutan uang tunai fisik.

CBDC beroperasi pada jaringan blockchain yang aman dan transparan, dan menggunakan teknologi blockchain untuk membuat catatan yang tidak dapat diubah dari semua transaksi. Ini berarti bahwa semua transaksi dicatat pada buku besar yang terdesentralisasi, sehingga tidak mungkin untuk mengubah atau merusak data.

Di sisi lain, blockchain menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (DLT) yang memungkinkan pencatatan transaksi yang aman dan transparan. Ini terdiri dari jaringan komputer yang terdesentralisasi, yang masing-masing menyimpan salinan buku besar. Setiap kali transaksi baru ditambahkan ke buku besar, jaringan komputer menggunakan algoritma kriptografi yang rumit untuk memverifikasi dan menambahkannya ke rantai transaksi yang sudah ada dengan cara yang memastikan integritas buku besar.

Teknologi blockchain dicirikan oleh transparansi, keamanan, dan imutabilitas. Transaksi yang tercatat di blockchain dapat dilihat oleh semua peserta dalam jaringan, menjadikannya sistem yang sangat transparan. Teknologi ini memiliki banyak aplikasi potensial dalam industri jasa keuangan, manajemen rantai pasokan, sistem pemungutan suara, dan banyak lagi. Teknologi ini dipandang sebagai teknologi yang menjanjikan untuk meningkatkan transparansi, mengurangi penipuan, dan memungkinkan transaksi peer-to-peer yang aman tanpa perlu perantara.

CBDC dan masa depan pembayaran yang aman dan inklusif

CBDC memiliki potensi untuk mengubah masa depan pembayaran. Ini dapat digunakan untuk membuat uang yang dapat diprogram yang hanya dapat dihabiskan untuk hal-hal tertentu. Misalnya, pemerintah dapat mengeluarkan paket stimulus yang hanya dapat dibelanjakan untuk barang dan jasa tertentu. Ini akan memastikan bahwa uang dihabiskan dengan cara yang dimaksudkan dan akan mengurangi risiko penipuan.

Selain itu, CBDC dapat meningkatkan inklusi keuangan. Menurut Bank Dunia, sekitar 1,7 miliar orang tidak memiliki akses ke layanan keuangan dasar. CBDC dapat memecahkan masalah ini dengan menyediakan mata uang digital yang dapat digunakan oleh siapa saja yang memiliki ponsel pintar, tanpa memerlukan rekening bank.

Ketika pemegang CBDC menggunakan ponsel mereka sebagai media untuk bertransaksi, menjadi penting untuk membangun hubungan yang kuat antara identitas digital dan perangkat yang mereka gunakan. Tautan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pihak yang tepat terlibat dalam transaksi, mengurangi risiko penipuan, dan mempromosikan kepercayaan dalam ekosistem keuangan digital. Konon, CBDC dan identitas digital dapat bekerja sama untuk meningkatkan inklusi keuangan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:

  • Identifikasi yang andal: Identitas digital menyediakan sarana untuk mengidentifikasi individu yang berpartisipasi dalam transaksi keuangan secara andal. Dengan menautkan identitas digital unik seseorang ke dompet CBDC mereka, bank sentral dapat mengautentikasi identitas mereka dan membangun kepercayaan dalam sistem pembayaran digital.
  • Akses ke layanan keuangan: Banyak orang, terutama mereka yang berada di daerah yang kurang terlayani atau terpencil, tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Dengan mengaktifkan transaksi CBDC di mobile, individu dapat berpartisipasi dalam sistem keuangan formal tanpa perlu memiliki rekening bank secara fisik. Ini memperluas layanan keuangan ke populasi yang tidak memiliki perbankan atau tidak menggunakannya secara optimal, mendorong inklusi keuangan.
  • Transaksi yang aman: Dengan mengamankan identitas digital dan mengautentikasi perangkat, transaksi CBDC menjadi lebih aman. Hal ini memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang dapat mengakses dan menggunakan dompet CBDC di ponsel mereka, sehingga mengurangi risiko pencurian identitas dan penipuan. Keamanan ini membangun kepercayaan pada sistem, mendorong individu untuk mengadopsi CBDC dan terlibat dalam transaksi keuangan digital.
  • Ekosistem digital yang inklusif: Ketika CBDC digabungkan dengan identitas digital, CBDC dapat memungkinkan interoperabilitas di berbagai layanan keuangan digital. Hal ini memungkinkan individu untuk menghubungkan dompet CBDC mereka dengan platform digital lainnya, seperti e-commerce, pinjaman digital, atau layanan asuransi. Integrasi ini menciptakan ekosistem digital yang inklusif, memberdayakan individu untuk mengakses berbagai layanan keuangan dengan nyaman dan aman.

Selain itu, CBDC dapat mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan teroris. Teknologi Blockchain dapat digunakan untuk membuat catatan abadi dari semua transaksi, sehingga lebih mudah untuk melacak pergerakan uang dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan.

CBDC merupakan peluang signifikan bagi industri keuangan

CBDC adalah perkembangan yang relatif baru di dunia keuangan, dan kemunculannya telah menciptakan beberapa peluang di pasar:

  • Sistem pembayaran yang lebih baik: CBDC dapat meningkatkan sistem pembayaran dengan menyediakan metode pembayaran yang aman, cepat, dan murah. Mata uang ini berpotensi menggantikan uang tunai (yang lebih mahal untuk diproduksi dan dikelola) dengan mata uang digital yang dapat dengan mudah ditransfer antar pihak.
  • Peningkatan efisiensi: CBDC mengurangi kebutuhan akan perantara dalam proses pembayaran, yang menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan kecepatan.
  • Meningkatkan kebijakan moneter: CBDC dapat memberikan bank sentral kontrol yang lebih baik atas kebijakan moneter dengan memungkinkan kontrol yang lebih langsung terhadap jumlah dan kecepatan uang beredar, dan dengan memberikan mereka visibilitas atas arus pembayaran. Bank sentral dapat mengevaluasi kinerja dengan perilaku ekonomi real-time alih-alih mengandalkan indikator yang tertinggal untuk menilai kesehatan ekonomi.
  • Model bisnis baru: Pengenalan CBDC dapat menciptakan model bisnis baru (seperti dompet digital dan solusi pembayaran omnichannel) yang dapat memberikan nilai bagi konsumen dan bisnis.

CBDC bisa menjadi masa depan pembayaran, dan akan menarik untuk melihat bagaimana pasar berkembang karena lebih banyak bank sentral mulai menjelajahi dan mengadopsi teknologi ini. Ini memiliki potensi untuk merombak dunia keuangan dengan menyediakan mata uang digital yang lebih efisien, aman, dan transparan.

