CBDC adalah bentuk digital fiat—uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Ini dirancang untuk menjadi representasi digital dari mata uang fisik negara. Tidak seperti mata uang kripto seperti Bitcoin atau Ethereum, CBDC didukung oleh pemerintah dan merupakan alat pembayaran yang sah. Tujuan CBDC adalah untuk meningkatkan efisiensi pembayaran dan mengurangi biaya pencetakan, penyimpanan, dan pengangkutan uang tunai fisik.

CBDC beroperasi pada jaringan blockchain yang aman dan transparan, dan menggunakan teknologi blockchain untuk membuat catatan yang tidak dapat diubah dari semua transaksi. Ini berarti bahwa semua transaksi dicatat pada buku besar yang terdesentralisasi, sehingga tidak mungkin untuk mengubah atau merusak data.

Di sisi lain, blockchain menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (DLT) yang memungkinkan pencatatan transaksi yang aman dan transparan. Ini terdiri dari jaringan komputer yang terdesentralisasi, yang masing-masing menyimpan salinan buku besar. Setiap kali transaksi baru ditambahkan ke buku besar, jaringan komputer menggunakan algoritma kriptografi yang rumit untuk memverifikasi dan menambahkannya ke rantai transaksi yang sudah ada dengan cara yang memastikan integritas buku besar.

Teknologi blockchain dicirikan oleh transparansi, keamanan, dan imutabilitas. Transaksi yang tercatat di blockchain dapat dilihat oleh semua peserta dalam jaringan, menjadikannya sistem yang sangat transparan. Teknologi ini memiliki banyak aplikasi potensial dalam industri jasa keuangan, manajemen rantai pasokan, sistem pemungutan suara, dan banyak lagi. Teknologi ini dipandang sebagai teknologi yang menjanjikan untuk meningkatkan transparansi, mengurangi penipuan, dan memungkinkan transaksi peer-to-peer yang aman tanpa perlu perantara.