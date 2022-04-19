Mengapa bank sentral tidak menyukai mata uang kripto

Mata uang kripto, yang sering digambarkan sebagai pelarian dari mata uang fiat dan perbankan lama, telah menjadi fokus konstan dalam aktivitas bank dan pemerintah. Perintah Eksekutif terbaru dari Presiden A.S. adalah salah satu contoh pemerintah dengan hati-hati mempertimbangkan bagaimana menangani mata uang kripto. Dengan semua berita, mudah untuk melupakan dasar-dasar kebijakan moneter dan mata uang, dan mengapa mata uang kripto (atau “kripto”) bukanlah pengganti mata uang fiat.

Pada tahun 2021 Bank of International Settlements (yang dimiliki oleh, dan menyediakan layanan keuangan kepada, bank sentral) menugaskan makalah penelitian akademis berjudul “Ketidakpercayaan atau spekulasi? Penggerak sosial ekonomi investasi mata uang kripto A.S.”. Riset menemukan bahwa investor kripto lebih cenderung menjadi pengguna perbankan digital, pria, muda, dan berpendidikan. Lebih mengejutkan lagi, ditemukan bahwa investor dan pengguna mata uang kripto tidak termotivasi oleh ketidakpercayaan pada layanan perbankan dan pembayaran tradisional. Raison d'être yang disebut-sebut untuk Bitcoin dan kripto awal lainnya tampaknya menjadi mitos.

Batas kripto sebagai bentuk pembayaran

Tentu saja, popularitas kripto sebagian didorong oleh penilaian dan volatilitas yang tinggi, menarik perhatian dari pedagang, media, dan publik. Tetapi volatilitas ini membuat kripto kurang ideal untuk pembayaran. Perusahaan seperti Tesla dan Amazon, setelah awalnya menyatakan bahwa mereka akan menerima beberapa kripto sebagai mata uang, sejak itu mundur. Mengapa mereka ingin menerima mata uang yang nilainya dapat berfluktuasi begitu dramatis setiap hari?

Memangnya kenapa kalau ada orang yang mau melakukan itu? Akankah kripto menemukan jalan mereka ke sistem pembayaran utama, atau akankah mereka tetap menjadi investasi spekulatif? Sebagian besar jawabannya terletak pada pemahaman tentang bagaimana pemerintah, regulator, dan bank sentral bertindak untuk melindungi ekonomi dan warga negara mereka. Mengapa “melindungi”? Mari kita jelajahi dengan melihat sekilas peran bank sentral.

Bagaimana harga kripto yang tidak stabil menantang bank sentral

Peran utama bank sentral negara mana pun adalah:

Mengatur keamanan dan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi dan sistemnya (otoritas untuk ini bervariasi menurut negara, tetapi untuk tujuan bagian ini, ini adalah generalisasi yang cukup) Membantu memastikan negara adalah tempat yang aman untuk berinvestasi dalam jangka panjang dengan mengendalikan inflasi

Metode paling langsung untuk mengendalikan inflasi dan nilai relatif mata uang adalah dengan menetapkan tingkat bunga yang diberikan kepada bank komersial untuk simpanan dan pinjaman mereka dari bank sentral. Ini sangat menentukan bunga yang diberikan oleh bank komersial kepada deposan dan peminjam mereka, yang pada gilirannya memiliki efek langsung pada perilaku ekonomi seperti pengeluaran dan tabungan.

Beberapa bank sentral menetapkan target inflasi yang terbuka: Bank of Canada, misalnya, telah menetapkan satu sejak 1991, dan mengatur ulang target itu dengan pemerintah federal setiap lima tahun. Beberapa pemerintah dan bank sentral mengikat ekonomi mereka dengan ekonomi lain dengan menetapkan nilai tukar tetap antara mata uang fiat mereka dengan yang lain, seperti USD atau EUR. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk mengendalikan inflasi dengan mengelola nilai mata uang. Kekuatan bank sentral untuk mengendalikan mata uang fiat sebagian besar berasal dari kedaulatan negara di tempatnya beroperasi, dengan populasi kena pajak yang mendukung sistem ekonomi dan perbankan dan struktur pemerintahan.

Sekarang jika Anda, sebagai bank sentral, tidak mengontrol nilai mata uang yang digunakan oleh penduduk Anda, Anda tidak dapat lagi mengontrol inflasi atau keamanan, stabilitas dan kesehatan sistem ekonomi dan keuangan Anda. Kripto tidak secara langsung dipengaruhi oleh suku bunga negara tertentu, setidaknya tidak lebih dari segudang faktor lain yang membuat nilainya berputar-putar.

Untuk bank sentral, jika aktor yang terlibat dalam menilai dan mendistribusikan mata uang berada di luar kendali Anda, maka Anda pada dasarnya telah menyerahkan kendali kebijakan moneter kepada para aktor dan kegiatan mereka. Sistem akan menjadi rentan terhadap inflasi atau deflasi yang cepat. Unit mata uang kripto yang sama dapat membeli smartphone hari ini dan sandwich besok. Individu dan bisnis akan mulai tidak mempercayai sistem, dan ekonomi akan menderita.

Potensi stablecoin yang didukung secara terpusat

Ini bukan untuk mengatakan bahwa teknologi yang digunakan oleh kripto juga tidak dapat digunakan oleh bank sentral untuk menyediakan, mengatur atau memantau mata uang digital yang stabil untuk populasi dan ekonomi yang mereka lindungi. Bank sentral dan pemerintah, termasuk Federal Reserve AS, saat ini sedang menjelajahi mata uang digital bank sentral (CBDC). Beberapa telah bekerja selama beberapa tahun dengan kerja sama bank komersial. Topik ini sekarang menonjol bagi banyak legislator dan birokrat yang terlibat dengan sistem keuangan. Pada Januari 2021, Kantor Pengawas Keuangan Mata Uang di Amerika Serikat merilis panduan peraturan seputar penggunaan teknologi blockchain dalam sistem keuangan, dan beberapa bank sentral telah menetapkan kegiatan pembuktian konsep dengan bank sentral. Perintah Eksekutif Presiden A.S. terbaru, dan dua tagihan yang baru-baru ini diperkenalkan di Dewan Perwakilan Rakyat A.S. dan Senat A.S., juga menunjukkan kekhawatiran pemerintah tentang aset digital dan mata uang digital, dan mereka berusaha untuk menstandardisasi definisi dan perlindungan. Banyak yang percaya hanya masalah waktu sebelum mata uang menjadi murni digital.

CBDC akan berperilaku berbeda dari kripto yang paling populer yang ada: jika mereka secara langsung terikat dengan mata uang fiat, seperti “stablecoin,” nilainya tetap stabil seperti mata uang fiat. Jika mereka dapat dengan mudah dilacak dari pengguna ke pengguna, mereka tidak lagi layak untuk pencucian uang, perilaku ekonomi bawah tanah, atau pembiayaan kegiatan ilegal lainnya. Sementara penggunaan kripto untuk tujuan ilegal mungkin dilebih-lebihkan (penggunaan uang tunai untuk kegiatan kriminal masih lebih umum), ada daya tarik yang cukup besar bagi bank sentral dan pemerintah dalam memikat pengguna kripto yang sah dan mendevaluasi kripto yang kurang dapat dilacak.

Ketika Anda menghilangkan pendapat pakar, Perintah Eksekutif baru-baru ini dari Presiden AS benar-benar meminta beberapa pertimbangan bijaksana tentang bagaimana aset digital harus diatur. Sehubungan dengan kripto, pemerintah berada dalam posisi yang sulit: karena begitu banyak orang yang telah berinvestasi (beberapa di antaranya adalah tabungan hidup mereka) dalam kripto atau aset digital lainnya, pemerintah sekarang harus mempertimbangkan cara melindungi warga negaranya. Jika pemerintah tidak melakukan apa pun untuk mengatur pasar kripto, dan mereka menginstruksikan atau mengizinkan bank sentral untuk menerbitkan CBDC mereka sendiri, dampak yang dihasilkan pada kripto dapat menjadi bencana besar bagi beberapa pihak, dan dapat berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Dampak itu dapat mempengaruhi pemilih untuk membuat keputusan tertentu tentang pemerintah yang tidak mereka lihat melindungi mereka (bahkan jika dari diri mereka sendiri). Jika pemerintah mengatur kripto secara ketat dan nilainya kemudian menurun, dampaknya bagi individu dan perekonomian bisa sama-sama bersifat katastrofik dan mampu memengaruhi pilihan pemilih.

Terlepas dari masalah peraturan mengenai kripto, bank dapat memperoleh manfaat lain dengan melacak arus dan penggunaan mata uang. Tentu saja, hal itu dapat membantu tujuan bank sentral dalam memantau dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana ini akan memengaruhi panen beberapa ribu mata uang kripto saat ini? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Jika Anda menyukai investasi spekulatif dan berisiko, kripto mungkin cocok untuk Anda, tetapi pilihlah dengan hati-hati. Suatu hari bisa saja tiba ketika tindakan pihak-pihak yang memiliki mandat untuk melindungi ekonomi dan pasar berdaulat mereka membuat beberapa kripto menjadi tidak relevan atau bernilai rendah, dan hanya layak dijadikan relik bagi para hobiis dan sejarawan.