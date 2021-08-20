Integrasi Aplikasi vs. Integrasi Data

Perbedaan utama adalah kecepatan pengubahan data dan jumlah data yang terlibat. Integrasi aplikasi bekerja secara real-time dengan kumpulan data yang lebih kecil, sehingga perusahaan dapat dengan cepat menanggapi informasi baru atau masalah kinerja saat terjadi. Integrasi juga memungkinkan semua orang di seluruh perusahaan memiliki akses ke informasi yang sama di dalam aplikasi secara instan, meskipun informasi sedang diperbarui di lokasi yang berbeda.

Integrasi data biasanya dilakukan secara bertahap, sering kali setelah proses selesai, untuk menghilangkan redundansi dan memastikan kualitas data. Biasanya, integrasi data berurusan dengan kumpulan data dalam jumlah besar yang sedang diam; ini terjadi ketika proses yang menciptakan data telah selesai. Integrasi aplikasi, di sisi lain, adalah untuk mengintegrasikan data real-time antara dua atau lebih aplikasi.

Dari segi organisasi, pengelolaan keduanya juga berbeda. Integrasi aplikasi dikelola oleh DevOps sebagai bagian dari operasi pengembangan perangkat lunak perusahaan secara keseluruhan. Peran mereka adalah menghubungkan aplikasi untuk menciptakan alur kerja yang efisien, baik melalui platform integrasi yang ada atau dengan membangun integrasi khusus. Integrasi data diawasi oleh DataOps, yang hanya berfokus pada manajemen dan orkestrasi data untuk tujuan bisnis.