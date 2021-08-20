Integrasi Aplikasi vs. Integrasi Data

Mengelola data adalah inti dari aplikasi dan integrasi data. Keduanya memiliki tujuan yang sama: untuk membuat data lebih mudah diakses dan fungsional bagi pengguna akhir.
Keduanya menerjemahkan berbagai sumber data dan mengubahnya menjadi kumpulan data baru yang lengkap. Selain itu, integrasi aplikasi dan integrasi data biasanya berbasis cloud, menawarkan aksesibilitas dan skalabilitas yang menyertai komputasi cloud.
Namun, dalam hal contoh penggunaan, ada beberapa cara di mana jenis integrasi ini berbeda. Integrasi data biasanya dilakukan dalam batch yang berfokus pada pembuatan kumpulan data baru yang dapat mengungkapkan insight bisnis. Integrasi aplikasi digunakan untuk menciptakan alur kerja yang lebih baik dalam operasi sehari-hari.
Integrasi aplikasi menciptakan konektor antara dua atau lebih aplikasi sehingga mereka dapat bekerja satu sama lain.
Dengan menyatukan alur kerja aplikasi dan menggabungkan data secara real-time, integrasi menghilangkan silo data dan meningkatkan efisiensi di seluruh organisasi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin ingin mengintegrasikan alat pesan instan seperti Slack dengan Salesforce untuk menindaklanjuti prospek dengan lebih cepat dan efisien. Di sini, integrasi aplikasi memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dengan lancar di antara keduanya.
Integrasi aplikasi juga merupakan cara bagi perusahaan untuk menghubungkan aplikasi berbasis cloud dan SaaS ke sistem on premises dan lama sehingga karyawan dapat menggunakan alat dan teknologi yang lebih baru dengan sistem yang ada.
Manfaat integrasi aplikasi meliputi yang berikut:
Untuk mempelajari integrasi aplikasi perusahaan (disebut juga integrasi perusahaan), baca “Integrasi Perusahaan: Apa Maksudnya dan Mengapa Penting.”
Integrasi data adalah proses mengambil data dari berbagai sumber dan format dan menggabungkannya ke dalam satu kumpulan data.
Namun, integrasi data lebih dari sekadar memindahkan data dari satu basis data ke basis data lainnya — ini juga merupakan proses untuk membuat data menjadi lebih dapat digunakan. Integrasi data mengambil data terstruktur dan tidak terstruktur dari sumber yang berbeda untuk membuat kumpulan data baru yang berharga. Integrasi ini meningkatkan kemampuan analitik Anda, memungkinkan Anda untuk lebih memahami operasi bisnis dan mengidentifikasi peluang baru untuk inovasi.
Fungsi paling dasar integrasi data adalah mengambil data dari satu sumber, mengubah data itu menjadi bentuk yang dikenali aplikasi lain dan memuatnya ke dalam aplikasi. Namun kebutuhan integrasi data modern telah mendorong kemampuan melampaui ekstrak, transformasi, dan muat (ETL). Melakukan integrasi batch serta integrasi real-time dan menggunakan otomatisasi untuk mengatasi kesalahan membantu bisnis memecah silo dan memaksimalkan data mereka saat ini.
Manfaat integrasi data meliputi hal-hal berikut:
Perbedaan utama adalah kecepatan pengubahan data dan jumlah data yang terlibat. Integrasi aplikasi bekerja secara real-time dengan kumpulan data yang lebih kecil, sehingga perusahaan dapat dengan cepat menanggapi informasi baru atau masalah kinerja saat terjadi. Integrasi juga memungkinkan semua orang di seluruh perusahaan memiliki akses ke informasi yang sama di dalam aplikasi secara instan, meskipun informasi sedang diperbarui di lokasi yang berbeda.
Integrasi data biasanya dilakukan secara bertahap, sering kali setelah proses selesai, untuk menghilangkan redundansi dan memastikan kualitas data. Biasanya, integrasi data berurusan dengan kumpulan data dalam jumlah besar yang sedang diam; ini terjadi ketika proses yang menciptakan data telah selesai. Integrasi aplikasi, di sisi lain, adalah untuk mengintegrasikan data real-time antara dua atau lebih aplikasi.
Dari segi organisasi, pengelolaan keduanya juga berbeda. Integrasi aplikasi dikelola oleh DevOps sebagai bagian dari operasi pengembangan perangkat lunak perusahaan secara keseluruhan. Peran mereka adalah menghubungkan aplikasi untuk menciptakan alur kerja yang efisien, baik melalui platform integrasi yang ada atau dengan membangun integrasi khusus. Integrasi data diawasi oleh DataOps, yang hanya berfokus pada manajemen dan orkestrasi data untuk tujuan bisnis.
Secara umum, integrasi data digunakan ketika organisasi perlu menggabungkan dan menganalisis data statis, sementara penggunaan integrasi aplikasi terbaik adalah ketika Anda perlu berinteraksi dengan data yang berubah secara real-time.
Contohnya, intelijen bisnis. Ketika menggunakan big data, integrasi akan memastikan data konsisten dan dapat diakses oleh alat analisis dalam satu tampilan. Integrasi data menganalisis berbagai bentuk data yang berbeda dengan tepat, membuka insight baru yang dapat digunakan bisnis untuk meningkatkan operasi.
Integrasi aplikasi adalah untuk contoh di mana kecepatan sangat penting. Meskipun integrasi data memastikan akurasi, integrasi ini berjalan jauh lebih lambat daripada integrasi aplikasi. Menangkap data melalui aplikasi, baik data pelanggan atau input dari lantai produksi, berarti Anda dapat menerjemahkannya ke alat dan aplikasi lain melalui integrasi dan bertindak segera dalam berbagai cara. Memiliki akses yang lebih besar ke data dari sumber yang berbeda dalam satu tampilan membantu memperluas kemungkinan untuk inovasi.
Integrasi aplikasi biasanya digunakan untuk melakukan hal berikut:
Integrasi data biasanya digunakan untuk melakukan hal berikut:
