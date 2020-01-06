Semakin banyak bisnis yang tengah melalui perjalanan transformasi digital untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Pelanggan juga semakin cenderung menggunakan jejaring sosial, aplikasi mobile, dan teknologi digital. Akibat perubahan ini, strategi digital sekarang menjadi bagian integral dari strategi bisnis secara keseluruhan.

Banyak perusahaan memperoleh daya komputasi melalui platform layanan cloud melalui internet dan mengadopsi strategi mengutamakan cloud untuk sebagian besar aplikasi. Hal ini telah mendorong perubahan dalam desain aplikasi—sebelumnya, fungsionalitas dan kemudahan penggunaan diprioritaskan, tetapi sekarang sebagian besar aplikasi yang berinteraksi langsung dengan konsumen beralih ke Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS) dan platform digital. Fokus desain aplikasi sekarang jauh lebih berfokus pada pengalaman pengguna, tidak menyimpan status, dan ketangkasan.

Memilih arsitektur aplikasi yang tepat tergantung pada kebutuhan bisnis Anda. Dalam posting ini, kami akan menggali empat pilihan arsitektur yang memungkinkan transformasi digital, tergantung pada kebutuhan bisnis umum.