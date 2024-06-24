Sebuah podcast, yang dipandu oleh Malcolm Gladwell, menampilkan para visioner yang secara kreatif menerapkan teknologi dalam bisnis untuk mendorong perubahan.
NASA dan IBM® telah mengembangkan model dasar AI canggih yang menganalisis data satellite untuk mengungkapkan pola di seluruh Bumi dan sekitarnya. Alat-alat ini telah mendorong dampak dunia‑nyata, mulai dari membantu Kenya merencanakan penanaman 15 miliar pohon hingga memungkinkan Inggris untuk melacak pertumbuhan alga yang berbahaya. Kolaborasi ini memberikan insight strategis untuk aksi iklim, pemantauan lingkungan, dan tanggap darurat.
Malcolm Gladwell menuju ke San Francisco Tech Week untuk berbicara dengan Direktur Riset IBM® yang baru, Jay Gambetta, di depan audiensi langsung. Diskusi ini mengulas strategi IBM® dalam memperluas kemampuan komputasi kuantum, berbagai eksperimen inovatif yang tengah dilakukan, serta potensi pengaruh komputer quantum terhadap sektor kimia, medis, hingga finansial.
Malcolm Gladwell duduk bersama Ketua dan CEO IBM® Arvind Krishna dalam episode langsung khusus untuk membahas potensi terobosan quantum, dampak transformatif AI pada bisnis, dan bagaimana prediksi visioner Krishna dari tahun 90-an terus memandu inovasi IBM®.
Scuderia Ferrari dan IBM® mendefinisikan ulang keterlibatan penggemar dengan insight berbasis AI dan alat digital mutakhir. Pelajari bagaimana IBM® membantu Scuderia Ferrari memperdalam koneksi dengan hampir 400 juta penggemarnya di seluruh dunia, mendorong inovasi dan komunitas di era digital.
Acara ini mengunjungi Pusat Riset & Inovasi L'Oréal di New Jersey, di mana Malcolm Gladwell menjelajahi kompleksitas formulasi kosmetik dan kemitraan AI L'Oréal dengan IBM®. Temukan bagaimana AI merevolusi kecantikan, membuat produk menjadi lebih berkelanjutan dan inovatif.
Malcolm Gladwell mengunjungi Kennesaw State University untuk belajar tentang Jiwoo, Asisten AI yang membantu guru masa depan mempraktikkan pengajaran responsif dengan mensimulasikan interaksi kelas dengan siswa. Temukan dampak AI pada metode pengajaran untuk mempersiapkan guru untuk kelas.
Bergabunglah bersama Malcolm Gladwell, penulis sekaligus pembawa acara Revisionist History, serta para host dari podcast favorit Anda di Pushkin Industries, saat mereka berbincang dengan para visioner yang secara kreatif menerapkan teknologi dalam bisnis untuk mendorong perubahan dan mentransformasi industri mereka.
Musim ini, Smart Talks dengan IBM® akan segera dimulai. Kami meninggalkan studio untuk melihat secara langsung bagaimana para klien IBM® menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah cara mereka berbisnis. Ini adalah tampilan baru di balik tirai teknologi, di mana ide-ide besar bertemu dengan solusi mutakhir.
Klik untuk memperluas musim kami dan jelajahi episode kami di bawah ini ↓
Host:Malcolm Gladwell
Tamu:
– Ric Lewis, Wakil Presiden Senior Infrastruktur IBM®
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– Jason Kelley, GM, Mitra Strategis dan Ekosistem di IBM®
– Kristy Friedrichs, SVP dan Chief Partnership Officer di Palo Alto Networks
Host: Jacob Goldstein
Tamu:
– Rebecca Finlay, CEO Partnership on AI
Host: Jacob Goldstein
Tamu:
– Maryam Ashoori, Direktur Manajemen Produk dan Kepala Produk untuk watsonx.ai IBM®
Host: Dr. Laurie Santos
Tamu:
Justina Nixon-Saintil, Wakil Presiden dan Chief Impact Officer, IBM Corporate Social Responsibility
– April Dawson, Associate Dean of Technology and Innovation dan profesor hukum
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– Mo Duffy, Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Red Hat
Host: Jacob Goldstein
Tamu:
– Brian Ryerson, Senior Director of Digital Strategy di Asosiasi Tenis Amerika Serikat
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– Rob Thomas, Wakil Presiden Senior Perangkat Lunak dan Chief Commercial Officer di IBM®
Host: Tim Harford
Tamu:
– Srinivasan Venkatarajan, Direktur Bisnis Mitra Global di Microsoft
Host: Dr. Laurie Santos
Tamu:
– Alice Crisci, salah satu pendiri dan CEO penyedia kesehatan Ovum Health
Host: Jacob Goldstein
Tamu:
– Susan Emerson, Wakil Presiden Senior Produk: AI, Analisis & Data di Salesforce
– Matthew Candy, Global Managing Partner Generative AI di IBM® Consulting
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– Dr. Darío Gil, Wakil Presiden Senior dan Direktur Riset di IBM®
Host: Malcolm Gladwell dan Laurie Santos
Tamu:
Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer di IBM®
Host: Malcolm Gladwell dan Tim Harford
Tamu:
– Jeff Boudier, kepala produk dan pertumbuhan di Hugging Face
Host: Malcolm Gladwell dan Jacob Goldstein
Tamu:
– Dr. David Cox, Wakil Presiden model AI di IBM® Research
Host: Malcolm Gladwell dan Jacob Goldstein
Tamu:
– Kareem Yusuf, Wakil Presiden Senior, Manajemen Produk dan Pertumbuhan untuk Perangkat Lunak IBM®
Host: Malcolm Gladwell dan Dr. Laurie Santos
Tamu:
– Derrick Warren, Dekan College of Business di Grambling State University (mantan Associate Dean di Southern University College of Business)
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– Mark Vande Hei, Astronot, NASA
Host: Malcolm Gladwell dan Jacob Goldstein
Tamu:
– Phil Weinmeister, Kepala Produk, Salesforce Amerika, di IBM®
Host: Malcolm Gladwell dan Ronald Young Jr.
Tamu:
– Nicholas Renotte, Spesialis Teknik Ilmu Data dan AI di IBM®
Host: Malcolm Gladwell dan Jacob Goldstein
Tamu:
– Angela Hood, pendiri dan CEO ThisWay Global
Host: Malcolm Gladwell dan Tim Harford
Tamu:
– Sheri Hinish, Pemimpin Layanan Keberlanjutan Global IBM® dan Pemimpin Penawaran untuk RanTAI Pasokan Berkelanjutan
Host: Malcolm Gladwell dan Lauren Ober
Tamu:
– Brett Phaneuf dan Don Scott, insinyur di balik proyek Kapal Otonomi Mayflower
Host: Malcolm Gladwell dan Tim Harford
Tamu:
– Stephanie “Snow” Carruthers, Kepala Peretas Orang untuk
Host: Malcolm Gladwell dan Dr. Laurie Santos
Tamu:
– Phaedra Boinodiris, Pemimpin Praktik Kepercayaan pada AI di IBM® Consulting
Host: Malcolm Gladwell dan Jacob Goldstein
Tamu:
– Bryan Young dan Steven Better, salah satu pendiri Home Lending Pal
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– Jonathan Wright, Mitra Pelaksana Global untuk Konsultasi Rantai Pasokan di IBM®
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– Marc Rolfe, Wakil Presiden Senior dan Kepala Kesuksesan Ekosistem Mitra Strategis di SAP, dan Jason Kelley, Manajer Umum, Mitra Strategis IBM®
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– Christina Montgomery, Chief Privacy Officer IIBM® dan Ketua Dewan Etika AI, dan Dr. Seth Dobrin, Chief AI Officer Global
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– Dr. Darío Gil, Wakil Presiden Senior dan Direktur IBM® Research
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– David Shacochis, Wakil Presiden Enterprise dan CTO Lapangan di Lumen, dan Howard Boville, Kepala IBM® Cloud Platform
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– Jason Kelley, seorang pemimpin Senior di IBM®
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– Jim Whitehurst, Penasihat senior di IBM®
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– Adam Grant, psikolog organisasi dan profesor di Wharton School
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– Anil Bhatt, Wakil Presiden Senior dan CTO Anthem, dan Glenn Finch, Managing Partner Layanan Bisnis Global di IBM®
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– SVP & CMO, Carla Piñeyro Sublett, dan Chimka Munkhbayar, salah satu pendiri Agrolly
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– Srini Kalapala VP, Teknologi Global, Strategi, dan Cloud Jaringan di Verizon
– Steve Canepa, Direktur Pelaksana Global GM & Sektor Komunikasi IBM®
Host: Malcolm Gladwell
Tamu:
– Rob Thomas, SVP Cloud dan Platform Data di IBM®
Host: Jonathan Strickland
Tamu:
– Jason Kelley, Pemimpin Senior di IBM®
Host: Jonathan Strickland
Tamu:
– Insinyur Terhormat IBM® Dale Davis Jones dan Lysa Banks, bersama dengan Arsitek Kreatif Britni Lonesome
Host: Jonathan Strickland
Tamu:
– Joel Mangan dari IBM®, Direktur Eksekutif P-TECH, dan lulusan P-TECH baru-baru ini Suyhalia Karim-Doran dan Eric Cholul
Host: Robert dan Joe
Tamu:
– Sheri Bachstein, Kepala Global Watson Advertising dan The Weather Company, sebuah Bisnis IBM®.
Host: Jonathan Strickland
Tamu:
– John McGrath, Sr. Arsitek Solusi di IBM
– Neil Giles, CEO Traffik Analysis Hub
Host: Jonathan Strickland
Tamu:
– Dr. Kyu Rhee, Chief Health Officer di IBM®
– Dr. Irene Dankwa-Mullan, Wakil Kepala Petugas kesehatan IBM® Watson
Host: Jonathan Strickland
Tamu:
– Wendi Whitmore, Wakil Presiden IBM® Security X-Force Threat Intelligence
– Allison Ritter, Pemimpin Program, Pusat Komando Keamanan IBM®
Host: Robert dan Joe
Tamu:
– Peneliti Pemimpin Debater Proyek, Noam Slonim
– Wakil Presiden IBM® untuk Data dan AI, Madhu Kochar
Host: Robert dan Joe
Tamu:
– Ritika Gunnar, Wakil Presiden Laboratorium dan Pembelajaran Pakar Data dan AI IBM®
– Jay Bellissimo, Manajer Umum IBM® untuk Pasar Publik dan Federal.
Host: Robert dan Joe
Tamu:
– Luq Niazi, IBM® Global Managing Director for Consumer Industries
– Karl Haller, Mitra di Pusat Kompetensi Konsumen (CoC) di IBM®
Host: Jonathan Strickland
Tamu:
– Kristin Wisnewski
– Grace Suh
Host: Jonathan Strickland
Tamu:
– Dave Turek dari IBM®
Host: Jonathan Strickland
Tamu:
– Cameron Clayton, Manajer Umum IBM® Cloud Ecosystem dan The Weather Company
Host: Jonathan Strickland
Tamu:
– Bryan Knouse dari Project OWL, pemenang Call for Code IBM®
– Alisa Maclin dari IBM®
Tonton Akademi AI, pengalaman pendidikan AI untuk bisnis unggulan yang baru. Dapatkan insight dari para pemimpin cendekia IBM yang terkemuka tentang cara memprioritaskan investasi AI secara efektif yang dapat mendorong pertumbuhan, melalui kursus yang dirancang untuk para pemimpin bisnis seperti Anda.
Ada banyak kehebohan tentang apa yang dapat dilakukan AI, tetapi bagaimana kita benar-benar menggunakan AI untuk membangun pengalaman? Dalam seri ini, pembawa acara kami, Albert Lawrence, bersama para pemimpin bisnis dan ahli teknologi IBM membahas teori dan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mempraktikkan AI.
Dengarkan diskusi mendalam tentang tren AI terbaru, inovasi, dan dampaknya terhadap bisnis. Dipandu oleh Tim Hwang, podcast ini menawarkan perpaduan yang seimbang antara keahlian dan analisis tentang segala hal, mulai dari penelitian terobosan hingga aplikasi praktis.
