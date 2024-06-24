Smart Talks with IBM®

Sebuah podcast, yang dipandu oleh Malcolm Gladwell, menampilkan para visioner yang secara kreatif menerapkan teknologi dalam bisnis untuk mendorong perubahan.

NASA dan AI: Menguraikan Alam Semesta Kita

NASA dan IBM® telah mengembangkan model dasar AI canggih yang menganalisis data satellite untuk mengungkapkan pola di seluruh Bumi dan sekitarnya. Alat-alat ini telah mendorong dampak dunia‑nyata, mulai dari membantu Kenya merencanakan penanaman 15 miliar pohon hingga memungkinkan Inggris untuk melacak pertumbuhan alga yang berbahaya. Kolaborasi ini memberikan insight strategis untuk aksi iklim, pemantauan lingkungan, dan tanggap darurat.
Membuka Masa Depan Quantum Kita

Malcolm Gladwell menuju ke San Francisco Tech Week untuk berbicara dengan Direktur Riset IBM® yang baru, Jay Gambetta, di depan audiensi langsung. Diskusi ini mengulas strategi IBM® dalam memperluas kemampuan komputasi kuantum, berbagai eksperimen inovatif yang tengah dilakukan, serta potensi pengaruh komputer quantum terhadap sektor kimia, medis, hingga finansial.
Menciptakan Bisnis yang Lebih Cerdas dengan AI dan Quantum

Malcolm Gladwell duduk bersama Ketua dan CEO IBM® Arvind Krishna dalam episode langsung khusus untuk membahas potensi terobosan quantum, dampak transformatif AI pada bisnis, dan bagaimana prediksi visioner Krishna dari tahun 90-an terus memandu inovasi IBM®.
Ferrari Fandom, Supercharged by AI

Scuderia Ferrari dan IBM® mendefinisikan ulang keterlibatan penggemar dengan insight berbasis AI dan alat digital mutakhir. Pelajari bagaimana IBM® membantu Scuderia Ferrari memperdalam koneksi dengan hampir 400 juta penggemarnya di seluruh dunia, mendorong inovasi dan komunitas di era digital.
L'Oréal dan IBM®: Kecantikan yang Didukung AI

Acara ini mengunjungi Pusat Riset & Inovasi L'Oréal di New Jersey, di mana Malcolm Gladwell menjelajahi kompleksitas formulasi kosmetik dan kemitraan AI L'Oréal dengan IBM®. Temukan bagaimana AI merevolusi kecantikan, membuat produk menjadi lebih berkelanjutan dan inovatif.
Bagaimana asisten AI dapat mengubah pendidikan

Malcolm Gladwell mengunjungi Kennesaw State University untuk belajar tentang Jiwoo, Asisten AI yang membantu guru masa depan mempraktikkan pengajaran responsif dengan mensimulasikan interaksi kelas dengan siswa. Temukan dampak AI pada metode pengajaran untuk mempersiapkan guru untuk kelas.
Tentang seri ini

Bergabunglah bersama Malcolm Gladwell, penulis sekaligus pembawa acara Revisionist History, serta para host dari podcast favorit Anda di Pushkin Industries, saat mereka berbincang dengan para visioner yang secara kreatif menerapkan teknologi dalam bisnis untuk mendorong perubahan dan mentransformasi industri mereka.
 
Musim ini, Smart Talks dengan IBM® akan segera dimulai. Kami meninggalkan studio untuk melihat secara langsung bagaimana para klien IBM® menggunakan kecerdasan buatan untuk mengubah cara mereka berbisnis. Ini adalah tampilan baru di balik tirai teknologi, di mana ide-ide besar bertemu dengan solusi mutakhir.
Lebih banyak episode dari Smart Talks with IBM®

28 Januari 2025 | Episode 8 Bagaimana infrastruktur mendorong era AI

Host:Malcolm Gladwell

Tamu:
 – Ric Lewis, Wakil Presiden Senior Infrastruktur IBM®

 Tonton episode 8 22 Oktober 2024 | Episode 7 Bagaimana AI dapat mempercepat keamanan siber

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
– Jason Kelley, GM, Mitra Strategis dan Ekosistem di IBM®
– Kristy Friedrichs, SVP dan Chief Partnership Officer di Palo Alto Networks

 Tonton episode 7 8 Oktober 2024 | Episode 6 Menskalakan AI dengan tujuan

Host: Jacob Goldstein

Tamu:
– Rebecca Finlay, CEO Partnership on AI

 

 

 Tonton episode 6 24 September 2024 | Episode 5 Kekuatan Granite dalam bisnis

Host: Jacob Goldstein

Tamu:
 – Maryam Ashoori, Direktur Manajemen Produk dan Kepala Produk untuk watsonx.ai IBM®

 

 Tonton episode 5 10 September 2024 | Episode 4 Pendidikan di Era AI

Host: Dr. Laurie Santos

Tamu:
 Justina Nixon-Saintil, Wakil Presiden dan Chief Impact Officer, IBM Corporate Social Responsibility
– April Dawson, Associate Dean of Technology and Innovation dan profesor hukum

 Tonton episode 4 27 Agustus 2024 | Episode 3 Bagaimana sumber terbuka dapat mendemokratisasikan AI

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – Mo Duffy, Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Red Hat
 Tonton episode 3 13 Agustus 2024 | Episode 2 Keuntungan AI untuk US Open

Host: Jacob Goldstein

Tamu:
 – Brian Ryerson, Senior Director of Digital Strategy di Asosiasi Tenis Amerika Serikat

 Tonton episode 2 25 Juni 2024 | Episode 1 AI dan paradoks produktivitas

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – Rob Thomas, Wakil Presiden Senior Perangkat Lunak dan Chief Commercial Officer di IBM®

 

 

 Tonton episode 1
10 April 2024 | Episode 8 Kekuatan kolaborasi: Bagaimana IBM® bekerja sama dengan Microsoft

Host: Tim Harford

Tamu:
 – Srinivasan Venkatarajan, Direktur Bisnis Mitra Global di Microsoft

 Tonton episode 8 19 Maret 2024 | Episode 7 AI dalam Perawatan Kesehatan: Bagaimana AI Generatif Memperluas Perawatan Kesuburan

Host: Dr. Laurie Santos

Tamu:
 – Alice Crisci, salah satu pendiri dan CEO penyedia kesehatan Ovum Health

 

 Tonton episode 7 28 November 2023 | Episode 6 Salesforce & IBM®: Merevolusi Pengalaman dengan AI Generatif

Host: Jacob Goldstein

Tamu:
Susan Emerson, Wakil Presiden Senior Produk: AI, Analisis & Data di Salesforce
– Matthew Candy, Global Managing Partner Generative AI di IBM® Consulting

 Tonton episode 6 14 November 2023 | Episode 5 AI Generatif: Kebangkitan dan Potensinya untuk Masyarakat

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – Dr. Darío Gil, Wakil Presiden Senior dan Direktur Riset di IBM®

 Tonton episode 5 17 Oktober 2023 | Episode 4 AI yang bertanggung jawab: mengapa bisnis membutuhkan tata kelola AI yang andal

Host: Malcolm Gladwell dan Laurie Santos

Tamu:
 Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer di IBM®

 Tonton episode 4 3 Oktober 2023 | Episode 3 Hugging Face dan watsonx: mengapa sumber terbuka adalah masa depan AI dalam bisnis

Host: Malcolm Gladwell dan Tim Harford

Tamu:
 – Jeff Boudier, kepala produk dan pertumbuhan di Hugging Face

 Tonton episode 3 19 September 2023 | Episode 2 Transformasi dalam AI: mengapa model dasar adalah masa depan

Host: Malcolm Gladwell dan Jacob Goldstein

Tamu:
 – Dr. David Cox, Wakil Presiden model AI di IBM® Research

 Tonton episode 2 5 September 2023 | Episode 1 AI untuk bisnis: Melipatgandakan dampak AI

Host: Malcolm Gladwell dan Jacob Goldstein

Tamu:
 – Kareem Yusuf, Wakil Presiden Senior, Manajemen Produk dan Pertumbuhan untuk Perangkat Lunak IBM®

 Tonton episode 1
19 Juni 2023 | Episode 10 IBM® dan HBCU: Memicu Generasi Baru Pakar Keamanan Siber

Host: Malcolm Gladwell dan Dr. Laurie Santos

Tamu:
 – Derrick Warren, Dekan College of Business di Grambling State University (mantan Associate Dean di Southern University College of Business)

 14 Februari 2023 | Episode 9 355 Hari di Luar Angkasa: Menemukan Makna dengan Astronot Mark Vande Hei

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – Mark Vande Hei, Astronot, NASA

Host: Malcolm Gladwell


Tamu:
 – Mark Vande Hei, Astronot, NASA

 Tonton episode 9 29 November 2022 | Episode 8 Klik, Bukan Kode: Mengubah Pengalaman Digital dengan Salesforce

Host: Malcolm Gladwell dan Jacob Goldstein

Tamu:
 – Phil Weinmeister, Kepala Produk, Salesforce Amerika, di IBM®

 Tonton episode 8 15 November 2022 | Episode 7 Membuka Strategi Data: Literasi Data untuk Bisnis yang Lebih Baik

Host: Malcolm Gladwell dan Ronald Young Jr.

Tamu:
 – Nicholas Renotte, Spesialis Teknik Ilmu Data dan AI di IBM®

 Tonton episode 7 25 Oktober 2022 | Episode 6 Memerangi Bias Perekrutan: Merekrut Tenaga Kerja Beragam dengan Otomatisasi Cerdas

Host: Malcolm Gladwell dan Jacob Goldstein

Tamu:
 – Angela Hood, pendiri dan CEO ThisWay Global

 Tonton episode 6 27 September 2022 | Episode 5 Masa Depan Rantai Pasokan: Membangun Bisnis yang Berkelanjutan dan Transparan

Host: Malcolm Gladwell dan Tim Harford


Tamu:
 – Sheri Hinish, Pemimpin Layanan Keberlanjutan Global IBM® dan Pemimpin Penawaran untuk RanTAI Pasokan Berkelanjutan

 Tonton episode 5 30 Agustus 2022 | Episode 4 Kapal Otonom Mayflower: AI dan Otomatisasi di Laut

Host: Malcolm Gladwell dan Lauren Ober


Tamu:
 – Brett Phaneuf dan Don Scott, insinyur di balik proyek Kapal Otonomi Mayflower

 Tonton episode 4 23 Juli 2022 | Episode 3 The Good Hacker: Peretas Bisnis Sebelum Penjahat Melakukannya

Host: Malcolm Gladwell dan Tim Harford


Tamu:
 – Stephanie “Snow” Carruthers, Kepala Peretas Orang untuk

X-Force, IBM® Tonton episode 3 28 Juni 2022 | Episode 2 Membangun AI yang Dapat Dipercaya: Pendekatan Holistik

Host: Malcolm Gladwell dan Dr. Laurie Santos

Tamu:
 – Phaedra Boinodiris, Pemimpin Praktik Kepercayaan pada AI di IBM® Consulting

 Tonton episode 2 31 Mei 2022 | Episode 1 Home Lending Pal: Mengganggu Industri Hipotek dengan Cloud dan AI

Host: Malcolm Gladwell dan Jacob Goldstein

Tamu:
 – Bryan Young dan Steven Better, salah satu pendiri Home Lending Pal

 Tonton episode 1
09 Desember 2021 | Episode 12 Mengelola Volatilitas Rantai Pasokan di Puncak Musim Belanja

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – Jonathan Wright, Mitra Pelaksana Global untuk Konsultasi Rantai Pasokan di IBM®

 Tonton episode 12 02 Desember 2021 | Episode 11 Seperti Apa Masa Depan Keberlanjutan Untuk Perusahaan Anda dan Pelanggan Anda

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – Marc Rolfe, Wakil Presiden Senior dan Kepala Kesuksesan Ekosistem Mitra Strategis di SAP, dan Jason Kelley, Manajer Umum, Mitra Strategis IBM®

 Tonton episode 11 19 November 2021 | Episode 10 Bagaimana Pendekatan yang Berpusat pada Manusia Membangun AI yang Tepercaya

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – Christina Montgomery, Chief Privacy Officer IIBM® dan Ketua Dewan Etika AI, dan Dr. Seth Dobrin, Chief AI Officer Global

 Tonton episode 10 29 Oktober 2021 | Episode 9 Komputasi Quantum adalah Komputasi Masa Depan, Hari Ini

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – Dr. Darío Gil, Wakil Presiden Senior dan Direktur IBM® Research

 Tonton episode 9 30 September 2021 | Episode 8 Mempercepat Inovasi dengan Hybrid Cloud di Edge

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – David Shacochis, Wakil Presiden Enterprise dan CTO Lapangan di Lumen, dan Howard Boville, Kepala IBM® Cloud Platform

 Tonton episode 8 26 Agustus 2021 | Episode 7 Mengapa Bisnis Membutuhkan Blockchain

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – Jason Kelley, seorang pemimpin Senior di IBM®

 Tonton episode 7 29 Juli 2021 | Episode 6 Percakapan Terbuka tentang Inovasi Terbuka

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – Jim Whitehurst, Penasihat senior di IBM®

 Tonton episode 6 03 Juni 2021 | Episode 5 Sofa vs bilik: apakah masa depan kerja hybrid?

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – Adam Grant, psikolog organisasi dan profesor di Wharton School
 Tonton episode 5 27 Mei 2021 | Episode 4 Bisakah AI berempati? Menemukan kembali pengalaman klien

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – Anil Bhatt, Wakil Presiden Senior dan CTO Anthem, dan Glenn Finch, Managing Partner Layanan Bisnis Global di IBM®

 Tonton episode 4 29 April 2021 | Episode 3 Membentuk Kembali Masa Depan dengan Wanita di AI

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – SVP & CMO, Carla Piñeyro Sublett, dan Chimka Munkhbayar, salah satu pendiri Agrolly

 Tonton episode 3 30 Maret 2021 | Episode 2 Bagaimana 5G, Komputasi Edge, dan AI Mengubah Industri

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – Srini Kalapala VP, Teknologi Global, Strategi, dan Cloud Jaringan di Verizon
– Steve Canepa, Direktur Pelaksana Global GM & Sektor Komunikasi IBM®

 Tonton episode 2 25 Maret 2021 | Episode 1 Menggunakan AI untuk Memikirkan Kembali Cara Pekerjaan Selesai

Host: Malcolm Gladwell

Tamu:
 – Rob Thomas, SVP Cloud dan Platform Data di IBM®

 Tonton episode 1
17 November 2020 | Episode 15 Smart Talks with IBM®: Mengapa Bisnis Membutuhkan Blockchain

Host: Jonathan Strickland

Tamu:
 – Jason Kelley, Pemimpin Senior di IBM®

 Tonton episode 15 2 November 2020 | Episode 14 Smart Talks with IBM®: Pengodean Bersama untuk Kesetaraan Rasial

Host: Jonathan Strickland

Tamu:
 – Insinyur Terhormat IBM® Dale Davis Jones dan Lysa Banks, bersama dengan Arsitek Kreatif Britni Lonesome

 Tonton episode 14 20 Oktober 2020 | Episode 13 Smart Talks with IBM®: Bagaimana P-TECH Mempersiapkan Siswa untuk Masa Depan Pekerjaan

Host: Jonathan Strickland

Tamu:
 – Joel Mangan dari IBM®, Direktur Eksekutif P-TECH, dan lulusan P-TECH baru-baru ini Suyhalia Karim-Doran dan Eric Cholul

6 Oktober 2020 | Episode 12 Cerdas Pembicaraan dengan IBM®: Privasi Online Lebih Penting Dari Sebelumnya

Host: Robert dan Joe

Tamu

Host: Robert dan Joe

Tamu:
 – Sheri Bachstein, Kepala Global Watson Advertising dan The Weather Company, sebuah Bisnis IBM®.

 Tonton episode 12 22 September 2020 | Episode 11 Pembicaraan Cerdas dengan IBM®: Perbudakan Manusia Masih Ada. Bisakah AI Membantu Mengekang Momok Ini?

Host: Jonathan Strickland

Tamu:
 – John McGrath, Sr. Arsitek Solusi di IBM
– Neil Giles, CEO Traffik Analysis Hub

 Tonton episode 11 28 Juli 2020 | Episode 10 Mengatasi Kesenjangan Kesehatan selama COVID 19

Host: Jonathan Strickland

Tamu:
 – Dr. Kyu Rhee, Chief Health Officer di IBM®
– Dr. Irene Dankwa-Mullan, Wakil Kepala Petugas kesehatan IBM® Watson

 

 Tonton episode 10 14 Juli 2020 | Episode 9 Lingkungan Keamanan Siber yang Berubah

Host: Jonathan Strickland

Tamu:
 – Wendi Whitmore, Wakil Presiden IBM® Security X-Force Threat Intelligence
– Allison Ritter, Pemimpin Program, Pusat Komando Keamanan IBM®

 Tonton episode 9 16 Juni 2020 | Episode 7 AI yang Berdebat

Host: Robert dan Joe

Tamu:
 – Peneliti Pemimpin Debater Proyek, Noam Slonim
– Wakil Presiden IBM® untuk Data dan AI, Madhu Kochar

 Tonton episode 7 2 Juni 2020 | Episode 6 Dampak AI dalam Pandemi

Host: Robert dan Joe

Tamu:
 – Ritika Gunnar, Wakil Presiden Laboratorium dan Pembelajaran Pakar Data dan AI IBM®
– Jay Bellissimo, Manajer Umum IBM® untuk Pasar Publik dan Federal.

 Tonton episode 6 19 Mei 2020 | Episode 5 Memikirkan Ulang Rantai Pasokan

Host: Robert dan Joe

Tamu:
 – Luq Niazi, IBM® Global Managing Director for Consumer Industries
– Karl Haller, Mitra di Pusat Kompetensi Konsumen (CoC) di IBM®

 Tonton episode 5 5 Mei 2020 | Episode 4 Bekerja Bersama Saat Berpisah

Host: Jonathan Strickland

Tamu:
 – Kristin Wisnewski
– Grace Suh

 Tonton episode 4 21 April 2020 | Episode 3 Mempercepat Respons terhadap COVID 19

Host: Jonathan Strickland

Tamu:
 – Dave Turek dari IBM®

 Tonton episode 3 7 April 2020 | Episode 2 Pelacakan COVID-19

Host: Jonathan Strickland

Tamu:
 – Cameron Clayton, Manajer Umum IBM® Cloud Ecosystem dan The Weather Company

 Tonton episode 2 24 Maret 2020 | Episode 1 Proyek Burung Hantu

Host: Jonathan Strickland

Tamu:
 – Bryan Knouse dari Project OWL, pemenang Call for Code IBM®
– Alisa Maclin dari IBM®

 Tonton episode 1

