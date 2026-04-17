Komputer quantum melaju cepat menuju relevansi kriptografi: Sekarang adalah waktunya untuk mempersiapkan diri.

IBM berada di garis depan inovasi aman dari quantum, memajukan riset dasar, dan menerjemahkan teknik kriptografi baru ke dalam solusi praktis yang siap untuk perusahaan.
Perangkat keras quantum dan algoritma semakin matang, memperkecil proyeksi daya komputasi quantum yang diperlukan untuk memecahkan enkripsi standar saat ini dan menempatkan sistem kriptografi yang melindungi data sensitif saat ini pada waktu yang terbatas.
Hasil kerja IBM sendiri, bersama dengan riset baru lainnya dari seluruh industri, menyajikan bukti bahwa komputer quantum yang toleran terhadap kesalahan dapat mulai mendekati relevansi kriptografi pada akhir dekade ini. Sementara itu, serangan “panen sekarang, dekripsi nanti” menempatkan data yang sebagian besar dianggap aman saat ini dalam risiko. Kenyataan itu mendorong peraturan dan panduan internasional yang mendesak organisasi untuk memulai migrasi ke kriptografi pasca-quantum.
Pesannya jelas: organisasi perlu memulai perjalanan aman dari quantum mereka sekarang.
Risiko quantum akan terwujud secara asimetris, yang berarti beberapa sistem kriptografi akan gagal lebih awal daripada yang lain, tergantung pada desain algoritma dan ukuran kunci. Tidak seperti Y2K, tidak akan ada satu momen ketika semuanya rusak sekaligus; sebaliknya, risiko kuantum akan terwujud dari waktu ke waktu dalam rentang beberapa tahun karena sistem kriptografi yang berbeda menjadi rentan pada waktu yang berbeda.
Bagi organisasi, ini berarti jendela eksposur risiko yang berkepanjangan, membuat transisi terprogram di seluruh wilayah kriptografi menjadi penting; bukan hanya algoritma yang sudah diketahui rusak saat ini. Bagi sebagian besar organisasi, pendekatan reaktif untuk memperbaiki apa yang rusak akan hampir tidak mungkin dilakukan, memakan waktu lama, dan sangat mengganggu operasi bisnis.
Kabar baiknya adalah bahwa pertahanan selangkah lebih maju dari risiko.
Kemajuan telah dipercepat di seluruh industri, dengan IBM ikut menulis tiga dari empat algoritma kriptografi pasca-quantum yang diterbitkan oleh NIST pada 2024 dan telah bekerja dengan klien dalam transformasi aman dari quantum sejak 2019. Selama beberapa tahun terakhir, IBM telah membantu meningkatkan kesadaran risiko quantum di tingkat dewan, menilai paparan organisasi terhadap risiko terkait dan mengembangkan peta jalan yang dapat ditindaklanjuti untuk mendorong program migrasi dan remediasi aktif. Kontribusi IBM melampaui perusahaan individu untuk membentuk beberapa strategi kriptografi pasca-quantum (PQC) nasional pemerintah dan mengadakan konsorsium industri untuk mempercepat transformasi PQC skala besar.
Momentum ini juga telah menyebar ke seluruh industri. Misalnya, IBM dan Vodafone telah bekerja sama untuk menjelajahi bagaimana menerapkan kriptografi pasca-quantum di seluruh infrastruktur dan sistem jaringan Vodafone. Selain itu, IBM baru-baru ini bermitra dengan platform pesan instan seperti Signal dan Threema untuk mendesain ulang protokol enkripsi inti untuk dunia yang aman dari quantum. Kantor CIO IBM sendiri memanfaatkan teknologi aman dari quantum milik IBM untuk mengatasi tantangan penemuan, visibilitas, remediasi, dan modernisasi dalam mengelola kriptografi, dan tetap selangkah lebih maju dari risiko “panen sekarang, dekripsi nanti”.
Organisasi terkemuka di seluruh industri sudah menginventarisasi aset, menguji penggunaan algoritma pasca-kuantum, dan membangun kelincahan kripto ke lingkungan mereka. Dan sementara adopsi awal terkonsentrasi di sektor-sektor seperti telekomunikasi, momentum sekarang berkembang di seluruh layanan keuangan, pemerintah, layanan kesehatan, dan infrastruktur penting
Standar, perangkat, dan keahlian yang dibutuhkan untuk pindah sudah tersedia saat ini.
Berdasarkan pengalaman IBM bekerja dengan klien selama beberapa tahun terakhir, dalam perjalanan menuju aman dari quantum, organisasi bergerak dengan kecepatan yang berbeda, dengan berbagai tingkat kesiapan, berdasarkan kompleksitas organisasi, teknologi lama, dan standar yang berkembang.
Namun, perjalanan cenderung mengikuti pola yang konsisten, berlangsung dalam dua fase yang luas. Fase-fase ini didukung oleh serangkaian langkah praktis yang membantu organisasi pindah dari ketidakpastian ke eksekusi.
Sebagian besar organisasi saat ini berada dalam fase awal ini, di mana tantangan utama bukanlah memilih algoritma, tetapi memahami tantangan spesifik mereka sendiri cukup untuk dapat bertindak dengan percaya diri.
Pada tahap ini, klien secara konsisten mengalami kesulitan dengan:
Tahap 1 adalah tentang menciptakan momentum tanpa gangguan, memberikan rencana yang dapat diandalkan oleh tim kepemimpinan, keamanan, dan teknologi.
Ketika organisasi beralih ke proses eksekusi, sifat tantangan bergeser. Pertanyaannya bukan lagi apa yang harus kita lakukan, tetapi bagaimana cara melakukannya tanpa merusak bisnis.
IBM telah mengembangkan aset inovatif untuk menguraikan perjalanan migrasi dengan metodologi prioritas top-down dan bottom-up yang mengurangi kompleksitas dan mendorong pendekatan yang dapat dikelola dan terprogram untuk transformasi PQC.
Perubahan kriptografi harus diintegrasikan ke dalam upaya modernisasi bisnis seperti biasa, termasuk pembaruan aplikasi, penyegaran infrastruktur, migrasi cloud dan peta jalan vendor, sementara juga mengelola rantai ketergantungan yang mendalam dan kesiapan industri yang tidak merata.
Kelincahan kripto adalah strategi remediasi dan migrasi dasar untuk kesiapan pasca-quantum. Transisi ini memberikan kesempatan untuk membangun kriptografi dengan cara yang benar. Arsitektur kelincahan kripto memungkinkan organisasi tidak hanya untuk bermigrasi ke PQC, tetapi juga untuk mempertahankan kemampuan responsif. Kelincahan kripto memungkinkan organisasi untuk menskalakan perlindungan data berbasis kriptografi dengan percaya diri, mengurangi biaya operasional yang terkait dengan pengelolaan kriptografi, dan secara signifikan menurunkan risiko keamanan jangka panjang.
Komputasi quantum dan kriptografi pasca-quantum akan terus berkembang. IBM berada di garis depan inovasi ini, memajukan riset dasar, dan menerjemahkan teknik kriptografi baru ke dalam solusi praktis yang siap untuk perusahaan.
Bermitra dengan IBM memberi organisasi keuntungan awal, bimbingan berkelanjutan seiring perubahan lanskap teknologi, dan jaminan dari bekerja sama dengan pemimpin industri yang membantu menentukan masa depan keamanan quantum.
Bergabunglah dengan webinar ini untuk menjelajahi strategi praktis untuk mengoperasikan dan mengatur agen AI secara bertanggung jawab dalam skala besar, dengan insight pakar tentang pengamatan, manajemen risiko, dan operasi AI yang akuntabel.
Laporan platform keamanan data KuppingerCole menawarkan panduan dan rekomendasi untuk menemukan produk perlindungan dan tata kelola data sensitif yang paling sesuai dengan kebutuhan klien.
Temukan manfaat dan ROI dari IBM® Guardium Data Protection dalam studi Forrester TEI ini.
Akses laporan Gartner ini untuk mempelajari cara mengelola inventaris AI lengkap, mengamankan beban kerja AI dengan pembatas, mengurangi risiko, dan mengelola proses tata kelola untuk mencapai kepercayaan AI untuk semua contoh penggunaan AI di organisasi Anda.
Ikuti langkah-langkah yang jelas untuk menyelesaikan tugas dan pelajari cara menggunakan teknologi secara efektif dalam proyek Anda.
Lindungi aset sensitif dengan manajemen kunci dan sertifikat terpusat—otomatiskan kontrol kriptografi dan perkuat keamanan di seluruh sistem data Anda.
Lindungi data Anda dan pastikan kepatuhan dengan kriptografi yang aman dari quantum yang dibuat untuk lingkungan hybrid dan multicloud.
Amankan data dan sistem AI Anda dengan perlindungan menyeluruh, tata kelola, dan keamanan siber yang dipimpin oleh pakar.