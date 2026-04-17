Komputer quantum melaju cepat menuju relevansi kriptografi: Sekarang adalah waktunya untuk mempersiapkan diri.

Kabar baiknya adalah bahwa pertahanan selangkah lebih maju dari risiko.

Kemajuan telah dipercepat di seluruh industri, dengan IBM ikut menulis tiga dari empat algoritma kriptografi pasca-quantum yang diterbitkan oleh NIST pada 2024 dan telah bekerja dengan klien dalam transformasi aman dari quantum sejak 2019. Selama beberapa tahun terakhir, IBM telah membantu meningkatkan kesadaran risiko quantum di tingkat dewan, menilai paparan organisasi terhadap risiko terkait dan mengembangkan peta jalan yang dapat ditindaklanjuti untuk mendorong program migrasi dan remediasi aktif. Kontribusi IBM melampaui perusahaan individu untuk membentuk beberapa strategi kriptografi pasca-quantum (PQC) nasional pemerintah dan mengadakan konsorsium industri untuk mempercepat transformasi PQC skala besar.

Momentum ini juga telah menyebar ke seluruh industri. Misalnya, IBM dan Vodafone telah bekerja sama untuk menjelajahi bagaimana menerapkan kriptografi pasca-quantum di seluruh infrastruktur dan sistem jaringan Vodafone. Selain itu, IBM baru-baru ini bermitra dengan platform pesan instan seperti Signal dan Threema untuk mendesain ulang protokol enkripsi inti untuk dunia yang aman dari quantum. Kantor CIO IBM sendiri memanfaatkan teknologi aman dari quantum milik IBM untuk mengatasi tantangan penemuan, visibilitas, remediasi, dan modernisasi dalam mengelola kriptografi, dan tetap selangkah lebih maju dari risiko “panen sekarang, dekripsi nanti”.

Organisasi terkemuka di seluruh industri sudah menginventarisasi aset, menguji penggunaan algoritma pasca-kuantum, dan membangun kelincahan kripto ke lingkungan mereka. Dan sementara adopsi awal terkonsentrasi di sektor-sektor seperti telekomunikasi, momentum sekarang berkembang di seluruh layanan keuangan, pemerintah, layanan kesehatan, dan infrastruktur penting

Standar, perangkat, dan keahlian yang dibutuhkan untuk pindah sudah tersedia saat ini.