“Penting bagi departemen kami untuk menggunakan hackathon, dan keahlian IBM® Consulting dan Microsoft, untuk mengeksplorasi bagaimana AI dan otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja seluler kami,” kata John Harrison, Direktur TI, Departemen Urusan Masyarakat Negara Bagian New Jersey, yang mengembangkan salah satu solusi pemenang, “Checkmate.”

Dalam kemitraan dengan IBM®, klien menciptakan Checkmate untuk mengatasi tantangan entri data tradisional untuk tenaga kerja seluler Departemen Urusan Masyarakat Negara Bagian New Jersey, seperti inspektur penegakan kode yang mempromosikan keselamatan publik. Solusinya menggunakan serangkaian agen AI yang dibangun dengan Microsoft Azure AI dan terintegrasi dengan Microsoft Dynamics 365 (D365) dan Power Automate.

Checkmate menunjukkan bagaimana pengguna dapat menangkap dan membagikan temuan secara real-time dengan lebih efisien sambil memastikan tindak lanjut dilakukan tepat waktu. Solusi ini memungkinkan interaksi percakapan antara inspektur keselamatan publik dan AI generatif menggunakan fungsionalitas Speech to Text. Selama interaksi ini, Checkmate akan mengambil input dari inspektur dan menganalisisnya terhadap teks buku kode dan elemen data lainnya untuk merekomendasikan kutipan atau tindakan lainnya. Setelah inspeksi selesai, elemen AI agen, seperti pengenalan maksud dan konteks, akan membuat catatan inspeksi di D365 untuk inspektur.

Secara keseluruhan, Checkmate bertujuan untuk meningkatkan efisiensi karyawan di lapangan, mendukung kepatuhan yang lebih baik di seluruh departemen sambil mengurangi kesalahan manusia, membuat proses inspeksi lebih efisien, dan singkatnya, mendorong keselamatan publik. “Solusi yang didukung AI tidak hanya akan terintegrasi di seluruh tumpukan teknologi kami untuk meningkatkan proses bisnis kami sehari-hari, tetapi juga mendukung kepatuhan yang lebih baik, mengurangi kesalahan manual, dan memungkinkan tim kami untuk bekerja lebih cerdas serta mengambil tindakan lebih cepat atas temuan mereka,” kata Harrison.

Proyek pemenang lainnya datang dari Departemen Keselamatan Anak Negara Bagian Arizona (DCS) dan berfokus pada pembuatan solusi AI agen untuk membantu mengubah layanan kesejahteraan anak dan untuk lebih menanggapi kebutuhan keluarga yang mereka layani. Dengan memanfaatkan tumpukan AI Microsoft, solusi tim bertujuan untuk meningkatkan proses identifikasi, pelacakan, dan pengiriman layanan departemen untuk meningkatkan keakuratan pelaporan mereka dan membantu memastikan catatan layanan yang andal. Pelaporan dan catatan layanan yang andal adalah kunci untuk membantu mendukung pengambilan keputusan pekerja kasus dan membantu departemen mengamankan dan memaksimalkan pendanaan penting berdasarkan pelacakan layanan berbasis komunitas yang akurat.

“Tim IBM® Consulting membantu kami menerapkan solusi AI generatif Microsoft yang secara signifikan meningkatkan efisiensi pekerja kasus, memungkinkan mereka untuk fokus pada apa yang benar-benar penting—membantu keluarga,” kata Frank Sweeney, Chief Information Officer, Departemen Layanan Anak Negara Bagian Arizona.