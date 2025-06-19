Artikel ini ditulis dengan kontribusi dari Narayanan Alampallam, Direktur, Pengembangan Mitra Global, Microsoft, dan Srinivasan Venkatarajan, Direktur, Bisnis Mitra Global (Data & AI), Microsoft.
Bisakah contoh penggunaan AI diubah menjadi solusi nyata? Lebih dari 900 peserta berpikir demikian.
IBM® Consulting dan Microsoft menyelenggarakan hackathon tahunan ketiga mereka dengan klien dan tim IBM® berpartisipasi musim semi lalu. Fokus tahun ini: AI agen. Dengan keahlian dari IBM® Consulting dan Microsoft, hackathon memberikan kesempatan bagi organisasi untuk membangun contoh penggunaan tertentu, bereksperimen, dan mengembangkan solusi didukung AI yang benar-benar inovatif, siap memberikan nilai bisnis.
Di seluruh industri, jelas bahwa banyak pemimpin bisnis telah mengalihkan perhatian—dan investasi— mereka ke agen AI. Studi dari CEO global IBM® Institute for Business Value tahun ini mengungkapkan bahwa 61% CEO mengatakan bahwa mereka secara aktif mengadopsi agen AI saat ini dan bersiap untuk mengimplementasikannya dalam skala besar. Namun, organisasi kesulitan dalam membangun talenta, memprioritaskan contoh penggunaan, dan menguji kemampuan dan tata kelola.
Menyadari tantangan ini, IBM Consulting dan Microsoft merancang hackathon untuk menyediakan dengan teknologi, keahlian, lingkungan eksperimen terstruktur, dan dukungan langsung yang diperlukan bagi para peserta untuk mengatasi hambatan pengembangan dan implementasi ini.
“Penting bagi departemen kami untuk menggunakan hackathon, dan keahlian IBM® Consulting dan Microsoft, untuk mengeksplorasi bagaimana AI dan otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja seluler kami,” kata John Harrison, Direktur TI, Departemen Urusan Masyarakat Negara Bagian New Jersey, yang mengembangkan salah satu solusi pemenang, “Checkmate.”
Dalam kemitraan dengan IBM®, klien menciptakan Checkmate untuk mengatasi tantangan entri data tradisional untuk tenaga kerja seluler Departemen Urusan Masyarakat Negara Bagian New Jersey, seperti inspektur penegakan kode yang mempromosikan keselamatan publik. Solusinya menggunakan serangkaian agen AI yang dibangun dengan Microsoft Azure AI dan terintegrasi dengan Microsoft Dynamics 365 (D365) dan Power Automate.
Checkmate menunjukkan bagaimana pengguna dapat menangkap dan membagikan temuan secara real-time dengan lebih efisien sambil memastikan tindak lanjut dilakukan tepat waktu. Solusi ini memungkinkan interaksi percakapan antara inspektur keselamatan publik dan AI generatif menggunakan fungsionalitas Speech to Text. Selama interaksi ini, Checkmate akan mengambil input dari inspektur dan menganalisisnya terhadap teks buku kode dan elemen data lainnya untuk merekomendasikan kutipan atau tindakan lainnya. Setelah inspeksi selesai, elemen AI agen, seperti pengenalan maksud dan konteks, akan membuat catatan inspeksi di D365 untuk inspektur.
Secara keseluruhan, Checkmate bertujuan untuk meningkatkan efisiensi karyawan di lapangan, mendukung kepatuhan yang lebih baik di seluruh departemen sambil mengurangi kesalahan manusia, membuat proses inspeksi lebih efisien, dan singkatnya, mendorong keselamatan publik. “Solusi yang didukung AI tidak hanya akan terintegrasi di seluruh tumpukan teknologi kami untuk meningkatkan proses bisnis kami sehari-hari, tetapi juga mendukung kepatuhan yang lebih baik, mengurangi kesalahan manual, dan memungkinkan tim kami untuk bekerja lebih cerdas serta mengambil tindakan lebih cepat atas temuan mereka,” kata Harrison.
Proyek pemenang lainnya datang dari Departemen Keselamatan Anak Negara Bagian Arizona (DCS) dan berfokus pada pembuatan solusi AI agen untuk membantu mengubah layanan kesejahteraan anak dan untuk lebih menanggapi kebutuhan keluarga yang mereka layani. Dengan memanfaatkan tumpukan AI Microsoft, solusi tim bertujuan untuk meningkatkan proses identifikasi, pelacakan, dan pengiriman layanan departemen untuk meningkatkan keakuratan pelaporan mereka dan membantu memastikan catatan layanan yang andal. Pelaporan dan catatan layanan yang andal adalah kunci untuk membantu mendukung pengambilan keputusan pekerja kasus dan membantu departemen mengamankan dan memaksimalkan pendanaan penting berdasarkan pelacakan layanan berbasis komunitas yang akurat.
“Tim IBM® Consulting membantu kami menerapkan solusi AI generatif Microsoft yang secara signifikan meningkatkan efisiensi pekerja kasus, memungkinkan mereka untuk fokus pada apa yang benar-benar penting—membantu keluarga,” kata Frank Sweeney, Chief Information Officer, Departemen Layanan Anak Negara Bagian Arizona.
Hackathon tahun ini menyambut lebih dari 900 peserta—rekor tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan 225 tim hackathon mencakup klien dari 25 negara berbeda di seluruh industri termasuk barang-barang kemasan konsumen, retail dan mode, perawatan kesehatan, perhotelan, industri dan manufaktur, dan pemerintah negara bagian dan lokal. Di akhir acara delapan minggu, lebih dari 200 solusi prototipe dikirim untuk dinilai dari panel pakar IBM® dan Microsoft.
“IBM®–Microsoft Agentic AI Hackathon menunjukkan bagaimana AI agentic, dikombinasikan dengan kolaborasi industri yang mendalam dan kekuatan Microsoft Azure AI Foundry, memungkinkan eksperimen cepat, bukti nilai, sambil membuka jalan bagi solusi yang dapat diskalakan yang memenuhi kebutuhan bisnis dunia nyata,” kata Piyush Mangalick, Wakil Presiden dan Kepala Teknik Terapan CoreAI di Microsoft.
Selain klien, tim karyawan IBM® global juga berpartisipasi dalam hackathon tahun ini untuk mengembangkan solusi AI agen unik mereka sendiri. Tim IBM® pemenang memanfaatkan alat dan layanan AI agen dari Microsoft untuk membangun solusi yang menjawab berbagai kebutuhan bisnis, seperti mentransformasi operasi perbankan, mengoptimalkan produksi dan perencanaan rantai pasok, serta menciptakan penasihat digital cerdas untuk pengalaman belanja konsumen dengan masing-masing solusi berpotensi dikembangkan sebagai aset yang dapat digunakan kembali oleh para klien.
“Pengetahuan kolektif dan pertumbuhan aset yang kami saksikan dan manfaatkan sangatlah besar,” Sumeet Parashar, Associate Partner dan AI Integration Offering Leader untuk IBM® Consulting menulis dalam postingan di LinkedIn. Para peserta “[menguji] batas-batas teknologi, membangun pola dan aset kode untuk contoh penggunaan, tata kelola AI, dan setiap aspek adopsi AI.”
Praktik Microsoft IBM® Consulting dibangun di atas kemitraan multi-tahun yang bertujuan memberikan hasil bisnis bagi klien yang menavigasi transformasi AI, cloud, dan keamanan yang kompleks. IBM® memiliki lebih dari 33.000 profesional bersertifikat Microsoft yang ditingkatkan dengan kemampuan dalam platform pengiriman yang didukung AI, IBM® Consulting Advantage, untuk memberikan nilai yang lebih baik dan lebih cepat bagi klien.
Bergabunglah dengan tim IBM® Consulting dan Microsoft, serta pemenang hackathon AI agen, untuk mendiskusikan contoh penggunaan, proses pengembangan, dan solusi yang dihasilkan —tonton sesuai permintaan.
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana IBM® Consulting dan Microsoft bekerja sama, kunjungi: www.ibm.com/id-id/consulting/microsoft.
Bantu pengembang untuk membangun, menerapkan, dan memantau agen AI dengan studio IBM watsonx.ai.
Raih penghematan biaya lebih dari 90% dengan model Granite yang lebih kecil dan terbuka, yang dirancang untuk efisiensi pengembang. Model yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini memberikan kinerja luar biasa terhadap tolok ukur keamanan dan di berbagai tugas perusahaan, mulai dari keamanan siber hingga RAG.
Otomatisasi alur kerja yang kompleks dan ciptakan produktivitas inovatif dengan salah satu rangkaian kemampuan paling komprehensif di industri untuk membantu bisnis membangun, menyesuaikan, dan mengelola agen dan asisten AI.