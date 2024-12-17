Menguji batas AI generatif: Bagaimana tim merah mengekspos kerentanan dalam model AI

Dengan kecerdasan buatan generatif (gen AI) di garis depan keamanan informasi, tim merah memainkan peran penting dalam mengidentifikasi kerentanan yang dapat diabaikan orang lain.

Dengan rata-rata biaya pelanggaran data mencapai angka tertinggi sebesar 4,88 juta USD pada tahun 2024, perusahaan perlu tahu persis di mana letak kerentanannya. Mengingat kecepatan luar biasa di mana mereka mengadopsi gen AI, ada kemungkinan besar bahwa beberapa kerentanan tersebut terletak pada model AI itu sendiri — atau data yang digunakan untuk melatih mereka.

Di situlah tim merah khusus AI masuk. Ini adalah cara untuk menguji ketahanan sistem AI terhadap skenario ancaman dinamis. Ini melibatkan simulasi skenario serangan dunia nyata untuk menguji stres sistem AI sebelum dan sesudah diterapkan di lingkungan produksi. Tim merah telah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa organisasi dapat menikmati manfaat gen AI tanpa menambah risiko.

Layanan X-Force Red Offensive Security IBM® mengikuti proses berulang dengan pengujian berkelanjutan untuk mengatasi kerentanan di empat area utama:

Pengujian keselamatan dan keamanan model Pengujian aplikasi AI Gen Pengujian keamanan platform AI Pengujian keamanan jalur MLSecOps

Pada artikel ini, kita akan fokus pada tiga jenis serangan permusuhan yang menargetkan model AI dan data pelatihan.