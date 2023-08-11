Bertindak sebagai penghubung antara sistem perencanaan dan kontrol perusahaan (seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan operasi manufaktur yang sebenarnya), sistem MES adalah otak dari “pabrik pintar“—sangat penting dalam pelacakan dan dokumentasi tanpa kertas untuk transformasi bahan mentah menjadi produk jadi secara real-time.

Dengan mengumpulkan data dari mesin, sensor, operator, dan perangkat Industrial Internet of Things (IIoT) lainnya, perangkat ini memberikan insight yang akurat dan terkini tentang status aktivitas produksi. Sistem MES menawarkan visibilitas dan kontrol real-time atas proses produksi, memungkinkan pemangku kepentingan memantau operasi, mengidentifikasi kemacetan, mengurangi waktu henti, serta membuat keputusan berdasarkan informasi dengan segera. Sistem MES dapat membantu para manajer dalam manajemen proses dan pengendalian proses, sehingga memfasilitasi kinerja manufaktur yang optimal. Mereka dapat membuat dan mendistribusikan informasi di seluruh lini produksi, mengirimkan perintah kerja dan instruksi kerja berdasarkan peristiwa pemicu.

Dengan memfasilitasi optimasi perencanaan dan penjadwalan produksi, sistem ini memastikan alokasi sumber daya yang efisien, penyeimbangan beban kerja, dan pengiriman tepat waktu, yang mengarah pada peningkatan profitabilitas. Selain itu, mereka juga memainkan peran penting dalam menajemen kualitas dan kepatuhan dengan menegakkan prosedur kontrol kualitas, memantau metrik dan menangkap data real-time. Manajemen inventaris yang efektif, penundaan produksi yang minimal, dan ketersediaan material yang tepat waktu dapat dicapai melalui manajemen tingkat inventaris dan pergerakan material oleh sistem MES.

Selain itu, sistem MES menyediakan organisasi dengan data produksi yang komprehensif dan akurat, memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data untuk terus meningkatkan proses bisnis dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Mereka juga mendukung pengukuran efektivitas peralatan keseluruhan (OEE), sebuah metrik penting yang digunakan untuk mengukur efisiensi manufaktur. Dengan menyederhanakan alur kerja, mengotomatiskan tugas, dan menawarkan masukan secara real-time, sistem MES meningkatkan efisiensi dan produktivitas area pabrik. Selain itu, mereka memungkinkan penelusuran rantai pasokan dan silsilah, yang penting bagi industri yang menghadapi peraturan ketat karena mereka dapat melacak pergerakan bahan dan proses di seluruh siklus hidup manufaktur pintar.

Sebelum mengimplementasikan MES, penting untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap operasi manufaktur Anda, menetapkan tujuan yang jelas, melibatkan pemangku kepentingan utama, dan memilih vendor MES yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Perencanaan dan persiapan yang tepat akan berkontribusi pada keberhasilan implementasi MES dan memaksimalkan manfaat bagi organisasi Anda.