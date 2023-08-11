Sistem eksekusi manufaktur (MES) telah berkembang popularitasnya di seluruh industri manufaktur. Menerapkan solusi semacam itu bisa menjadi kunci menuju era produktivitas baru bagi organisasi Anda, namun menerapkan perangkat lunak TI yang baru dan luas bisa jadi menakutkan. Waktu yang tepat untuk mengimplementasikan MES bergantung pada kebutuhan dan keadaan spesifik setiap organisasi, dan meskipun tidak ada jawaban yang cocok untuk semua, beberapa indikator utama dapat menunjukkan bahwa ini mungkin waktu yang tepat.
Jika proses manufaktur Anda menjadi lebih rumit dan sulit dikelola secara manual, MES dapat membantu menyederhanakan manajemen operasi manufaktur, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi kesalahan. Seiring pertumbuhan dan perluasan kemampuan manufaktur perusahaan Anda, MES dapat menyediakan alat yang diperlukan untuk mengelola alur kerja produksi yang lebih besar dan lebih kompleks. Jika Anda mengalami inefisiensi, kemacetan, tantangan kontrol kualitas, atau masalah kepatuhan dalam proses produksi Anda, MES dapat menyediakan data real-time dan analisis kinerja di seluruh lini produksi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah ini dengan segera.
Bertindak sebagai penghubung antara sistem perencanaan dan kontrol perusahaan (seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) dan operasi manufaktur yang sebenarnya), sistem MES adalah otak dari “pabrik pintar“—sangat penting dalam pelacakan dan dokumentasi tanpa kertas untuk transformasi bahan mentah menjadi produk jadi secara real-time.
Dengan mengumpulkan data dari mesin, sensor, operator, dan perangkat Industrial Internet of Things (IIoT) lainnya, perangkat ini memberikan insight yang akurat dan terkini tentang status aktivitas produksi. Sistem MES menawarkan visibilitas dan kontrol real-time atas proses produksi, memungkinkan pemangku kepentingan memantau operasi, mengidentifikasi kemacetan, mengurangi waktu henti, serta membuat keputusan berdasarkan informasi dengan segera. Sistem MES dapat membantu para manajer dalam manajemen proses dan pengendalian proses, sehingga memfasilitasi kinerja manufaktur yang optimal. Mereka dapat membuat dan mendistribusikan informasi di seluruh lini produksi, mengirimkan perintah kerja dan instruksi kerja berdasarkan peristiwa pemicu.
Dengan memfasilitasi optimasi perencanaan dan penjadwalan produksi, sistem ini memastikan alokasi sumber daya yang efisien, penyeimbangan beban kerja, dan pengiriman tepat waktu, yang mengarah pada peningkatan profitabilitas. Selain itu, mereka juga memainkan peran penting dalam menajemen kualitas dan kepatuhan dengan menegakkan prosedur kontrol kualitas, memantau metrik dan menangkap data real-time. Manajemen inventaris yang efektif, penundaan produksi yang minimal, dan ketersediaan material yang tepat waktu dapat dicapai melalui manajemen tingkat inventaris dan pergerakan material oleh sistem MES.
Selain itu, sistem MES menyediakan organisasi dengan data produksi yang komprehensif dan akurat, memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data untuk terus meningkatkan proses bisnis dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Mereka juga mendukung pengukuran efektivitas peralatan keseluruhan (OEE), sebuah metrik penting yang digunakan untuk mengukur efisiensi manufaktur. Dengan menyederhanakan alur kerja, mengotomatiskan tugas, dan menawarkan masukan secara real-time, sistem MES meningkatkan efisiensi dan produktivitas area pabrik. Selain itu, mereka memungkinkan penelusuran rantai pasokan dan silsilah, yang penting bagi industri yang menghadapi peraturan ketat karena mereka dapat melacak pergerakan bahan dan proses di seluruh siklus hidup manufaktur pintar.
Sebelum mengimplementasikan MES, penting untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap operasi manufaktur Anda, menetapkan tujuan yang jelas, melibatkan pemangku kepentingan utama, dan memilih vendor MES yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Perencanaan dan persiapan yang tepat akan berkontribusi pada keberhasilan implementasi MES dan memaksimalkan manfaat bagi organisasi Anda.
Memilih perangkat lunak sistem eksekusi manufaktur (MES) adalah keputusan penting bagi organisasi manufaktur mana pun. Perangkat lunak MES membantu mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kontrol kualitas, dan menyederhanakan operasi.
Berikut adalah beberapa langkah untuk memandu Anda dalam proses memilih perangkat lunak MES yang tepat untuk kebutuhan spesifik Anda:
Dengan mengikuti langkah-langkah ini dan meluangkan waktu untuk mengevaluasi pilihan Anda secara menyeluruh, Anda akan meningkatkan peluang untuk memilih perangkat lunak MES yang selaras dengan tujuan bisnis Anda dan berkontribusi pada kesuksesan manufaktur Anda.
Sistem eksekusi manufaktur (MES) adalah sarana pengumpulan data yang penting dan bagian penting dari transformasi digital bagi produsen. Tetapi untuk organisasi besar, ini hanyalah salah satu dari sekian banyak sumber. Perangkat lunak MES dapat melakukan lebih banyak untuk Anda ketika terintegrasi bersama sumber data lain dalam platform manajemen aset perusahaan (EAM) atau manajemen kinerja aset (APM).
IBM® Maximo Application Suite adalah sebuah lingkungan berbasis cloud tunggal yang terintegrasi dengan MES Anda untuk membantu Anda meningkatkan operasi, keandalan, dan kinerja manufaktur. Minimalkan risiko, pertahankan kepatuhan, dan tingkatkan ROI dengan aplikasi yang dikembangkan menggunakan teknologi terdepan selama lebih dari 30 tahun.
