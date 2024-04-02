Dalam beberapa tahun terakhir, peran CISO telah mengambil perubahan signifikan lainnya dalam menghadapi meningkatnya serangan siber dan meningkatnya risiko gangguan bisnis, denda, dan kerusakan reputasi. Menurut Laporan CISO Splunk, 86% responden mengatakan peran tersebut telah berubah begitu drastis sejak pertama kali mereka menjadi CISO sehingga terasa hampir seperti pekerjaan yang berbeda. Peran ini telah bergeser dari yang awalnya teknis menjadi fungsi yang semakin berperan sebagai pemimpin bisnis.

Alih-alih menerapkan keamanan siber, CISO sekarang fokus membantu para pemimpin organisasi memahami pentingnya keamanan siber dan memimpin pemikiran strategis untuk strategi cyber organisasi. CISO menjembatani kesenjangan antara bahasa teknis yang biasa digunakan di departemen TI dan bahasa bisnis yang dipahami oleh kepemimpinan senior.

Pergeseran ini juga menyebabkan pembentukan kembali struktur organisasi, dengan 47% CISO sekarang melapor langsung ke CEO mereka, menurut laporan Splunk. Dengan memiliki jawaban CISO kepada CEO alih-alih CIO, organisasi menggambarkan pentingnya keamanan siber sebagai prioritas utama. Selain itu, CISO kini memiliki pengaruh lebih besar dengan posisi di meja eksekutif dan, dalam banyak kasus, bahkan di dewan direksi.