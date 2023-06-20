Tag
Operasi bisnis

Strategi manajemen siklus hidup aset: Apa pendekatan terbaik untuk bisnis Anda?

Insinyur mesin wanita keturunan Afrika-Amerika menggunakan tablet di lini produksi

Aset adalah sumber kehidupan dari setiap bisnis yang sukses—mulai dari program perangkat lunak yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik perusahaan hingga saluran yang membentang melintasi lautan. Salah satu keputusan strategis terpenting yang dapat dibuat oleh seorang pemimpin bisnis adalah bagaimana aset ini dirawat selama rentang masa pakai mereka.

Baik perusahaan Anda kecil dengan hanya beberapa aset maupun perusahaan skala besar dengan kantor yang tersebar di seluruh dunia, manajemen siklus hidup aset, atau ALM, adalah bagian mendasar dari operasi Anda. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk membangun strategi yang sukses.

Apa yang dimaksud dengan aset?

Pertama, mari kita berbicara tentang apa itu aset dan mengapa mereka sangat penting. Perusahaan menggunakan aset untuk menciptakan nilai. Ada banyak jenis aset, baik fisik maupun nonfisik. Contoh aset fisik termasuk peralatan, gedung perkantoran, dan kendaraan. Aset nonfisik termasuk kekayaan intelektual, merek dagang, dan paten.

Apa itu manajemen siklus hidup aset?

Setiap aset yang diperoleh perusahaan melewati enam tahap utama selama masa pakainya, membutuhkan perencanaan pemeliharaan yang cermat dan taktik manajemen untuk memberikan pengembalian investasi yang kuat kepada pemiliknya.

Berikut ini adalah enam tahap manajemen siklus hidup aset:

  1. Perencanaan: Pada tahap pertama siklus hidup aset, pemangku kepentingan menilai kebutuhan akan aset, nilai yang diproyeksikan pada organisasi, dan biaya keseluruhannya.
  2. Penilaian: Bagian penting dari tahap perencanaan adalah menilai keseluruhan nilai aset. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan banyak informasi yang berbeda untuk mengukur hal ini, termasuk kemungkinan panjang masa manfaat aset, kinerja yang diproyeksikan dari waktu ke waktu, dan biaya pembuangannya. Salah satu teknik yang menjadi semakin berharga selama tahap ini adalah penciptaan kembaran digital.
  3. Teknologi kembaran digital: Kembaran digital adalah representasi virtual dari aset yang ingin diakuisisi oleh perusahaan yang membantu organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Kembaran digital memungkinkan perusahaan untuk menjalankan pengujian dan memprediksi kinerja berdasarkan simulasi. Dengan kembaran digital yang baik, Anda dapat memprediksi seberapa baik kinerja suatu aset dalam kondisi yang akan dialaminya.
  4. Pengadaan dan pemasangan: Tahap selanjutnya dari siklus hidup aset menyangkut pembelian, transportasi, dan pemasangan aset. Selama tahap ini, operator perlu mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk seberapa baik aset baru diharapkan untuk berkinerja dalam keseluruhan ekosistem bisnis, bagaimana datanya akan dibagikan dan dimasukkan ke dalam keputusan bisnis, dan bagaimana aset tersebut akan dioperasikan dan diintegrasikan dengan aset lain yang dimiliki perusahaan.
  5. Pemanfaatan: Fase ini sangat penting untuk memaksimalkan kinerja aset dari waktu ke waktu dan memperpanjang masa pakainya. Belakangan ini sistem manajemen aset perusahaan (EAM) telah menjadi alat yang sangat diperlukan dalam membantu bisnis melakukan pemeliharaan prediktif dan preventif sehingga mereka dapat menjaga aset berfungsi lebih lama dan menghasilkan lebih banyak nilai. Kami akan membahas lebih dalam EAM, teknologi yang mendasarinya, dan implikasinya terhadap strategi manajemen siklus hidup aset di bagian lain.
  6. Penonaktifan: Tahap akhir dari siklus hidup aset adalah penonaktifan aset. Aset berharga bisa menjadi kompleks dan pasar selalu bergeser, jadi selama fase ini, penting untuk mempertimbangkan depresiasi aset saat ini terhadap kenaikan biaya pemeliharaannya untuk menghitung ROI secara keseluruhan. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan berbagai faktor ketika mencoba mengukur ROI, termasuk waktu aktif aset, masa pakai yang diproyeksikan, dan biaya pergeseran bahan bakar dan suku cadang.

Manfaat strategi manajemen siklus hidup aset

Setelah menginvestasikan modal hasil jerih payah Anda dalam akuisisi aset, penting untuk membuatnya tetap berjalan pada tingkat puncak selama mungkin. Sistematisasi dan pelaksanaan strategi manajemen aset yang efektif dapat menghasilkan berbagai manfaat bagi organisasi Anda, termasuk yang berikut:

  • Skalabilitas praktik terbaik: Strategi manajemen siklus hidup aset saat ini menggunakan teknologi mutakhir yang dipadukan dengan pendekatan yang ketat dan sistematis untuk memperkirakan, menjadwalkan, dan mengoptimalkan semua tugas pemeliharaan sehari-hari dan kebutuhan perbaikan jangka panjang.
  • Operasi dan pemeliharaan yang efisien: Minimalkan kemungkinan kegagalan peralatan, antisipasi kerusakan, dan lakukan pemeliharaan preventif bila memungkinkan. Sistem EAM teratas saat ini secara drastis meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan manajer, operator, dan teknisi pemeliharaan dengan memberi mereka visibilitas real-time tentang status peralatan dan alur kerja.
  • Penurunan biaya pemeliharaan dan waktu henti: Pantau aset secara real-time, terlepas dari kerumitannya. Dengan menggabungkan informasi aset (berkat Internet of Things (IoT)) dengan kemampuan analitik yang kuat, bisnis sekarang dapat melakukan pemeliharaan preventif yang hemat biaya, melakukan intervensi sebelum aset penting gagal, dan mencegah waktu henti yang mahal.
  • Penyelarasan yang lebih besar di seluruh unit bisnis: Mengoptimalkan proses manajemen sesuai dengan berbagai faktor, bukan hanya kondisi peralatan. Semua faktor ini dapat mencakup sumber daya yang tersedia (misalnya, modal dan tenaga kerja), waktu henti yang diproyeksikan dan implikasinya terhadap bisnis, keselamatan pekerja, dan risiko keamanan potensial yang terkait dengan perbaikan.
  • Peningkatan kepatuhan: Mematuhi undang-undang seputar pengelolaan dan operasi aset, terlepas dari lokasi mereka. Persyaratan manajemen dan penyimpanan data sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain dan terus berkembang. Hindari hukuman mahal dengan memantau aset secara strategis dan sistematis yang memastikan kepatuhan—di mana pun data disimpan.

Cara membangun strategi manajemen siklus hidup aset yang efektif

Akibat peningkatan kompleksitas pemeliharaan aset dan teknologi yang diperlukan untuk membangun strategi pemeliharaan yang efektif, banyak bisnis menggunakan manajemen aset perusahaan, dipadukan dengan komputerisasi sistem manajemen (CMMS) yang kuat dan kemampuan pelacakan aset canggih untuk mengelola aset mereka yang paling berharga.

Sistem manajemen aset perusahaan (EAM)

Sistem manajemen aset perusahaan (EAM) adalah komponen strategi manajemen siklus hidup aset yang menggabungkan perangkat lunak, sistem, dan layanan manajemen aset untuk memperpanjang rentang umur aset dan meningkatkan produktivitas. Banyak yang mengandalkan CMMS untuk memantau aset secara real-time dan merekomendasikan pemeliharaan bila diperlukan. Sistem EAM berkinerja terbaik memantau kinerja aset dan menyimpan catatan historis tentang aktivitas penting, seperti waktu pembelian, waktu perbaikan terakhir, dan biaya yang dikeluarkan organisasi untuk aset tersebut dari waktu ke waktu.

Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS)

Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) adalah sistem perangkat lunak yang memelihara database operasi pemeliharaan organisasi dan membantu memperpanjang umur aset. Banyak industri mengandalkan CMMS sebagai komponen EAM, termasuk manufaktur, produksi minyak dan gas, pembangkit listrik, konstruksi, dan transportasi. Salah satu fitur paling populer dari CMMS adalah kemampuannya untuk menemukan peluang bagi perusahaan untuk melakukan pemeliharaan preventif rutin pada aset mereka yang paling berharga.

Pemeliharaan preventif

Pemeliharaan preventif membantu mencegah kegagalan aset yang tidak terduga dengan merekomendasikan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan catatan historis dan metrik kinerja saat ini. Sederhananya, ini menyangkut perbaikan sebelum kerusakan. Melalui machine learning, analitik data operasional dan pemantauan kesehatan aset prediktif, strategi manajemen siklus hidup aset berkinerja terbaik saat ini mengoptimalkan pemeliharaan dan mengurangi risiko keandalan pada operasi pabrik atau operasi bisnis. Sistem EAM dan CMMS yang dirancang untuk mendukung pemeliharaan preventif dapat membantu menghasilkan operasi yang stabil, memastikan kepatuhan, dan menyelesaikan masalah yang berdampak pada produksi—sebelum terjadi.

Pelacakan aset

Pelacakan aset adalah komponen penting lainnya dari strategi manajemen siklus hidup aset. Seperti EAM dan CMMS, kemampuan pelacakan aset juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena terobosan teknologi. Berikut adalah beberapa teknologi paling efektif yang tersedia saat ini untuk melacak aset.

  • Tag pengidentifikasi frekuensi radio (RFID): Tag RFID menyiarkan informasi tentang aset yang melekat padanya menggunakan sinyal frekuensi radio dan teknologi Bluetooth. Mereka dapat mengirimkan berbagai informasi penting, termasuk lokasi aset, suhu, dan bahkan kelembapan lingkungan tempat aset berada.
  • Pelacakan berkemampuan WiFi: Seperti RFID, perangkat pelacakan berkemampuan WiFi memantau berbagai informasi berguna tentang aset, tetapi hanya berfungsi jika aset berada dalam jangkauan jaringan WiFi.
  • Kode QR: Seperti pendahulunya, kode batang universal, kode QR memberikan informasi aset dengan cepat dan akurat. Namun, tidak seperti kode batang, kode QR memiliki dua dimensi dan mudah dibaca dengan ponsel pintar dari sudut mana pun.
  • Satelit penentuan posisi global (GPS): Dengan sistem GPS, pelacak ditempatkan pada aset yang kemudian mengomunikasikan informasi ke jaringan Global Navigation Satellite System (GNSS). Dengan mengirimkan sinyal ke satelit, sistem ini memungkinkan manajer untuk melacak aset di mana saja di dunia secara real-time.

Solusi strategi manajemen siklus hidup aset

Banyak solusi manajemen siklus hidup aset (ALM) saat ini memanfaatkan teknologi mutakhir seperti data real-time yang dikirimkan melalui IoT, analitik dan pemantauan yang ditingkatkan AI, kemampuan berbasis cloud, dan otomatisasi kuat yang dapat membantu merampingkan alur kerja. Manajemen aset perusahaan (EAM) dengan IBM Maximo Application Suite membantu perusahaan mengoptimalkan kinerja aset, memperpanjang umur aset, dan mengurangi waktu henti dan biaya. Ini adalah platform terintegrasi penuh yang menggunakan alat analitik canggih dan data IoT untuk meningkatkan ketersediaan operasional dan menemukan peluang untuk melakukan pemeliharaan preventif.

 

