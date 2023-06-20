Strategi manajemen siklus hidup aset: Apa pendekatan terbaik untuk bisnis Anda?

Setelah menginvestasikan modal hasil jerih payah Anda dalam akuisisi aset, penting untuk membuatnya tetap berjalan pada tingkat puncak selama mungkin. Sistematisasi dan pelaksanaan strategi manajemen aset yang efektif dapat menghasilkan berbagai manfaat bagi organisasi Anda, termasuk yang berikut:

Skalabilitas praktik terbaik: Strategi manajemen siklus hidup aset saat ini menggunakan teknologi mutakhir yang dipadukan dengan pendekatan yang ketat dan sistematis untuk memperkirakan, menjadwalkan, dan mengoptimalkan semua tugas pemeliharaan sehari-hari dan kebutuhan perbaikan jangka panjang.

Mengoptimalkan proses manajemen sesuai dengan berbagai faktor, bukan hanya kondisi peralatan. Semua faktor ini dapat mencakup sumber daya yang tersedia (misalnya, modal dan tenaga kerja), waktu henti yang diproyeksikan dan implikasinya terhadap bisnis, keselamatan pekerja, dan risiko keamanan potensial yang terkait dengan perbaikan. Peningkatan kepatuhan: Mematuhi undang-undang seputar pengelolaan dan operasi aset, terlepas dari lokasi mereka. Persyaratan manajemen dan penyimpanan data sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain dan terus berkembang. Hindari hukuman mahal dengan memantau aset secara strategis dan sistematis yang memastikan kepatuhan—di mana pun data disimpan.

Cara membangun strategi manajemen siklus hidup aset yang efektif

Akibat peningkatan kompleksitas pemeliharaan aset dan teknologi yang diperlukan untuk membangun strategi pemeliharaan yang efektif, banyak bisnis menggunakan manajemen aset perusahaan, dipadukan dengan komputerisasi sistem manajemen (CMMS) yang kuat dan kemampuan pelacakan aset canggih untuk mengelola aset mereka yang paling berharga.

Sistem manajemen aset perusahaan (EAM)

Sistem manajemen aset perusahaan (EAM) adalah komponen strategi manajemen siklus hidup aset yang menggabungkan perangkat lunak, sistem, dan layanan manajemen aset untuk memperpanjang rentang umur aset dan meningkatkan produktivitas. Banyak yang mengandalkan CMMS untuk memantau aset secara real-time dan merekomendasikan pemeliharaan bila diperlukan. Sistem EAM berkinerja terbaik memantau kinerja aset dan menyimpan catatan historis tentang aktivitas penting, seperti waktu pembelian, waktu perbaikan terakhir, dan biaya yang dikeluarkan organisasi untuk aset tersebut dari waktu ke waktu.

Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS)

Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) adalah sistem perangkat lunak yang memelihara database operasi pemeliharaan organisasi dan membantu memperpanjang umur aset. Banyak industri mengandalkan CMMS sebagai komponen EAM, termasuk manufaktur, produksi minyak dan gas, pembangkit listrik, konstruksi, dan transportasi. Salah satu fitur paling populer dari CMMS adalah kemampuannya untuk menemukan peluang bagi perusahaan untuk melakukan pemeliharaan preventif rutin pada aset mereka yang paling berharga.

Pemeliharaan preventif

Pemeliharaan preventif membantu mencegah kegagalan aset yang tidak terduga dengan merekomendasikan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan catatan historis dan metrik kinerja saat ini. Sederhananya, ini menyangkut perbaikan sebelum kerusakan. Melalui machine learning, analitik data operasional dan pemantauan kesehatan aset prediktif, strategi manajemen siklus hidup aset berkinerja terbaik saat ini mengoptimalkan pemeliharaan dan mengurangi risiko keandalan pada operasi pabrik atau operasi bisnis. Sistem EAM dan CMMS yang dirancang untuk mendukung pemeliharaan preventif dapat membantu menghasilkan operasi yang stabil, memastikan kepatuhan, dan menyelesaikan masalah yang berdampak pada produksi—sebelum terjadi.

Pelacakan aset

Pelacakan aset adalah komponen penting lainnya dari strategi manajemen siklus hidup aset. Seperti EAM dan CMMS, kemampuan pelacakan aset juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena terobosan teknologi. Berikut adalah beberapa teknologi paling efektif yang tersedia saat ini untuk melacak aset.