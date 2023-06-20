Strategi manajemen siklus hidup aset: Apa pendekatan terbaik untuk bisnis Anda?

Aset adalah sumber kehidupan dari setiap bisnis yang sukses—mulai dari program perangkat lunak yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik perusahaan hingga saluran yang membentang melintasi lautan. Salah satu keputusan strategis terpenting yang dapat dibuat oleh seorang pemimpin bisnis adalah bagaimana aset ini dirawat selama rentang masa pakai mereka.
Baik perusahaan Anda kecil dengan hanya beberapa aset maupun perusahaan skala besar dengan kantor yang tersebar di seluruh dunia, manajemen siklus hidup aset, atau ALM, adalah bagian mendasar dari operasi Anda. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk membangun strategi yang sukses.
Pertama, mari kita berbicara tentang apa itu aset dan mengapa mereka sangat penting. Perusahaan menggunakan aset untuk menciptakan nilai. Ada banyak jenis aset, baik fisik maupun nonfisik. Contoh aset fisik termasuk peralatan, gedung perkantoran, dan kendaraan. Aset nonfisik termasuk kekayaan intelektual, merek dagang, dan paten.
Setiap aset yang diperoleh perusahaan melewati enam tahap utama selama masa pakainya, membutuhkan perencanaan pemeliharaan yang cermat dan taktik manajemen untuk memberikan pengembalian investasi yang kuat kepada pemiliknya.
Berikut ini adalah enam tahap manajemen siklus hidup aset:
Setelah menginvestasikan modal hasil jerih payah Anda dalam akuisisi aset, penting untuk membuatnya tetap berjalan pada tingkat puncak selama mungkin. Sistematisasi dan pelaksanaan strategi manajemen aset yang efektif dapat menghasilkan berbagai manfaat bagi organisasi Anda, termasuk yang berikut:
Akibat peningkatan kompleksitas pemeliharaan aset dan teknologi yang diperlukan untuk membangun strategi pemeliharaan yang efektif, banyak bisnis menggunakan manajemen aset perusahaan, dipadukan dengan komputerisasi sistem manajemen (CMMS) yang kuat dan kemampuan pelacakan aset canggih untuk mengelola aset mereka yang paling berharga.
Sistem manajemen aset perusahaan (EAM) adalah komponen strategi manajemen siklus hidup aset yang menggabungkan perangkat lunak, sistem, dan layanan manajemen aset untuk memperpanjang rentang umur aset dan meningkatkan produktivitas. Banyak yang mengandalkan CMMS untuk memantau aset secara real-time dan merekomendasikan pemeliharaan bila diperlukan. Sistem EAM berkinerja terbaik memantau kinerja aset dan menyimpan catatan historis tentang aktivitas penting, seperti waktu pembelian, waktu perbaikan terakhir, dan biaya yang dikeluarkan organisasi untuk aset tersebut dari waktu ke waktu.
Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) adalah sistem perangkat lunak yang memelihara database operasi pemeliharaan organisasi dan membantu memperpanjang umur aset. Banyak industri mengandalkan CMMS sebagai komponen EAM, termasuk manufaktur, produksi minyak dan gas, pembangkit listrik, konstruksi, dan transportasi. Salah satu fitur paling populer dari CMMS adalah kemampuannya untuk menemukan peluang bagi perusahaan untuk melakukan pemeliharaan preventif rutin pada aset mereka yang paling berharga.
Pemeliharaan preventif membantu mencegah kegagalan aset yang tidak terduga dengan merekomendasikan kegiatan pemeliharaan sesuai dengan catatan historis dan metrik kinerja saat ini. Sederhananya, ini menyangkut perbaikan sebelum kerusakan. Melalui machine learning, analitik data operasional dan pemantauan kesehatan aset prediktif, strategi manajemen siklus hidup aset berkinerja terbaik saat ini mengoptimalkan pemeliharaan dan mengurangi risiko keandalan pada operasi pabrik atau operasi bisnis. Sistem EAM dan CMMS yang dirancang untuk mendukung pemeliharaan preventif dapat membantu menghasilkan operasi yang stabil, memastikan kepatuhan, dan menyelesaikan masalah yang berdampak pada produksi—sebelum terjadi.
Pelacakan aset adalah komponen penting lainnya dari strategi manajemen siklus hidup aset. Seperti EAM dan CMMS, kemampuan pelacakan aset juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena terobosan teknologi. Berikut adalah beberapa teknologi paling efektif yang tersedia saat ini untuk melacak aset.
