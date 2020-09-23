6 Elemen Kunci untuk Migrasi Cloud yang Sukses

Ketika organisasi terus meningkatkan investasi cloud mereka untuk mengembangkan bisnis, adopsi cloud telah menjadi bagian integral dari pengoptimalan TI. Migrasi cloud memungkinkan bisnis untuk menjadi lebih tangkas, memperbaiki inefisiensi, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Saat ini, kebutuhan akan stabilitas dan fleksibilitas lebih diperlukan dibandingkan sebelumnya.
Infrastruktur TI yang dioptimalkan berbeda untuk setiap organisasi, tetapi seringkali terdiri dari kombinasi cloud publik, dan lingkungan TI tradisional. Dalam survei komputasi cloud IDG, 73 persen pembuat keputusan TI utama dilaporkan telah mengadopsi kombinasi teknologi awan ini, dan 17 persen lainnya bermaksud untuk melakukannya dalam 12 bulan ke depan.
Namun, untuk bisnis yang mengkhawatirkan gangguan pada operasi mereka, mengadopsi infrastruktur cloud tidak harus berupa konsep "berubah total atau tidak berubah sama sekali". Perusahaan dapat mulai menuai manfaat dari teknologi cloud sekaligus terus menjalankan aset di lingkungan on premises yang ada dengan memasukkan aplikasi ke dalam model hybrid cloud.
Migrasi ke lingkungan cloud dapat membantu meningkatkan kinerja dan ketangkasan operasional, skalabilitas beban kerja, dan keamanan. Dari hampir semua sumber, bisnis dapat memigrasikan beban kerja dan dengan cepat mulai mengoptimalkan manfaat hybrid cloud berikut:
Sebelum memulai proses migrasi cloud, gunakan langkah-langkah di bawah ini untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang apa yang terlibat.
Sebelum memulai perjalanan Anda ke cloud, tentukan dengan jelas apa yang ingin Anda capai. Ini dimulai dengan menangkap metrik dasar infrastruktur TI Anda untuk memetakan beban kerja ke aset dan aplikasi Anda. Memiliki pemahaman dasar tentang posisi Anda akan membantu Anda menetapkan indikator kinerja utama (KPI) migrasi cloud, seperti waktu muat halaman, waktu respons, ketersediaan, penggunaan CPU, penggunaan memori, dan tingkat konversi.
Pengembangan strategi harus dilakukan sejak dini dan dengan cara yang memprioritaskan tujuan bisnis daripada teknologi dan metrik ini akan memungkinkan pengukuran di sejumlah kategori.
Tidak semua aplikasi ramah cloud. Beberapa berkinerja lebih baik di hybrid cloud atau pribadi daripada di cloud publik. Beberapa mungkin memerlukan penyesuaian kecil sementara yang lain membutuhkan perubahan kode yang mendalam. Analisis lengkap arsitektur, kompleksitas dan implementasi lebih mudah dilakukan sebelum migrasi daripada setelahnya.
Saat Anda mengevaluasi aplikasi mana yang akan dipindahkan ke cloud, ingatlah pertanyaan-pertanyaan ini:
Analisis tentang arsitektur Anda dan mengamati aplikasi Anda secara cermat dapat membantu menentukan apa yang masuk akal untuk dimigrasikan.
Aspek utama pengoptimalan akan melibatkan pemilihan penyedia cloud yang dapat membantu memandu proses migrasi cloud selama transisi dan seterusnya. Beberapa pertanyaan kunci yang harus ditanyakan meliputi:
Berpindah ke cloud tidaklah mudah. Oleh karena itu, penyedia layanan yang Anda pilih harus memiliki pengalaman yang telah terbukti mampu mengelola tugas-tugas kompleks yang diperlukan untuk mengelola migrasi cloud dalam skala global. Hal ini termasuk menyediakan perjanjian tingkat layanan yang mencakup kemajuan dan hasil berdasarkan tonggak pencapaian.
Mengelola risiko sangat penting dan data sensitif dapat terekspos selama migrasi cloud. Validasi proses bisnis setelah migrasi sangat penting untuk memastikan bahwa kontrol otomatis menghasilkan hasil yang sama tanpa mengganggu operasi normal.
Penyedia layanan harus memiliki metodologi yang kuat dan terbukti untuk mengatasi setiap aspek proses migrasi. Solusi ini harus mencakup kerangka kerja untuk mengelola transaksi kompleks secara konsisten dan dalam skala global. Pastikan untuk menjabarkan semua ini dalam perjanjian tingkat layanan (SLA) dengan tonggak yang disepakati untuk kemajuan dan hasil.
Jika Anda telah mengikuti langkah-langkah sebelumnya dengan hati-hati, langkah terakhir ini seharusnya relatif mudah. Namun, bagaimana Anda bermigrasi ke cloud sebagian akan bergantung pada kompleksitas dan arsitektur aplikasi dan data Anda. Anda dapat memindahkan seluruh aplikasi, menjalankan pengujian untuk melihat apakah aplikasi berfungsi, dan kemudian mengalihkan lalu lintas on premises Anda. Atau, Anda dapat mengambil pendekatan yang lebih bertahap, memindahkan pelanggan secara perlahan, memvalidasi, kemudian melanjutkan proses ini sampai semua pelanggan dipindahkan ke cloud.
Hasil optimasi TI — termasuk adopsi yang dipercepat, efektivitas biaya, dan skalabilitas — akan membantu mendorong inovasi bisnis dan transformasi digital. Mengadopsi cloud dengan pendekatan bertahap dengan mempertimbangkan aplikasi dan beban kerja mana yang akan dimigrasi dapat membantu perusahaan memperoleh manfaat ini tanpa mengganggu operasi bisnis.
