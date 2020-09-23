6 Elemen Kunci untuk Migrasi Cloud yang Sukses

Migrasi ke lingkungan cloud dapat membantu meningkatkan kinerja dan ketangkasan operasional, skalabilitas beban kerja, dan keamanan. Dari hampir semua sumber, bisnis dapat memigrasikan beban kerja dan dengan cepat mulai mengoptimalkan manfaat hybrid cloud berikut:

Ketangkasan yang lebih besar dengan sumber daya TI sesuai permintaan, yang memungkinkan perusahaan untuk menskalakan selama lonjakan tak terduga atau pola penggunaan musiman.

Memungkinkan pengurangan pengeluaran modal dengan beralih dari model biaya operasi ke pendekatan bayar sesuai penggunaan.

Keamanan yang ditingkatkan dengan berbagai opsi di seluruh tumpukan — dari perangkat keras fisik dan jaringan hingga perangkat lunak dan manusia.

Sebelum memulai proses migrasi cloud, gunakan langkah-langkah di bawah ini untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang apa yang terlibat.

1. Kembangkan strategi

Sebelum memulai perjalanan Anda ke cloud, tentukan dengan jelas apa yang ingin Anda capai. Ini dimulai dengan menangkap metrik dasar infrastruktur TI Anda untuk memetakan beban kerja ke aset dan aplikasi Anda. Memiliki pemahaman dasar tentang posisi Anda akan membantu Anda menetapkan indikator kinerja utama (KPI) migrasi cloud, seperti waktu muat halaman, waktu respons, ketersediaan, penggunaan CPU, penggunaan memori, dan tingkat konversi.

Pengembangan strategi harus dilakukan sejak dini dan dengan cara yang memprioritaskan tujuan bisnis daripada teknologi dan metrik ini akan memungkinkan pengukuran di sejumlah kategori.

2. Identifikasi aplikasi yang tepat

Tidak semua aplikasi ramah cloud. Beberapa berkinerja lebih baik di hybrid cloud atau pribadi daripada di cloud publik. Beberapa mungkin memerlukan penyesuaian kecil sementara yang lain membutuhkan perubahan kode yang mendalam. Analisis lengkap arsitektur, kompleksitas dan implementasi lebih mudah dilakukan sebelum migrasi daripada setelahnya.

Saat Anda mengevaluasi aplikasi mana yang akan dipindahkan ke cloud, ingatlah pertanyaan-pertanyaan ini:

Aplikasi mana yang dapat dipindahkan apa adanya, dan mana yang akan membutuhkan perancangan ulang?

Jika desain ulang diperlukan, berapa tingkat kompleksitas yang dibutuhkan?

Apakah penyedia cloud memiliki layanan yang memungkinkan migrasi tanpa mengonfigurasi ulang beban kerja?

Berapa laba atas investasi untuk setiap aplikasi yang akan Anda pindahkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya?

Untuk aplikasi di mana pindah ke cloud dianggap hemat biaya dan aman, jenis lingkungan cloud mana yang terbaik — publik, pribadi, atau multicloud?

Analisis tentang arsitektur Anda dan mengamati aplikasi Anda secara cermat dapat membantu menentukan apa yang masuk akal untuk dimigrasikan.

3. Amankan penyedia cloud yang tepat

Aspek utama pengoptimalan akan melibatkan pemilihan penyedia cloud yang dapat membantu memandu proses migrasi cloud selama transisi dan seterusnya. Beberapa pertanyaan kunci yang harus ditanyakan meliputi:

Alat apa, termasuk alat pihak ketiga, yang tersedia untuk membantu mempermudah proses?

Berapa tingkat pengalamannya?

Bisakah penyedia ini mendukung lingkungan publik, pribadi, dan multicloud dalam skala apa pun?

Bagaimana ini dapat membantu Anda menangani saling ketergantungan yang kompleks, arsitektur yang tidak fleksibel, atau teknologi yang berlebihan dan ketinggalan zaman?

Tingkat dukungan apa yang dapat diberikan selama proses migrasi?

Berpindah ke cloud tidaklah mudah. Oleh karena itu, penyedia layanan yang Anda pilih harus memiliki pengalaman yang telah terbukti mampu mengelola tugas-tugas kompleks yang diperlukan untuk mengelola migrasi cloud dalam skala global. Hal ini termasuk menyediakan perjanjian tingkat layanan yang mencakup kemajuan dan hasil berdasarkan tonggak pencapaian.

4. Menjaga integritas data dan kontinuitas operasional

Mengelola risiko sangat penting dan data sensitif dapat terekspos selama migrasi cloud. Validasi proses bisnis setelah migrasi sangat penting untuk memastikan bahwa kontrol otomatis menghasilkan hasil yang sama tanpa mengganggu operasi normal.

5. Mengadopsi pendekatan end-to-end

Penyedia layanan harus memiliki metodologi yang kuat dan terbukti untuk mengatasi setiap aspek proses migrasi. Solusi ini harus mencakup kerangka kerja untuk mengelola transaksi kompleks secara konsisten dan dalam skala global. Pastikan untuk menjabarkan semua ini dalam perjanjian tingkat layanan (SLA) dengan tonggak yang disepakati untuk kemajuan dan hasil.

6. Jalankan migrasi cloud Anda

Jika Anda telah mengikuti langkah-langkah sebelumnya dengan hati-hati, langkah terakhir ini seharusnya relatif mudah. Namun, bagaimana Anda bermigrasi ke cloud sebagian akan bergantung pada kompleksitas dan arsitektur aplikasi dan data Anda. Anda dapat memindahkan seluruh aplikasi, menjalankan pengujian untuk melihat apakah aplikasi berfungsi, dan kemudian mengalihkan lalu lintas on premises Anda. Atau, Anda dapat mengambil pendekatan yang lebih bertahap, memindahkan pelanggan secara perlahan, memvalidasi, kemudian melanjutkan proses ini sampai semua pelanggan dipindahkan ke cloud.