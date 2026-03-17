Bagian ini mendokumentasikan bagaimana portofolio produk AI IBM® selaras dengan kelompok kemampuan dalam model perusahaan per kelompok kemampuan.

Hub Model

IBM® watsonx.ai menyediakan serangkaian kemampuan lengkap dalam kelompok kemampuan Model Hub. watsonx.ai tersedia sebagai layanan berbasis cloud dan sebagai paket penerapan on-premise; memungkinkan pendekatan penerapan hybrid yang menggabungkan kemampuan on-premise dan berbasis cloud; memberikan fleksibilitas yang diperlukan para arsitek untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam solusi AI generatif mereka tanpa harus melakukan pertukaran arsitektural yang substansial.

Hosting Model

IBM® watsonx.ai menyediakan kemampuan Manajemen Siklus Hidup Model, Inferensi Model, dan Manajemen Kebijakan Akses Model dari kelompok kemampuan Hosting Model. Untuk Inferensi Model, watsonx.ai menyediakan perusahaan dengan kemampuan untuk menerapkan model AI generatif sebagai layanan REST menggunakan API umum. Hal ini memudahkan pengembang solusi AI generatif untuk menggabungkan dan mengakses model dalam aplikasi mereka, sekaligus memungkinkan ilmuwan data dan teknisi AI untuk memperbarui model dari waktu ke waktu tanpa memengaruhi aplikasi yang menggunakannya.

watsonx.ai menawarkan penerapan untuk alamat Manajemen Kebijakan Akses Model kemampuan. Ruang penerapan adalah kumpulan model, data, dan lingkungan yang dapat diterapkan dan dikontrol aksesnya, yang dapat digunakan perusahaan untuk mengelola model AI generatif mereka dan mengontrol akses ke aset-aset tersebut.

Untuk Manajemen Siklus Hidup Model, watsonx.ai memberi perusahaan kemampuan untuk menerapkan, memperbarui, dan menghentikan/menghapus model dari waktu ke waktu.

Kustomisasi Model

IBM® watsonx.ai menyediakan kemampuan Penyelarasan Model dan Pembuatan Embedding dalam grup Model Kustomisasi. Penyetelan Model didukung oleh solusi pendamping, Red Hat OpenShift AI.

Tata Kelola Model dan Data

IBM® watsonx.governance menyediakan sebagian besar kemampuan dalam kelompok Model dan Tata Kelola Data. Secara spesifik, watsonx.governance menyediakan Manajemen Kartu Model dan Data, Manajemen Katalog Model, Tata Kelola Risiko Model, serta Manajemen Hukum dan Kepatuhan. Manajemen Katalog Data disediakan oleh IBM® watsonx.data.

Pemantauan Model

Pemantauan model adalah aspek operasional dari Model dan Tata Kelola Data, sehingga IBM® watsonx.governance menyediakan berbagai kemampuan dalam kelompok Pemantauan Model untuk melengkapi kemampuan Model dan Tata Kelola Data yang dimilikinya. Secara khusus, watsonx.governance menyediakan kemampuan Deteksi HAP, Deteksi Penyimpangan Model, Masukan dan Peningkatan Model, Keterjelasan, serta Evaluasi Model dalam grup ini.

Rekayasa GenAI

IBM® watsonx.ai menyediakan kemampuan Rekayasa Prompt dan Penyetelan Prompt dalam grup Gen AI Engineering. Penyetelan Model didukung oleh solusi pendamping, Red Hat Openshift AI.

IBM® watsonx Orchestrate menggunakan pemrosesan bahasa alami yang memanfaatkan katalog keterampilan dasar dan lanjutan untuk menjalankan permintaan Anda, dalam konteks dan urutan yang tepat.