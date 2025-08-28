AI mengubah risiko siber Jelajahi lanskap baru bagi penyerang dan pelindung

Keamanan siber dengan kecerdasan buatan (AI)

Tingkatkan kecepatan, akurasi, dan produktivitas tim keamanan dengan solusi yang didukung AI

Satukan tim keamanan AI dan tata kelola AI 

Gartner® Market Guide for AI TRiSM membagikan panduan untuk menyatukan tim.

AI untuk mempercepat pertahanan keamanan Anda

Tim keamanan saat ini menghadapi banyak tantangan—peretas yang canggih, permukaan serangan yang semakin luas, ledakan data, dan kompleksitas infrastruktur yang semakin meningkat—yang menghambat kemampuan mereka untuk menjaga datamengelola akses pengguna, serta mendeteksi dan merespons ancaman keamanan AI dengan cepat.

IBM Security memberikan solusi transformatif yang didukung AI yang mengoptimalkan waktu analis—dengan mempercepat deteksi ancaman AI, mempercepat respons, dan melindungi identitas pengguna dan kumpulan data—sambil menjaga tim keamanan tetap memantau dan bertanggung jawab.
Baca laporan untuk mengamankan AI generatif

Smart AI dimulai dengan keamanan dan tata kelola yang lebih cerdas

Ikuti percakapan ini dengan seorang pemimpin keamanan siber di perusahaan kesehatan Fortune 20 untuk mendengarkan praktik terbaik dalam mengamankan kecerdasan buatan (AI).

Manfaat
Melindungi data di seluruh lingkungan hybrid cloud

Alat AI dapat mengidentifikasi data bayangan, memantau ketidaknormalan dalam akses data, dan memperingatkan para profesional keamanan siber tentang potensi ancaman dari siapa pun yang mengakses data atau informasi sensitif, sehingga menghemat waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah secara real time.
Menghasilkan ancaman yang lebih akurat dan terprioritaskan

Analisis risiko yang didukung AI dapat menghasilkan ringkasan insiden untuk peringatan dengan ketepatan tinggi dan mengotomatiskan respons insiden, mempercepat investigasi dan triase peringatan rata-rata 55%. Teknologi AI juga membantu mengidentifikasi kerentanan di seluruh lingkungan ancaman dan mempertahankan diri dari penjahat siber dan kejahatan siber. 

 
Menyeimbangkan kebutuhan akses pengguna dan keamanan

Model AI dapat membantu menyeimbangkan keamanan dengan pengalaman pengguna dengan menganalisis risiko setiap upaya login dan memverifikasi pengguna melalui data perilaku, menyederhanakan akses untuk pengguna terverifikasi dan mengurangi biaya penipuan hingga 90%.  Selain itu, sistem AI juga membantu mencegah phishing, malware, dan aktivitas berbahaya lainnya, memastikan postur keamanan yang tinggi dalam sistem keamanan.
Solusi IBM Threat Detection and Response Services (TDR)
Layanan ini memanfaatkan solusi yang didukung AI untuk mengidentifikasi dan menanggapi insiden keamanan dengan cepat. Dengan menggunakan algoritma AI yang canggih, layanan tersebut menyediakan deteksi ancaman proaktif dan respons insiden, mengoordinasikan pertahanan terhadap ancaman siber dan peretas, sehingga melindungi data sensitif.
IBM® Guardium
IBM Guardium adalah platform keamanan data yang memberikan visibilitas lengkap sepanjang siklus hidup data dan membantu mengatasi kebutuhan kepatuhan data. Dilengkapi dengan deteksi outlier AI bawaan berdasarkan berbagai faktor risiko, dengan fungsionalitas yang menyediakan pemantauan data yang unggul dan identifikasi ancaman data yang lebih cepat bagi organisasi.
IBM® QRadar SIEM
IBM QRadar SIEM menerapkan AI untuk menyediakan teknologi deteksi ancaman, investigasi, dan respons tingkat lanjut. Dibangun berbasis fondasi terbuka, produk ini memberdayakan analis keamanan dengan intelijen ancaman dan otomatisasi yang lebih baik, sehingga mereka dapat bekerja dengan kecepatan, efisiensi, dan ketepatan yang lebih tinggi di seluruh alat keamanan mereka.
IBM Verify
IBM Verify menggunakan kemajuan AI untuk memberikan analisis mendalam bagi konsumen dan manajemen akses identitas (IAM) tenaga kerja. Alat ini melindungi pengguna dan aplikasi Anda, berfungsi secara efisien baik di dalam maupun di luar perusahaan, melalui metodologi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang lancar dan cloud native.
IBM MaaS360
Dengan memanfaatkan kemampuan AI, MaaS360 memfasilitasi manajemen dan keamanan perangkat perusahaan. Alat ini memberikan visibilitas dan kontrol yang luas atas berbagai perangkat dan platform. Dengan memanfaatkan patching prediktif, penegakan kebijakan berbasis risiko, dan tindakan perangkat kontekstual, alat ini meningkatkan postur keamanan secara keseluruhan.
IBM Managed Detection and Response Services
IBM Security Managed Detection and Response (MDR) Services menggunakan tindakan otomatis dan dimulai oleh manusia untuk memberikan visibilitas dan menghentikan ancaman di seluruh jaringan dan perangkat pengguna akhir. Dengan pendekatan terpadu yang didukung AI, pemburu ancaman dapat mengambil tindakan tegas dan merespons ancaman dengan lebih cepat.
IBM Trusteer
Trusteer menggunakan AI dan machine learning untuk membangun kepercayaan identitas digital. Dengan menganalisis berbagai titik data dan perilaku pengguna, solusi ini dapat secara akurat membedakan antara pengguna yang sah dan pelaku kejahatan potensial, sehingga memberikan keamanan yang berjalan dengan lancar dan tidak mengorbankan pengalaman pengguna.
watsonx.governance
Toolkit untuk tata kelola AI secara menyeluruh untuk mengelola risiko, kepatuhan, dan seluruh siklus hidup AI. Solusi ini membantu dalam memahami, mengategorikan, dan menjaga data sensitif, sehingga memastikan kepatuhan terhadap peraturan.

Demo produk terbaru

Studi kasus
Anak muda menggunakan laptop dan makan pizza di kantor modern
Sutherland Global Services
Sutherland memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa bagi para kliennya melalui kombinasi konsultasi, layanan, implementasi solusi perangkat lunak milik sendiri dan pihak ketiga, serta penawaran SaaS dan PaaS, termasuk menerapkan AI untuk meningkatkan keamanan data.
Karyawan yang mengenakan headset melakukan panggilan konferensi di meja dengan laptop
Credico
Credico, perusahaan layanan profesional, mengaktifkan kepatuhan kebijakan tablet 100% dan meningkatkan keamanan titik akhir dengan IBM MaaS360—solusi UEM yang didukung AI, yang memungkinkan mereka untuk mengelola 2.000–3.000 tablet untuk sejumlah kantor penjualan independen (ISO) yang tersebar di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan wilayah lain di luar itu.
Pasien melakukan konsultasi virtual dengan dokter di laptop
United Family Healthcare
Untuk melindungi data dan aplikasi pasiennya dengan lebih baik serta untuk mematuhi peraturan, United Family Healthcare menerapkan platform operasi keamanan berkemampuan AI yang meningkatkan visibilitas dan mempercepat waktu untuk mendeteksi, membendung, dan merespons serangan ransomware melalui penggunaan AI.
Sumber daya IBM X-Force 2025 Threat Intelligence Index
Pelajari cara melindungi karyawan dan data Anda dari serangan siber. Dapatkan insight yang lebih mendalam tentang taktik dan rekomendasi penyerang untuk melindungi organisasi Anda secara proaktif.
Kekuatan AI: Keamanan
Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan AI keamanan dan otomatisasi sepenuhnya telah mengalami pengurangan rata-rata biaya pelanggaran data sebesar USD 3 juta.
IBM AI Academy
Pelajari tentang elemen AI perusahaan termasuk kepercayaan, transparansi, dan tata kelola.
Ambil langkah selanjutnya

Jadwalkan waktu untuk berbicara dengan perwakilan IBM mengenai kebutuhan unik keamanan siber organisasi Anda dan diskusikan bagaimana solusi yang didukung AI dapat membantu.

