Tim keamanan saat ini menghadapi banyak tantangan—peretas yang canggih, permukaan serangan yang semakin luas, ledakan data, dan kompleksitas infrastruktur yang semakin meningkat—yang menghambat kemampuan mereka untuk menjaga data, mengelola akses pengguna, serta mendeteksi dan merespons ancaman keamanan AI dengan cepat.



IBM Security memberikan solusi transformatif yang didukung AI yang mengoptimalkan waktu analis—dengan mempercepat deteksi ancaman AI, mempercepat respons, dan melindungi identitas pengguna dan kumpulan data—sambil menjaga tim keamanan tetap memantau dan bertanggung jawab.