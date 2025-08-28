Tingkatkan kecepatan, akurasi, dan produktivitas tim keamanan dengan solusi yang didukung AI
Tim keamanan saat ini menghadapi banyak tantangan—peretas yang canggih, permukaan serangan yang semakin luas, ledakan data, dan kompleksitas infrastruktur yang semakin meningkat—yang menghambat kemampuan mereka untuk menjaga data, mengelola akses pengguna, serta mendeteksi dan merespons ancaman keamanan AI dengan cepat.
IBM Security memberikan solusi transformatif yang didukung AI yang mengoptimalkan waktu analis—dengan mempercepat deteksi ancaman AI, mempercepat respons, dan melindungi identitas pengguna dan kumpulan data—sambil menjaga tim keamanan tetap memantau dan bertanggung jawab.
Alat AI dapat mengidentifikasi data bayangan, memantau ketidaknormalan dalam akses data, dan memperingatkan para profesional keamanan siber tentang potensi ancaman dari siapa pun yang mengakses data atau informasi sensitif, sehingga menghemat waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah secara real time.
Analisis risiko yang didukung AI dapat menghasilkan ringkasan insiden untuk peringatan dengan ketepatan tinggi dan mengotomatiskan respons insiden, mempercepat investigasi dan triase peringatan rata-rata 55%. Teknologi AI juga membantu mengidentifikasi kerentanan di seluruh lingkungan ancaman dan mempertahankan diri dari penjahat siber dan kejahatan siber.
Model AI dapat membantu menyeimbangkan keamanan dengan pengalaman pengguna dengan menganalisis risiko setiap upaya login dan memverifikasi pengguna melalui data perilaku, menyederhanakan akses untuk pengguna terverifikasi dan mengurangi biaya penipuan hingga 90%. Selain itu, sistem AI juga membantu mencegah phishing, malware, dan aktivitas berbahaya lainnya, memastikan postur keamanan yang tinggi dalam sistem keamanan.
Model AI dan agen AI yang aman. Temukan AI bayangan secara otomatis. Satukan tim untuk AI yang tepercaya.
Dapatkan visibilitas pada postur kriptografi Anda. Menilai dan memprioritaskan kerentanan kriptografi untuk mengamankan data penting Anda.
Solusi IBM Verify modular yang telah dimodernisasi memberikan konteks yang mendalam dan didukung AI untuk manajemen identitas dan akses (IAM) baik untuk konsumen maupun tenaga kerja. Solusi ini melindungi pengguna dan aplikasi Anda, di dalam dan di luar perusahaan, dengan pendekatan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) yang rendah gesekan dan cloud native.
Perusahaan modern dengan tenaga kerja jarak jauh berjuang untuk mengelola dan melindungi perangkat terdistribusi mereka. IBM MaaS360 dapat membantu mengelola perangkat ini, memantau kegiatan berbahaya pada perangkat, dan menerapkan langkah-langkah keamanan. Cari tahu cara Anda dapat menggabungkan keamanan dan produktivitas dengan MaaS360.
Lihat demo cara QRadar Suite dapat mempercepat waktu respons dengan menggunakan pengalaman analis terpadu, AI dan otomatisasi canggih, dan platform terbuka yang terhubung dengan alat yang ada.
IBM memahami bahwa titik-titik permasalahan pelanggan telah bergeser dari fokus pada penipuan menjadi harus menemukan keseimbangan antara memberikan pengalaman pengguna yang mulus sambil memastikan interaksi digital ini aman. Trusteer membantu membangun kepercayaan identitas dengan mulus di seluruh perjalanan pelanggan omnichannel. Melalui kecerdasan berbasis cloud, yang didukung oleh AI dan machine learning yang telah dipatenkan, Trusteer menyediakan pendekatan holistik untuk mengidentifikasi pelanggan baru dan yang sudah ada, tanpa memberikan dampak negatif pada pengalaman pengguna.
Jadwalkan waktu untuk berbicara dengan perwakilan IBM mengenai kebutuhan unik keamanan siber organisasi Anda dan diskusikan bagaimana solusi yang didukung AI dapat membantu.