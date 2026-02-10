Lihat Apa yang Baru dan Tersedia untuk Diunduh dengan S&S

    Setiap tahun, IBM® mengumumkan ratusan rilis perangkat lunak baru—masing-masing lebih kuat, kuat, dan aman dari sebelumnya. Banyak yang ditanamkan dengan AI dan fungsionalitas siap cloud dan semuanya dilindungi oleh dukungan teknis 24 x 7

    Kemungkinannya adalah bahwa banyak dari rilis ini memberikan kemampuan dan peningkatan baru yang dapat Anda gunakan untuk:

    • biaya akuisisi perangkat lunak yang lebih rendah
    • meningkatkan kinerja, produktivitas, dan keamanan
    • manfaatkan AI terintegrasi untuk insight dan hasil yang lebih baik
    • mempercepat modernisasi

    Masuk ke Pengumuman IBM®. Berlangganan untuk menerima pemberitahuan email setiap hari atau mingguan. Anda memilih. Setelah berlangganan, Anda dapat memperbarui preferensi pemberitahuan kapan saja.

    Gunakan manfaat Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® aktif Anda untuk tetap up to date dan memaksimalkan laba atas investasi S&S Anda.

    Unduh VRM terbaru

    Unduh versi terbaru atau rilis perangkat lunak berhak Anda untuk membantu membuktikan investasi perangkat lunak Anda di masa depan.

    Masuk ke Passport Advantage Online untuk mengunduh versi dan rilis baru perangkat lunak Anda.

    Sumber daya
    Ulasan Kebijakan Unduhan IBM®

    Jelajahi Kebijakan Unduhan IBM® untuk Fix Central dan situs pengunduhan program perangkat lunak. 

    Dapatkan pembaruan dan peningkatan pada perangkat lunak IBM® Anda yang berhak

    Manfaatkan teknologi baru dan ditingkatkan yang disampaikan dalam versi dan rilis Perangkat Lunak terbaru.

    Perbarui S&S Anda untuk Lanjutkan akses ke pembaruan dan dukungan

    Menilai persyaratan komputasi dan penyimpanan di cloud publik sambil memperhitungkan paket hemat yang dinegosiasikan dan diskon penyedia.

