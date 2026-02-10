Ketika Anda membeli perangkat lunak dari IBM®, itu adalah pilihan yang tepat, pilihan terbaik untuk bisnis Anda.
Pastikan hal tersebut tetap menjadi pilihan yang tepat dari tahun ke tahun dengan memperbarui dan memanfaatkan manfaat Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® Anda untuk melakukan peningkatan ke versi terbaru perangkat lunak IBM® Anda saat dirilis.
Masuk ke Situs PAO Anda dan pilih Unduh perangkat lunak dari
Jika Anda bertanggung jawab atas unduhan perangkat lunak untuk Situs Anda, Anda perlu
Kunjungi Passport Advantage Online untuk Pelanggan untuk mempelajari cara Meminta akses ke PAO.
Seperti yang Anda lihat, pengalaman unduhan Perangkat Lunak memberi Anda dua panel navigasi.
Panel sebelah kiri memungkinkan Anda untuk:
Panel kanan adalah tempat Anda mengunduh perangkat lunak
Cari berdasarkan nama produk, deskripsi, nomor bagian, atau gulir daftar perangkat lunak berhak Anda untuk menemukan dan memilih produk tertentu.
Catatan:
Arahkan kursor ke produk, dalam hal ini IBM® App Connect Enterprise dan klik
Di layar Tampilkan lebih banyak hasil, klik "Lanjutkan"
Ulasan spesifikasi unduhan Anda dan, jika perlu, buat perubahan
Gulir ke ringkasan Unduh dan setelah Anda siap, klik Lanjutkan untuk mengunduh.
Pilih metode pengunduhan Anda dan setujui syarat dan ketentuan.
Klik Unduh. Unduhan akan diluncurkan di tab baru sehingga Anda mungkin perlu mengizinkan pop-up.
Dari halaman pengunduhan Perangkat Lunak,