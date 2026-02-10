Unduh perangkat lunak dan minta media

Pengalaman kenyamanan akses unduhan ke perangkat lunak IBM® yang berhak Anda.
Masuk untuk mengunduh perangkat lunak

Ringkasan

Ketika Anda membeli perangkat lunak dari IBM®, itu adalah pilihan yang tepat, pilihan terbaik untuk bisnis Anda.

Pastikan hal tersebut tetap menjadi pilihan yang tepat dari tahun ke tahun dengan memperbarui dan memanfaatkan manfaat Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® Anda untuk melakukan peningkatan ke versi terbaru perangkat lunak IBM® Anda saat dirilis.

Langkah-langkah melalui pengalaman pengunduhan perangkat lunak

Masuk

Masuk ke Situs PAO Anda dan pilih Unduh perangkat lunak dari

  1. Menu atas
  2. Temukan ubinnya dengan cepat atau
  3. Daftar Tautan cepat

Jika Anda bertanggung jawab atas unduhan perangkat lunak untuk Situs Anda, Anda perlu

  • ID dan Kata Sandi IBM®
  • akses ke Situs Passport Advantage Online (PAO) Anda
  • otorisasi dari Kontak Utama Situs atau Kontak Sekunder Anda untuk mengunduh perangkat lunak dan
  • cakupan Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® yang aktif

Kunjungi Passport Advantage Online untuk Pelanggan untuk mempelajari cara Meminta akses ke PAO.

Unduhan perangkat lunak

Seperti yang Anda lihat, pengalaman unduhan Perangkat Lunak memberi Anda dua panel navigasi.

Panel sebelah kiri memungkinkan Anda untuk:

  • Buka halaman beranda Program Paspor Online
  • Berlangganan untuk menerima pembaruan dan pemberitahuan
  • Buka Fix Central
  • Hubungi eCare
  • Kunjungi Dukungan IBM®
  • Akses data penggunaan perangkat lunak
  • Permintaan media

Panel kanan adalah tempat Anda mengunduh perangkat lunak

Cari

Cari berdasarkan nama produk, deskripsi, nomor bagian, atau gulir daftar perangkat lunak berhak Anda untuk menemukan dan memilih produk tertentu.

Catatan:

  • beberapa produk tidak memenuhi syarat untuk diunduh dari PAO
  • Perangkat lunak kontainer ditunjukkan oleh ikon di sebelah kanan nama produk yang memungkinkan Anda untuk
    • Lihat pesanan #s yang dapat Anda tautkan ke Akun Red Hat Anda
    • Opsi instalasi dan pengunduhan kontainer
    • Kunci akses aktif untuk masuk ke registri gambar dan mengambil satu atau seluruh perangkat lunak kontainer yang Anda miliki

Arahkan kursor ke produk, dalam hal ini IBM® App Connect Enterprise dan klik

  1. Panah bawah untuk menampilkan daftar eAssembly
  2. ‘Tampilkan lebih banyak‘ untuk melanjutkan

Di layar Tampilkan lebih banyak hasil, klik "Lanjutkan"

Ulasan spesifikasi unduhan Anda dan, jika perlu, buat perubahan

Lanjutkan untuk mengunduh

Gulir ke ringkasan Unduh dan setelah Anda siap, klik Lanjutkan untuk mengunduh.

Pilih metode pengunduhan Anda dan setujui syarat dan ketentuan.

Klik Unduh. Unduhan akan diluncurkan di tab baru sehingga Anda mungkin perlu mengizinkan pop-up.

Dari halaman pengunduhan Perangkat Lunak,

  • Pilih tautan ‘Minta media‘ di panel navigasi kiri
  • Pilih nomor Perjanjian Passport Advantage Anda dari drop-down dan klik ‘Lanjutkan‘
  • Di sini Anda dapat mencari berdasarkan Bagian # atau Deskripsi Bagian atau menelusuri perangkat lunak berhak Anda
  • Pilih media yang ingin Anda pesan
  • Setuju dengan Syarat dan Ketentuan
  • Klik 'Tambahkan ke keranjang'
  • Ketika Anda siap, Anda dapat melakukan check out atau menyimpan ke keranjang Anda.

