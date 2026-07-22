Solusi perangkat lunak SAP menyimpan sejumlah besar data sensitif. Mengamankan solusi ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data ini, melindunginya dari akses tidak sah, manipulasi, atau pengungkapan.

IBM Guardium memberikan perlindungan dan visibilitas yang komprehensif saat data Anda pindah melintasi cloud, database, dan aplikasi, memastikan keamanan perangkat lunak SAP Anda dan seterusnya.