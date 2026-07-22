Gunakan data komprehensif dan solusi keamanan siber yang berpusat pada identitas untuk perangkat lunak SAP Anda
Solusi perangkat lunak SAP menyimpan sejumlah besar data sensitif. Mengamankan solusi ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data ini, melindunginya dari akses tidak sah, manipulasi, atau pengungkapan.
IBM Guardium memberikan perlindungan dan visibilitas yang komprehensif saat data Anda pindah melintasi cloud, database, dan aplikasi, memastikan keamanan perangkat lunak SAP Anda dan seterusnya.
Menegakkan pendekatan akses yang paling tidak memiliki hak istimewa sehingga data diakses berdasarkan kebutuhan untuk diketahui. Pendekatan ini memungkinkan pemantauan dan pengelolaan akses pihak ketiga dan pengguna istimewa ke SAP dan data perusahaan yang sensitif.
IBM Guardium mendukung penerapan SAP secara lokal dan di platform cloud, termasuk Amazon AWS, Google, IBM Cloud, Microsoft Azure dan Oracle OCI yang menawarkan perlindungan keamanan data untuk perusahaan Anda saat bergerak melintasi hybrid cloud.
Gunakan templat bawaan untuk peraturan dan alur kerja pelaporan kepatuhan otomatis untuk pelaporan audit yang lebih cepat melalui proses yang efisien, mengurangi total biaya kepemilikan, dan menegakkan postur kepatuhan yang lebih kuat.
Peristiwa yang dapat ditindaklanjuti dan prioritas tinggi secara otomatis dibagikan melalui integrasi bawaan dengan SIEM, SOAR, PAM, dan alat ITSM/SecOps lainnya untuk mengotomatiskan orkestrasi insiden dan mempercepat respons.
IBM Verify menawarkan verifikasi identitas tingkat atas, mengamankan data sensitif, dan mencegah akses tidak sah ke aplikasi SAP Anda. Sebagai platform IAM yang ditanamkan AI yang berfokus pada struktur identitas. IBM Verify mengatasi realitas hybrid SAP dan menerapkan orkestrasi dan manajemen identitas yang efektif di berbagai jenis aplikasi bisnis. Aplikasi ini dapat berkisar dari alat SAP SaaS cloud-native yang dimodernisasi hingga lingkungan lokal SAP.
Aktifkan masuk tunggal, autentikasi multifaktor, dan autentikasi tanpa kata sandi. Batasi atau evaluasi akses dalam kondisi berisiko tinggi.
Dapatkan visibilitas lengkap tentang aktivitas pengguna di seluruh perangkat lunak SAP dan aplikasinya di cloud - SaaS dan penerapan lokal. Secara konsisten memetakan alur akses, deteksi, dan menanggapi identitas yang disusupi, akses bayangan, aset yang terekspos, dan sebagainya.
Mengotomatiskan dan mengelola identitas aplikasi berbasis SAP NetWeaver dan lingkungan SAP Cloud di seluruh siklus hidup pengguna, mulai dari hari pertama hingga pemisahan.
Terus temukan dan kelola akun yang tidak dikenal dan istimewa serta pantau aktivitas pengguna yang tidak normal. Simpan dan kelola rahasia dengan aman dengan kemampuan vaulting independen platform.
Percepat transformasi SAP dengan layanan konsultasi SAP. Optimalkan ERP, aktifkan alur kerja cerdas, dan buka nilai perusahaan untuk pertumbuhan berkelanjutan.
Percepat efisiensi SAP dengan IBM Consulting. Layanan terkelola SAP kami membantu mengurangi kompleksitas, meningkatkan kinerja, dan memotong biaya kepemilikan.
IBM® Consulting menyediakan layanan konsultasi pakar data dan AI untuk membantu perusahaan membangun strategi AI yang bertanggung jawab dan dapat diskalakan.
Transformasi bisnis Anda dan kelola risiko dengan pemimpin global dalam keamanan siber, cloud, dan layanan keamanan terkelola.