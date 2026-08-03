Buka Manajemen Data yang Lebih Cerdas dengan IBM® watsonx.data
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Data operasional real-time yang siap untuk AI

Manfaatkan aplikasi AI dengan data operasional real-time, pencarian vektor, dan konteks perusahaan dalam satu arsitektur terbuka dan dapat diskalakan

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latar belakang putih dengan sapuan kuas ungu di tepi kanan

Data real-time. Tepi nyata.

Tantangan

Banyak aplikasi AI masih bergantung pada konten statis, pipeline yang tertunda, atau sistem yang terisolasi. Padahal, contoh penggunaan yang paling bernilai membutuhkan operational data yang terus berubah—transaksi dan interaksi pelanggan hingga event dan app signals. Ketika data sulit diakses atau lambat dimanfaatkan, AI akan tetap terbatas pada tahap pilot dan belum mampu mendukung keputusan maupun tindakan di dunia nyata.

Solusi

watsonx.data membantu organisasi mengubah operational data menjadi konteks yang siap untuk AI melalui format terbuka,mesin yang sesuai dengan tujuannya, dan akses cerdas di seluruh data estate enterprise. Untuk beban kerja real-time, itu dapat mencakup Astra DB, mesin NoSQL berbasis Cassandra yang dirancang untuk membaca dan menulis throughput tinggi, latensi rendah, dan ketersediaan selalu aktif - dikirimkan sebagai layanan cloud yang dikelola sepenuhnya di AWS, Google Cloud, dan Azure di 30+ wilayah.

Pengusaha menggunakan tablet dengan dasbor sistem manajemen inventaris gudang digital di gudang pintar, logistik modern, dan konsep teknologi rantai pasokan.
Dari sumber data hingga tindakan secara real-time 01 Menghubungkan data operasional secara langsung

Tangkap peristiwa, transaksi, interaksi, dan sinyal aplikasi secara real-time. Streaming event data melalui platform pemrosesan real-time, sekaligus menyimpan operational data secara langsung pada NoSQL engine dengan kinerja tinggi untuk menyediakan akses latensi rendah.

 02 Proses, toko, dan menyajikan data real-time.

Perkaya dan proses live streams secara berkelanjutan, kemudian simpan dan sajikan melalui watsonx.data menggunakan mesin NoSQL berbasis Cassandra. Dukung operasi baca dan tulis dengan throughput tinggi sekaligus menggabungkan operasional data dengan pencarian vektor dan konteks enterprise.

 03 Berdayakan aplikasi real-time dan AI

Berikan konteks real-time untuk pengalaman yang dipersonalisasi, IoT, perbankan, retail, dan contoh penggunaan rantai pasokan. Berikan tim skala, keamanan, dan keterbukaan yang dibutuhkan untuk mendukung keputusan dalam milidetik.

Mengapa menggunakan watsonx.data untuk AI real-time?

Operasi yang lebih sederhana dan berbiaya lebih rendah tanpa pengorbanan

Kurangi beban operasional dengan platform kelas enterprise NoSQL yang dikelola sepenuhnya. Kurangi kompleksitas manajemen klaster, patching, dan tuning sehingga tim dapat lebih fokus membangun serta menjalankan aplikasi daripada mengelola infrastruktur. Turunkan TCO dengan perkakas terpusat, otomatisasi, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien.
Kinerja cepat, dapat diskalakan, dan selalu aktif

Percepat pembangunan dan penskalaan aplikasi real-time dengan API yang familier, data model yang fleksibel, dan infrastruktur yang terkelola. Dukung beban kerja throughput tinggi dengan latensi rendah, skalabilitas, dan ketersediaan global di seluruh cloud dan wilayah—sehingga tim dapat pindah dari penerapan ke produksi dengan cepat dan percaya diri.
Satukan data, bertindak secara real-time, dan atur dengan percaya diri.

Satukan data operasional, analitis, dan vektor dalam arsitektur yang sesuai untuk tujuan yang mendukung hasil real-time dan contoh penggunaan siap AI. Sediakan akses berlatensi rendah ke live data tanpa memerlukan pipeline yang kompleks, sekaligus mempertahankan keamanan kelas enterprise, tata kelola, dan keterbukaan di seluruh data estate.
Di mana data real-time menciptakan keuntungan AI
Tampilan jarak dekat seseorang yang memegang dan berinteraksi dengan ponsel pintar, memeriksa tiket perjalanan
Pengalaman mobile yang dipersonalisasi

Dukung rekomendasi, perjalanan dan pesanan, dompet, pembayaran, dan hadiah dengan akses yang selalu aktif ke data operasional yang berubah dengan cepat.
Forklift kuning mengangkut palet barang di dalam gudang besar.
Rantai pasokan dan logistik

Dukung pelacakan armada, inventory visibility, dan pembaruan pengiriman melalui penyerapan serta pemrosesan data secara real-time.
Orang dengan celemek meraih botol di rak toko di samping keranjang belanja.
Perdagangan retail dan digital commerce

Berikan pengalaman penelusuran, personalisasi, dan kampanye yang responsif dalam skala besar dengan latensi rendah dan throughput tinggi.
Wanita muda menggunakan mesin ATM
Perbankan dan deteksi penipuan

Dukung pemrosesan pembayaran, deteksi penipuan, dan sistem perdagangan yang bergantung pada pembacaan cepat, penulisan, dan pengambilan kontekstual.
Orang berjalan di fasilitas industri menggunakan tablet di samping mesin dan peralatan besar dalam pengaturan pabrik
IoT dan telemetri

Serap dan ambil tindakan berdasarkan sinyal aplikasi, peristiwa perangkat, dan data kinerja jaringan secara real-time.
Sumber daya

Terbukti handal untuk beban kerja skala produksi secara real-time

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Ambil langkah selanjutnya

Pelajari bagaimana Astra DB di IBM® watsonx.data dapat membantu Anda membangun aplikasi AI generatif real-time melalui platform data terpadu. Mulailah dengan lokakarya contoh penggunaan, coba Astra DB, atau bertransisi dari Cassandra sumber terbuka ke model production yang dikelola.

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