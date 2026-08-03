Tantangan

Banyak aplikasi AI masih bergantung pada konten statis, pipeline yang tertunda, atau sistem yang terisolasi. Padahal, contoh penggunaan yang paling bernilai membutuhkan operational data yang terus berubah—transaksi dan interaksi pelanggan hingga event dan app signals. Ketika data sulit diakses atau lambat dimanfaatkan, AI akan tetap terbatas pada tahap pilot dan belum mampu mendukung keputusan maupun tindakan di dunia nyata.