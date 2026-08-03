Manfaatkan aplikasi AI dengan data operasional real-time, pencarian vektor, dan konteks perusahaan dalam satu arsitektur terbuka dan dapat diskalakan
Tantangan
Banyak aplikasi AI masih bergantung pada konten statis, pipeline yang tertunda, atau sistem yang terisolasi. Padahal, contoh penggunaan yang paling bernilai membutuhkan operational data yang terus berubah—transaksi dan interaksi pelanggan hingga event dan app signals. Ketika data sulit diakses atau lambat dimanfaatkan, AI akan tetap terbatas pada tahap pilot dan belum mampu mendukung keputusan maupun tindakan di dunia nyata.
Solusi
watsonx.data membantu organisasi mengubah operational data menjadi konteks yang siap untuk AI melalui format terbuka,mesin yang sesuai dengan tujuannya, dan akses cerdas di seluruh data estate enterprise. Untuk beban kerja real-time, itu dapat mencakup Astra DB, mesin NoSQL berbasis Cassandra yang dirancang untuk membaca dan menulis throughput tinggi, latensi rendah, dan ketersediaan selalu aktif - dikirimkan sebagai layanan cloud yang dikelola sepenuhnya di AWS, Google Cloud, dan Azure di 30+ wilayah.
Tangkap peristiwa, transaksi, interaksi, dan sinyal aplikasi secara real-time. Streaming event data melalui platform pemrosesan real-time, sekaligus menyimpan operational data secara langsung pada NoSQL engine dengan kinerja tinggi untuk menyediakan akses latensi rendah.
Perkaya dan proses live streams secara berkelanjutan, kemudian simpan dan sajikan melalui watsonx.data menggunakan mesin NoSQL berbasis Cassandra. Dukung operasi baca dan tulis dengan throughput tinggi sekaligus menggabungkan operasional data dengan pencarian vektor dan konteks enterprise.
Berikan konteks real-time untuk pengalaman yang dipersonalisasi, IoT, perbankan, retail, dan contoh penggunaan rantai pasokan. Berikan tim skala, keamanan, dan keterbukaan yang dibutuhkan untuk mendukung keputusan dalam milidetik.
Kurangi beban operasional dengan platform kelas enterprise NoSQL yang dikelola sepenuhnya. Kurangi kompleksitas manajemen klaster, patching, dan tuning sehingga tim dapat lebih fokus membangun serta menjalankan aplikasi daripada mengelola infrastruktur. Turunkan TCO dengan perkakas terpusat, otomatisasi, dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien.
Percepat pembangunan dan penskalaan aplikasi real-time dengan API yang familier, data model yang fleksibel, dan infrastruktur yang terkelola. Dukung beban kerja throughput tinggi dengan latensi rendah, skalabilitas, dan ketersediaan global di seluruh cloud dan wilayah—sehingga tim dapat pindah dari penerapan ke produksi dengan cepat dan percaya diri.
Satukan data operasional, analitis, dan vektor dalam arsitektur yang sesuai untuk tujuan yang mendukung hasil real-time dan contoh penggunaan siap AI. Sediakan akses berlatensi rendah ke live data tanpa memerlukan pipeline yang kompleks, sekaligus mempertahankan keamanan kelas enterprise, tata kelola, dan keterbukaan di seluruh data estate.
Dukung rekomendasi, perjalanan dan pesanan, dompet, pembayaran, dan hadiah dengan akses yang selalu aktif ke data operasional yang berubah dengan cepat.
Dukung pelacakan armada, inventory visibility, dan pembaruan pengiriman melalui penyerapan serta pemrosesan data secara real-time.
Berikan pengalaman penelusuran, personalisasi, dan kampanye yang responsif dalam skala besar dengan latensi rendah dan throughput tinggi.
Dukung pemrosesan pembayaran, deteksi penipuan, dan sistem perdagangan yang bergantung pada pembacaan cepat, penulisan, dan pengambilan kontekstual.
Serap dan ambil tindakan berdasarkan sinyal aplikasi, peristiwa perangkat, dan data kinerja jaringan secara real-time.
Pelajari bagaimana Astra DB di IBM® watsonx.data dapat membantu Anda membangun aplikasi AI generatif real-time melalui platform data terpadu. Mulailah dengan lokakarya contoh penggunaan, coba Astra DB, atau bertransisi dari Cassandra sumber terbuka ke model production yang dikelola.