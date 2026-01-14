Transaksi perbankan dalam 5 milidetik: Bagaimana Bud Financial membangun platform intelijen data dengan IBM watsonx.data

Bud Financial (Bud) membantu bank, serikat kredit, dan fintech mengubah data transaksional mentah menjadi intelijen pelanggan yang mendukung insight perilaku real-time, layanan yang dipersonalisasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi.

Klien Bud yang berbasis di London berkisar dari startup fintech hingga bank global. Pelanggan terbesarnya melayani lebih dari 10 juta pengguna retail dan memproses lebih dari 500 juta transaksi setiap bulan, skala yang menuntut keandalan dan presisi di setiap tahap. Salah satu pelanggannya yang paling terkemuka, HSBC, mengadopsi teknologi Bud pada tahun 2019 dan sangat terkesan sehingga mereka kemudian menjadi investor.

Bersama-sama, tim teknik IBM dan Bud membangun arsitektur yang memperkaya setiap transaksi keuangan dalam waktu kurang dari lima milidetik dengan akurasi lebih dari 97%. Arsitektur tersebut melakukannya dengan mengklasifikasikan pembelian, memetakan pedagang, menambahkan tag geolokasi dan kategori, dan mendeteksi pola berulang atau tidak biasa—memungkinkan bank untuk memunculkan insight real-time saat transaksi terjadi.