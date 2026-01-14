Transaksi perbankan dalam 5 milidetik: Bagaimana Bud Financial membangun platform intelijen data dengan IBM watsonx.data

Tim teknik Bud Financial menggabungkan teknologi IBM ke dalam arsitektur yang memperkaya transaksi keuangan dalam waktu kurang dari lima milidetik dengan akurasi lebih dari 97%.
Bud Financial (Bud) membantu bank, serikat kredit, dan fintech mengubah data transaksional mentah menjadi intelijen pelanggan yang mendukung insight perilaku real-time, layanan yang dipersonalisasi, dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi.
Klien Bud yang berbasis di London berkisar dari startup fintech hingga bank global. Pelanggan terbesarnya melayani lebih dari 10 juta pengguna retail dan memproses lebih dari 500 juta transaksi setiap bulan, skala yang menuntut keandalan dan presisi di setiap tahap. Salah satu pelanggannya yang paling terkemuka, HSBC, mengadopsi teknologi Bud pada tahun 2019 dan sangat terkesan sehingga mereka kemudian menjadi investor.
Bersama-sama, tim teknik IBM dan Bud membangun arsitektur yang memperkaya setiap transaksi keuangan dalam waktu kurang dari lima milidetik dengan akurasi lebih dari 97%. Arsitektur tersebut melakukannya dengan mengklasifikasikan pembelian, memetakan pedagang, menambahkan tag geolokasi dan kategori, dan mendeteksi pola berulang atau tidak biasa—memungkinkan bank untuk memunculkan insight real-time saat transaksi terjadi.
Tujuan utama Bud adalah untuk bertindak sebagai lapisan intelijen pelanggan bagi bank, menawarkan pandangan penuh tentang perilaku melalui pengayaan data keuangan.
Ketika pelanggan melakukan pembelian — misalnya, secangkir kopi — sistem BUD menerima data transaksi mentah dari bank dan mengkategorikannya (misalnya, Makanan → Kopi → Kedai kopi). Kemudian sistem ini mengidentifikasi pedagang, melampirkan logo dan lokasi, dan menentukan apakah pembelian tersebut berulang.
Proses ini terjadi bahkan sebelum pengguna menerima pemberitahuan pembayaran mereka. Informasi yang diperkaya mengalir kembali ke sistem bank untuk mendukung:
Batasan teknisnya sangat ketat: setiap operasi harus diselesaikan dalam siklus otorisasi transaksi kartu kredit—tidak boleh ada penundaan dan positif palsu. Salah memberi label pada pembayaran dapat menyebabkan perselisihan atau pemicu penipuan yang tidak perlu. Oleh karena itu, desain Bud memprioritaskan kecepatan dan kepastian dan menyingkirkan klasifikasi yang tidak pasti daripada mengambil risiko hasil yang salah.
Arsitektur Bud dirancang untuk memberikan pengayaan nyaris seketika (kurang dari 5 milidetik) dan akurasi lebih dari 97% dalam jutaan transaksi harian. Sistem ini mengintegrasikan Astra DB, bagian dari IBM watsonx.data®, Google BigQuery dan model eksklusif Bud menjadi pipeline modular yang mendukung klasifikasi real-time, kontekstualisasi, dan analitik dalam skala global.
Mesin pengolah data Bud terhubung ke berbagai sumber data, aliran pembayaran real-time, dan umpan transaksi perbankan batch, memungkinkan integrasi yang fleksibel dengan berbagai sistem klien. Setiap penerapan dapat berjalan di dalam wilayah atau dalam negeri untuk mematuhi peraturan residensi data untuk lembaga keuangan.
Model AI internal Bud menganalisis data transaksi saat data tersebut dimasukkan. Setiap peristiwa dikategorikan, diperkaya dengan informasi pedagang dan lokasi geografis, dan dikembalikan ke klien dalam hitungan milidetik. Beberapa bank menggunakan hasil secara langsung tanpa menyimpan data; yang lain mempertahankan transaksi yang diperkaya untuk analitik hilir.
Arsitektur Bud berkembang melalui tiga tahap: dari MySQL ke Apache Cassandra® yang dikelola sendiri dan akhirnya ke Astra DB. Transisi ini memberikan kinerja dan kesederhanaan operasional yang diperlukan untuk mendukung beragam beban kerja perbankan yang dapat mencakup penerapan multi-lingkungan dan hybrid. Hal ini mencakup situasi di mana data harus tetap berada di dalam negeri atau infrastruktur harus dekat dengan pusat data bank.
Astra DB sekarang berfungsi sebagai penyimpanan data transaksional utama Bud, yang dirancang untuk menangani lonjakan volume yang tidak dapat diprediksi sambil memenuhi persyaratan hosting klien.
Untuk klien yang membutuhkan insight lintas pelanggan, Bud mengalirkan transaksi yang diperkaya ke BigQuery, memungkinkan analisis skala besar, deteksi pola, dan pelaporan. Pemisahan beban kerja transaksional dan analitis ini memungkinkan Bud mempertahankan kecepatan dan kedalaman dalam pemrosesan datanya.
Model pengayaan Bud dilatih dan dipelihara sepenuhnya secara internal. Model dasar besar sengaja dikecualikan dari siklus real-time untuk mencegah halusinasi dan memastikan kemampuan penjelasan. Sebaliknya, Bud mengandalkan model kepemilikannya yang didukung oleh pelabel manusia, yang terus memverifikasi jenis transaksi baru atau yang tidak cocok. Pendekatan ini menghasilkan akurasi klasifikasi lebih dari 97% sambil mempertahankan transparansi dan tata kelola.
Sistem Bud dioptimalkan berdasarkan tiga persyaratan yang tidak dapat ditawar: presisi, keandalan, dan kinerja di bawah 5 milidetik. Positif palsu, seperti kesalahan kategorisasi, dapat menimbulkan kebingungan atau perselisihan dengan pelanggan, sehingga mesin pengayaan memprioritaskan ketepatan dan penjelasan daripada klasifikasi spekulatif. Pada saat yang sama, seluruh pipeline harus beroperasi dalam siklus otorisasi pembayaran, yang berarti setiap keputusan pengayaan harus diselesaikan dalam beberapa milidetik tanpa menambahkan penundaan yang dapat dilihat oleh pengguna akhir.
Untuk mencegah masalah ini, Bud membangun proses pemantauan yang memastikan peninjauan oleh manusia terhadap setiap kategori transaksi yang ambigu. Pendekatan perusahaan juga menekankan pada kemampuan pengamatan dan adaptasi regional, setiap klien dapat memilih apakah akan menerapkannya di lingkungan multi-tenant atau khusus, tergantung pada kebutuhan kepatuhan mereka.
Mesin pengayaan Bud berjalan dengan akurasi lebih dari 97%, latensi di bawah 5 milidetik, dan cakupan global 20 juta pedagang dan 30 juta lokasi, memastikan bank dapat mengklasifikasi dan mengontekstualisasi transaksi dalam skala besar tanpa menurunkan pengalaman pengguna.
Produk manajemen keuangan yang ditujukan untuk klien Bud, Engage, membantu meningkatkan penggunaan saluran digital dengan memberikan pandangan yang lebih jelas dan tepercaya kepada pelanggan mengenai perilaku belanja mereka.
Penawaran Bud lainnya, Assess, menggunakan data transaksi yang diperkaya untuk mengevaluasi peminjam "thin-file"—nasabah dengan riwayat kredit terbatas—dengan menilai keterjangkauan real-time dan pola pengeluaran, sehingga membantu pemberi pinjaman mengambil keputusan kredit yang lebih tepat dan adil.
Pengalaman Bud menyoroti bahwa AI yang efektif dalam keuangan membutuhkan otomatisasi dan penilaian manusia. Desain "human-in-the-loop" (keterlibatan manusia dalam siklus) yang diterapkan tim Bud memastikan model selalu mengetahui jenis pedagang baru, kategori pembayaran, dan pola pengeluaran yang terus berkembang, seperti munculnya layanan berbagi tumpangan atau transaksi "beli sekarang, bayar nanti".
Pemantauan dan pelatihan ulang yang berkelanjutan menjaga sistem pengayaan tetap akurat, mudah beradaptasi, dan dapat dijelaskan—nilai-nilai inti untuk setiap AI yang diterapkan dalam industri yang diregulasi.
Platform data real-time Bud Financial menunjukkan bagaimana Astra DB memungkinkan operasi data dengan latensi rendah dan terdistribusi secara global yang memenuhi skala dan presisi yang dibutuhkan oleh beban kerja perbankan modern. Kombinasi antara kinerja Cassandra yang dikelola oleh Astra DB dan jangkauan analitik BigQuery memberi Bud arsitektur terpadu untuk pengayaan data secara real-time dan menghasilkan insight jangka panjang.
Langkah selanjutnya dalam perjalanan Bud adalah menggabungkan kecerdasan transaksional dan analitis—untuk memberikan pemahaman pelanggan yang lebih mendekati real-time.
Dengan Astra DB menyediakan fondasi transaksional, Bud dapat terus memperluas platformnya untuk memberikan intelijen real-time yang dapat dijelaskan dalam skala perbankan.