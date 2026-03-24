Petani tanaman di seluruh dunia menghadapi kondisi yang makin sulit. Dengan perubahan iklim yang membuat pola cuaca lebih sulit diprediksi, metode irigasi tradisional tidak lagi memberikan hasil yang cukup. Pada saat yang sama, bisnis pertanian sangat dipengaruhi oleh tren, membuat kelincahan menjadi penting untuk kesuksesan.

SupPlant bekerja untuk membantu petani mengoptimalkan irigasi untuk mendukung hasil panen yang lebih kuat sekaligus menghemat air dengan mengoptimalkan penggunaannya. Menggunakan perangkat keras khusus di lapangan dan algoritma perangkat lunak eksklusif, SupPlant memberikan rekomendasi khusus kepada petani untuk mendukung kebutuhan tanaman secara real-time. Bertujuan untuk melakukan ekspansi, SupPlant menyadari bahwa mereka dapat menggunakan data kaya yang telah dikumpulkan untuk membuat solusi tanpa sensor, membuat metode irigasi cerdas dapat diakses untuk pertanian kecil hingga menengah. Pada saat yang sama, perusahaan bertujuan untuk memperluas ke operasi B2B2C, membantu penjual benih, pupuk, dan pestisida terhubung dengan pelanggan yang lebih kecil. Perusahaan juga mengadopsi pendekatan B2G, membantu pemerintah memahami lanskap ketahanan pangan mereka, bertindak sebagai polis asuransi untuk lebih memahami di mana harus memfokuskan upaya mereka di tingkat nasional.

“Sekitar 90% petani dunia menjalankan operasi skala kecil,” kata Lior Naaman, Chief Marketing Officer di SupPlant. “Sering kali, mereka memiliki sedikit pengalaman dengan teknologi dan kekurangan sumber daya untuk menginstal perangkat keras. Dengan mendesain ulang teknologi kami untuk memenuhi kebutuhan mereka, kami bertujuan untuk membantu meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan di seluruh dunia.”

