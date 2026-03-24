SupPlant membangun solusi irigasi pintar tanpa sensor pertama di dunia
Petani tanaman di seluruh dunia menghadapi kondisi yang makin sulit. Dengan perubahan iklim yang membuat pola cuaca lebih sulit diprediksi, metode irigasi tradisional tidak lagi memberikan hasil yang cukup. Pada saat yang sama, bisnis pertanian sangat dipengaruhi oleh tren, membuat kelincahan menjadi penting untuk kesuksesan.
SupPlant bekerja untuk membantu petani mengoptimalkan irigasi untuk mendukung hasil panen yang lebih kuat sekaligus menghemat air dengan mengoptimalkan penggunaannya. Menggunakan perangkat keras khusus di lapangan dan algoritma perangkat lunak eksklusif, SupPlant memberikan rekomendasi khusus kepada petani untuk mendukung kebutuhan tanaman secara real-time. Bertujuan untuk melakukan ekspansi, SupPlant menyadari bahwa mereka dapat menggunakan data kaya yang telah dikumpulkan untuk membuat solusi tanpa sensor, membuat metode irigasi cerdas dapat diakses untuk pertanian kecil hingga menengah. Pada saat yang sama, perusahaan bertujuan untuk memperluas ke operasi B2B2C, membantu penjual benih, pupuk, dan pestisida terhubung dengan pelanggan yang lebih kecil. Perusahaan juga mengadopsi pendekatan B2G, membantu pemerintah memahami lanskap ketahanan pangan mereka, bertindak sebagai polis asuransi untuk lebih memahami di mana harus memfokuskan upaya mereka di tingkat nasional.
“Sekitar 90% petani dunia menjalankan operasi skala kecil,” kata Lior Naaman, Chief Marketing Officer di SupPlant. “Sering kali, mereka memiliki sedikit pengalaman dengan teknologi dan kekurangan sumber daya untuk menginstal perangkat keras. Dengan mendesain ulang teknologi kami untuk memenuhi kebutuhan mereka, kami bertujuan untuk membantu meningkatkan produktivitas tanaman secara signifikan di seluruh dunia.”
SupPlant memilih IBM® watsonx Orchestrate dan IBM DataStax sebagai dasar dari penawaran barunya, yang disebut Plant ;). Berdasarkan algoritma canggih dan penyimpanan data yang luas yang telah dikembangkan SupPlant, Plant ;) menggunakan gambar petak lahan hasil pencitraan satelit untuk memberi petani informasi cuaca dan irigasi yang dipersonalisasi dua kali seminggu, serta peringatan ad hoc untuk cuaca ekstrem dan stres tanaman.
Dengan IBM DataStax, SupPlant mengotomatiskan penyerapan dan pengambilan data tidak terstruktur yang dikumpulkan perusahaan dari sensor dan Satellite, memperkayanya untuk membuatnya siap untuk AI. Kemudian, menggunakan watsonx Orchestrate, SupPlant mengembangkan agen AI yang membantu petani menganalisis lahan mereka dari waktu ke waktu untuk insight yang lebih dalam. Pada saat yang sama, SupPlant mengembangkan agen AI untuk mengidentifikasi prospek bagi penjual hasil pertanian.
Awalnya, SupPlant menjalankan proyek bukti konsep dengan 50 petani. Dengan loop masukan yang kuat dan proses berulang, perusahaan menyempurnakan Plant ;) agar lebih mudah digunakan oleh pengguna. Misalnya, di front end, solusinya terintegrasi dengan WhatsApp, yang berarti petani mendapatkan notifikasi melalui antarmuka yang sudah dikenal, dan tidak perlu menginstal perangkat lunak baru apa pun.
Dengan teknologi IBM di sebagai inti Plant ;), SupPlant dapat mendorong pertumbuhan sambil membantu petani kecil menanam tanaman pangan yang diandalkan dunia. Secara signifikan, SupPlant menawarkan Plant ;) secara gratis. Petani dapat memilih untuk membeli benih, pupuk, dan pestisida melalui SupPlant, tetapi teknologi irigasi cerdas dapat diakses oleh semua orang, apa pun sumber dayanya.
“Dengan menggunakan teknologi IBM, kami dapat membangun kepercayaan dengan pertanian lokal dan menghasilkan prospek yang andal bagi penjual pertanian, merampingkan pemasaran dan meningkatkan penjualan mereka,” jelas Naaman.
Saat ini, sekitar 50.000 petani di seluruh dunia menggunakan Plant ;), dan SupPlant melihat 500-1.000 pengguna baru bergabung setiap hari. Perusahaan telah mencatat tingkat kepuasan pengguna 80%, dengan 80% pengguna membaca setiap pesan yang dikirim oleh solusi dan 30% berinteraksi lebih lanjut dengan mengajukan pertanyaan dan menjawab jajak pendapat. Tingkat interaksi yang tinggi berarti lebih banyak petani mendapatkan insight mendalam tentang plot mereka, tetap tangkas dalam menghadapi perubahan kondisi, dan menjaga tanaman mereka lebih sehat.
“Kami terus berupaya memperkenalkan fitur-fitur baru untuk membantu petani menanam tanaman lebih efisien dari sebelumnya,” simpul Naaman. “Saat kami meningkatkan skala, kami akan Lanjutkan mengandalkan teknologi IBM untuk mencapai target kami.”
Didirikan pada tahun 2016, SupPlant adalah perusahaan teknologi pertanian yang memiliki misi untuk menghemat air sekaligus meningkatkan produktivitas dan hasil panen. Dengan sekitar 100 karyawan di kantor di Israel, Maroko, Meksiko, dan negara lain, SupPlant bekerja secara global untuk menganalisis kebutuhan tanaman secara real-time, menghasilkan insight agronomi yang dapat ditindaklanjuti bagi petani.
