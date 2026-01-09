Bicaralah dengan ruang data Anda: Bagaimana Bay Point Advisors membangun platform RAG yang aman untuk analisis pasar swasta

Akurasi dan keamanan adalah dua persyaratan penting untuk pengambilan keputusan investasi. Ketika meninjau peluang investasi, perusahaan keuangan sering membuat ruang data yang aman untuk menyimpan semua sumber uji tuntas yang diperlukan untuk membantu investor membuat keputusan “lakukan” atau “jangan lakukan”. Namun, peluang investasi sering kali cepat berlalu; memilah-milah ribuan PDF, spreadsheet keuangan, kontrak penting, dan dokumen lainnya untuk mencapai keputusan bisa memakan waktu terlalu lama.

Bay Point Advisors adalah perusahaan manajemen investasi yang berbasis di Atlanta yang berfokus pada peluang pasar swasta yang sering diabaikan oleh investor tradisional. Untuk mempercepat kemampuan klien dalam mengambil keputusan keuangan yang sangat penting, Bay Point membangun Atlas, platform didukung AI yang dirancang agar klien dapat berinteraksi melalui percakapan dengan ruang data mereka. Alih-alih memindai file secara manual untuk persyaratan pinjaman, perjanjian, catatan risiko, dan detail penting kesepakatan lainnya, pengguna mengajukan pertanyaan langsung dan menerima jawaban yang didukung kutipan yang bersumber dari dokumen pribadi di dalam ruang data—dalam milidetik.