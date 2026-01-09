Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Bicaralah dengan ruang data Anda: Bagaimana Bay Point Advisors membangun platform RAG yang aman untuk analisis pasar swasta

Untuk mempercepat kemampuan klien dalam membuat keputusan keuangan yang sangat penting, Bay Point membangun Atlas, platform yang didukung AI yang dirancang agar klien dapat berinteraksi melalui percakapan dengan ruang data mereka yang aman.

diterbitkan 9 Januari 2026
By Rick Atkinson and Chad Jennings

Akurasi dan keamanan adalah dua persyaratan penting untuk pengambilan keputusan investasi. Ketika meninjau peluang investasi, perusahaan keuangan sering membuat ruang data yang aman untuk menyimpan semua sumber uji tuntas yang diperlukan untuk membantu investor membuat keputusan “lakukan” atau “jangan lakukan”. Namun, peluang investasi sering kali cepat berlalu; memilah-milah ribuan PDF, spreadsheet keuangan, kontrak penting, dan dokumen lainnya untuk mencapai keputusan bisa memakan waktu terlalu lama.

Bay Point Advisors adalah perusahaan manajemen investasi yang berbasis di Atlanta yang berfokus pada peluang pasar swasta yang sering diabaikan oleh investor tradisional. Untuk mempercepat kemampuan klien dalam mengambil keputusan keuangan yang sangat penting, Bay Point membangun Atlas, platform didukung AI yang dirancang agar klien dapat berinteraksi melalui percakapan dengan ruang data mereka. Alih-alih memindai file secara manual untuk persyaratan pinjaman, perjanjian, catatan risiko, dan detail penting kesepakatan lainnya, pengguna mengajukan pertanyaan langsung dan menerima jawaban yang didukung kutipan yang bersumber dari dokumen pribadi di dalam ruang data—dalam milidetik.

Masalahnya: Peninjauan dokumen bervolume tinggi memperlambat keputusan

Agar dapat dilakukan dalam lingkungan keuangan, platform Atlas perlu memberikan item berikut:

  • Pengambilan data dengan presisi tinggi
  • Jawaban yang berdasar dan dapat dijelaskan.
  • Pemberian izin dan isolasi data yang ketat
  • Beban operasional rendah
  • Integrasi mulus dengan .NET dan tumpukan Angular Bay Point yang ada

Atlas mengatasi tantangan ini dengan retrieval-Augmented Generation (RAG), menggabungkan pencarian semantik dengan ringkasan berbasis AI.

Arsitektur: Alur kerja RAG tingkat produksi

Atlas menggabungkan .NET dan tumpukan Angular Bay Point dengan Astra DB di IBM watsonx.data, Penyimpanan Blob Azure, Azure OpenAI, dan lapisan metadata SQL. Arsitekturnya diatur menggunakan dua jalur pipa terkoordinasi:

  • Alur kerja obrolan yang digunakan oleh pelanggan
  • Alur kerja penyerapan dokumen untuk pengurus (administrator resmi yang bertanggung jawab atas unggahan)

1. Alur kerja permintaan investor (proses obrolan)

Ketika pelanggan mengirim pertanyaan, Atlas mengautentikasi pengguna dan mengambil konteks dari lapisan metadata SQL untuk memastikan hanya dokumen resmi yang disertakan dalam pengambilan. Metadata yang terkait dengan setiap dokumen—seperti ID ruangan dan tingkat izin—digunakan untuk menerapkan pemfilteran ketat.

Pertanyaan dan konteks pengguna dikirim ke Astra DB, yang meneruskan teks ke model menanamkan Azure OpenAI untuk vektorisasi. Hasilnya adalah vektor yang digunakan untuk mengkueri penyimpanan vektor Astra DB, mengambil potongan teks yang paling relevan dan metadata terkait.

Atlas kemudian mengirimkan pertanyaan pengguna, instruksi prompt, riwayat obrolan sebelumnya, dan potongan yang diambil ke model obrolan Azure OpenAI, yang menghasilkan respons bahasa alami yang mendasar yang mencakup kutipan terperinci.

Atlas Chat Flow: Pertanyaan yang diautentikasi beralih ke penanaman melalui Data API kemudian ke pengambilan vektor Astra DB dan menghasilkan pembuatan jawaban Azure OpenAI dengan kutipan. Gambar 1. Atlas Chat Flow: Pertanyaan yang diautentikasi beralih ke penanaman melalui Data API kemudian ke pengambilan vektor Astra DB dan menghasilkan pembuatan jawaban Azure OpenAI dengan kutipan.

2. Alur kerja penyerapan dokumen (pipeline penyematan dokumen)

Ketika karyawan Bay Point mengunggah dokumen ke ruangan, Atlas beralih file ke penyimpanan Azure Blob dan mencatat metadata mereka di SQL database Atlas. Teks diekstraksi dan dipotong-potong menjadi segmen yang dapat dikelola. Setiap potongan ditandai dengan metadata untuk memastikan kontrol akses dan keterlacakan yang benar selama pengambilan.

Potongan kemudian dikirim ke basis data vektor, yang menggunakan model menanamkan Azure OpenAI untuk memvektorisasi setiap bagian. Vektor yang dihasilkan—bersama dengan ID dokumen, pengenal ruangan, dan metadata izin—ditulis ke basis data vektor Astra DB.

Karena setiap potongan disimpan secara independen, mengganti atau memperbarui dokumen hanya memerlukan pengindeksan ulang sebagian, mengurangi biaya operasional dan kompleksitas.

Saluran Penanaman Dokumen Atlas: Seorang pengurus mengunggah dokumen ruangan, yang dikirim ke Blob Storage. Kemudian, ekstraksi, pemotongan, dan penanaman terjadi melalui API Data dan ditulis ke penyimpanan vektor di Astra DB. Gambar 2. Saluran Penanaman Dokumen Atlas: Seorang pengurus mengunggah dokumen ruangan, yang dikirim ke Blob Storage. Kemudian, ekstraksi, pemotongan, dan penanaman terjadi melalui API Data dan ditulis ke penyimpanan vektor di Astra DB.

Pertimbangan teknik: Apa yang diperlukan untuk membangun sistem RAG yang andal

Membangun Atlas membutuhkan beberapa pilihan teknik yang sadar untuk memenuhi ketelitian alur kerja pasar swasta.

Pemisahan model pengambilan dan generasi

Atlas menggunakan satu model untuk penanaman dan satu lagi untuk pembuatan jawaban. Pembagian ini meningkatkan ketepatan pencarian dan menghasilkan ringkasan yang lebih koheren daripada model multi-guna tunggal.

Integrasi berbasis REST dengan menggunakan API data

API Data Astra DB—dengan antarmuka REST dan.NET SDK—memungkinkan tim teknik untuk mengintegrasikan operasi vektor ke dalam basis kode yang ada dengan gesekan minimal. Ini menghilangkan kebutuhan untuk mengadopsi bahasa baru atau menerapkan infrastruktur tambahan.

Kontrol akses berbasis metadata

Pemberian izin diberlakukan pada tingkat chunk dengan menggunakan metadata yang ditetapkan selama proses penyerapan data. Selama pengambilan, hanya potongan resmi yang dipertimbangkan, memastikan bahwa jawaban selalu bersumber dari dokumen yang diizinkan untuk dilihat pengguna.

Pemeliharaan yang efisien melalui pengindeksan ulang sebagian

Atlas tidak perlu memproses ulang seluruh kumpulan data ketika dokumen perlu diubah, diganti, atau dihapus. Hanya file yang terpengaruh yang diindeks ulang, memastikan penyerapan yang cepat dan mudah dikelola.

Kecepatan operasional melalui dukungan vendor

Tim teknik Bay Point mempercepat pengembangan dengan bantuan saluran dukungan langsung dan panduan implementasi IBM. Hal ini khususnya penting selama desain alur kerja dan penyesuaian parameter penanaman. Tim pendukung menggunakan Langflow, GUI pengembangan seret dan lepas intuitif IBM, untuk membantu tim Bay Point memvisualisasikan persyaratan arsitektur dan kelangsungan hidup keseluruhan proyek Atlas mereka.

Hasil: Insight yang lebih cepat, tata kelola yang lebih baik, kepercayaan yang lebih tinggi

Atlas secara signifikan meningkatkan cara klien dan analis berinteraksi dengan data pasar swasta, menghasilkan:

  • Pembuatan insight yang lebih cepat: Informasi kunci muncul dalam hitungan detik
  • Landasan yang konsisten: Jawaban menyertakan kutipan sumber.
  • Tingkat kesalahan lebih rendah: Halusinasi berkurang melalui pemberian prompt yang terkendali.
  • Peningkatan produktivitas: Lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk memindai dokumen secara manual
  • Tata kelola yang kuat: Pemberian izin di tingkat dokumen ditegakkan secara menyeluruh

Platform ini mengubah kumpulan dokumen statis dan tidak terstruktur menjadi lapisan pengetahuan percakapan yang dapat dicari yang mempercepat alur kerja uji tuntas.

Apa yang terjadi selanjutnya: AI agen untuk alur kerja investasi

Atlas berkembang ke arah AI agen, tempat proses otonom dapat memanfaatkan dokumen pribadi bersama dengan informasi pasar dan kumpulan data publik untuk informasi baru yang relevan dengan investasi. Kemampuan di masa depan mungkin mencakup:

  • Pemberitahuan saat dokumen baru memengaruhi persyaratan kesepakatan
  • Pemeriksaan konsistensi lintas dokumen
  • Pemantauan perubahan peraturan atau pasar
  • Rangkuman pembaruan dokumen secara proaktif

Perkembangan ini mengubah Atlas dari alat penjawab pertanyaan reaktif menjadi kecerdasan proaktif.

Arsitektur RAG yang aman dan dapat diskalakan untuk keuangan

Atlas menunjukkan bagaimana RAG dapat beroperasi dengan aman dan andal dalam batasan investasi pasar swasta. Astra DB menyediakan penyimpanan, latensi rendah, dan integrasi berbasis REST yang memberdayakan pencarian semantik Atlas. Azure OpenAI memberikan lapisan penalaran yang menyintesis respons yang berdasar dan kaya kutipan.

Bersama-sama, komponen-komponen ini memungkinkan Bay Point Advisors untuk mengubah uji tuntas pasar swasta menjadi pengalaman yang cepat, dua arah, dan dapat dikelola, sepenuhnya didorong oleh data perusahaan sendiri dan selaras dengan tuntutan keamanan sektor keuangan.

Rick Atkinson

CTO

Bay Point Advisors

Chad Jennings

Global Head of Customer Voice and Product Experience

IBM