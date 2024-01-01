Gateway Model dan Kustomisasi Model

Model yang tepat untuk kebutuhan bisnis Anda

Tingkatkan kinerja model AI

Tingkatkan kinerja model AI

watsonx.ai memungkinkan Pengembang AI dan insinyur machine learning untuk memilih dari ribuan model dasar yang mutakhir (SOTA) dan kemudian mengoptimalkan proses pengembangan model melalui kustomisasi dan penyetelan terhadap contoh penggunaan tertentu
Pengalaman terpadu dan kolaboratif

Mengaktifkan kustomisasi model, tim pengembangan menggunakan kembali pengetahuan dan keterampilan di seluruh model.
Iterasi cepat

Kustomisasi model menyeluruh dengan data perusahaan dalam hitungan jam, bukan bulan
Optimasi biaya

Menyimpulkan model khusus yang lebih kecil, bukan model generik yang lebih besar.
Kinerja model

Jalankan model secara lebih efisien untuk mengoptimalkan kinerja dan waktu proses.
Sesuaikan model Anda dengan alat ini Pipa penyerapan data

Menyerap ribuan dokumen dan mengelola saluran penyerapan yang kompleks seperti penyamaran, pemotongan, dan filter. Memproses beberapa format dokumen dari berbagai sumber data, termasuk PDF, PPT, TXT, dan DOC.

 Manajemen taksonomi

Bangun taksonomi pengetahuan dan keterampilan perusahaan yang divisualisasikan dalam struktur pohon yang mudah ditelusuri. IBM watsonx.ai akan menyediakan UI, CLI, API, dan SDK untuk pembuatan taksonomi.

 Pembuatan data sintetis

Perkuat taksonomi dengan pembuatan data sintetis agen InstructLab. IBM watsonx.ai akan menyediakan UI, CLI, API, dan SDK untuk menghasilkan data sintetis.

 Penyetelan keselarasan

Selaraskan model dengan data sintetis yang dihasilkan dalam teknik penyelarasan multifase. IBM watsonx.ai akan menyediakan UI, CLI, API dan SDK untuk penyetelan penyelarasan.

 Silsilah data

Indeks dan ambil dokumen organisasi Anda secara efisien.

 Evaluasi model

Gunakan notebook Python untuk menjalankan tolok ukur IBM Bluebench dan tolok ukur terbuka standar (fungsi Loss, MMLU, MT-Bench, dan PR-Bench) pada model yang diselaraskan sebelumnya dan telah diselaraskan.

Pilih model Anda

Perkuat aplikasi AI menggunakan perpustakaan model pihak ketiga dan IBM Granite kami yang sesuai untuk alur kerja AI atau bawa model dasar khusus Anda sendiri ke platform.

Ambil langkah selanjutnya

Coba watsonx.ai tanpa biaya, atau lanjutkan perjalanan Anda.

