watsonx.ai memungkinkan Pengembang AI dan insinyur machine learning untuk memilih dari ribuan model dasar yang mutakhir (SOTA) dan kemudian mengoptimalkan proses pengembangan model melalui kustomisasi dan penyetelan terhadap contoh penggunaan tertentu
Mengaktifkan kustomisasi model, tim pengembangan menggunakan kembali pengetahuan dan keterampilan di seluruh model.
Kustomisasi model menyeluruh dengan data perusahaan dalam hitungan jam, bukan bulan
Menyimpulkan model khusus yang lebih kecil, bukan model generik yang lebih besar.
Jalankan model secara lebih efisien untuk mengoptimalkan kinerja dan waktu proses.
Menyerap ribuan dokumen dan mengelola saluran penyerapan yang kompleks seperti penyamaran, pemotongan, dan filter. Memproses beberapa format dokumen dari berbagai sumber data, termasuk PDF, PPT, TXT, dan DOC.
Bangun taksonomi pengetahuan dan keterampilan perusahaan yang divisualisasikan dalam struktur pohon yang mudah ditelusuri. IBM watsonx.ai akan menyediakan UI, CLI, API, dan SDK untuk pembuatan taksonomi.
Perkuat taksonomi dengan pembuatan data sintetis agen InstructLab. IBM watsonx.ai akan menyediakan UI, CLI, API, dan SDK untuk menghasilkan data sintetis.
Selaraskan model dengan data sintetis yang dihasilkan dalam teknik penyelarasan multifase. IBM watsonx.ai akan menyediakan UI, CLI, API dan SDK untuk penyetelan penyelarasan.
Indeks dan ambil dokumen organisasi Anda secara efisien.
Gunakan notebook Python untuk menjalankan tolok ukur IBM Bluebench dan tolok ukur terbuka standar (fungsi Loss, MMLU, MT-Bench, dan PR-Bench) pada model yang diselaraskan sebelumnya dan telah diselaraskan.
Perkuat aplikasi AI menggunakan perpustakaan model pihak ketiga dan IBM Granite kami yang sesuai untuk alur kerja AI atau bawa model dasar khusus Anda sendiri ke platform.
