Model sumber terbuka OpenAI tersedia di IBM watsonx.ai

Salah satu dari dua model, gpt-oss-120b yang lebih besar, tersedia hari ini di platform watsonx.ai IBM. IBM mengatakan model ini dapat diterapkan dengan aman dalam infrastruktur perusahaan, disesuaikan menggunakan data internal, dan disematkan ke dalam alur kerja dunia nyata di berbagai industri seperti perawatan kesehatan, layanan keuangan, dan dukungan hukum. Model kedua, gpt-oss-20b, juga akan segera ditambahkan ke platform. Tim pengembangan juga akan segera dapat memanfaatkan semua model dari watsonx.ai ini ketika membangun Agen dalam watsonx Orchestrate.

IBM watsonx.ai memberdayakan bisnis untuk mengembangkan, menerapkan, dan menskalakan aplikasi AI dalam platform pengembangan terpadu. Ini memberi pengembang fleksibilitas dan pilihan untuk menyesuaikan model dasar, mengakses berbagai alat yang dibangun sebelumnya, kustom, dan sumber terbuka, memanfaatkan kerangka kerja terkemuka dan menggunakan opsi penerapan hybrid untuk cloud dan on premises, sehingga memungkinkan eksperimen cepat dan mempercepat time to value bagi bisnis. Untuk menyesuaikan model dasar, mengakses berbagai alat yang dibangun sebelumnya, kustom, dan sumber terbuka, memanfaatkan kerangka kerja, dan menggunakan opsi penerapan hybrid untuk cloud dan on premises, sehingga memungkinkan eksperimen cepat dan mempercepat time to value bagi bisnis.

Ketersediaan gpt-oss di watsonx.ai menambahkan opsi lain ke menu model terbuka yang berkembang yang dihosting di platform ini dan akan menambahkan lebih banyak pilihan untuk tim yang membangun agen di watsonx Orchestrate. Dengan menawarkan pengguna akses ke model terbuka tingkat atas di watsonx termasuk model pihak ketiga seperti Meta dan Mistral serta Granite milik IBM, tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya kolaborasi dan fleksibilitas bagi pelanggan yang menerapkan AI generatif.