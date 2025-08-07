Model sumber terbuka OpenAI tersedia di IBM watsonx.ai

7 Agustus 2025
OpenAI telah merilis dua model kecerdasan buatan ke publik, yang memungkinkan pengembang dan bisnis untuk mengunduh, menjalankan, dan menyesuaikannya dengan bebas. Salah satu modelnya sekarang dihosting di studio pengembang watsonx.ai milik IBM.
Ini adalah pertama kalinya OpenAI melakukan pemindahan semacam ini sejak 2019. Selama lima tahun terakhir, perusahaan ini telah berfokus hampir seluruhnya pada penawaran model yang paling kuat, seperti GPT-4, GPT-4o serta model penalaran o3 dan o4-mini, melalui antarmuka yang dikontrol dengan ketat. Rilis terbaru ini menempatkan sepasang model yang mumpuni langsung ke tangan pengguna, yang dapat menjalankannya secara lokal atau di infrastruktur mereka sendiri tanpa batasan penggunaan komersial.
Salah satu dari dua model, gpt-oss-120b yang lebih besar, tersedia hari ini di platform watsonx.ai IBM. IBM mengatakan model ini dapat diterapkan dengan aman dalam infrastruktur perusahaan, disesuaikan menggunakan data internal, dan disematkan ke dalam alur kerja dunia nyata di berbagai industri seperti perawatan kesehatan, layanan keuangan, dan dukungan hukum. Model kedua, gpt-oss-20b, juga akan segera ditambahkan ke platform. Tim pengembangan juga akan segera dapat memanfaatkan semua model dari watsonx.ai ini ketika membangun Agen dalam watsonx Orchestrate.
IBM watsonx.ai memberdayakan bisnis untuk mengembangkan, menerapkan, dan menskalakan aplikasi AI dalam platform pengembangan terpadu. Ini memberi pengembang fleksibilitas dan pilihan untuk menyesuaikan model dasar, mengakses berbagai alat yang dibangun sebelumnya, kustom, dan sumber terbuka, memanfaatkan kerangka kerja terkemuka dan menggunakan opsi penerapan hybrid untuk cloud dan on premises, sehingga memungkinkan eksperimen cepat dan mempercepat time to value bagi bisnis.
Ketersediaan gpt-oss di watsonx.ai menambahkan opsi lain ke menu model terbuka yang berkembang yang dihosting di platform ini dan akan menambahkan lebih banyak pilihan untuk tim yang membangun agen di watsonx Orchestrate. Dengan menawarkan pengguna akses ke model terbuka tingkat atas di watsonx termasuk model pihak ketiga seperti Meta dan Mistral serta Granite milik IBM, tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya kolaborasi dan fleksibilitas bagi pelanggan yang menerapkan AI generatif.
Model yang lebih besar, gpt-oss-120b, berisi 116,8 miliar parameter dan menggunakan arsitektur Mixture of Experts (MoE), yang berarti hanya sebagian dari model yang aktif setiap saat. Desain ini memungkinkannya berjalan secara efisien pada satu GPU NVIDIA H100, yang banyak digunakan di pusat data. Model yang lebih kecil, gpt-oss-20b, dioptimalkan untuk perangkat kelas konsumen seperti laptop dengan memori 16GB.
Kedua model ini mendukung tingkat penalaran yang dapat disesuaikan—rendah, sedang, atau tinggi—sehingga pengguna dapat menyeimbangkan kualitas output terhadap biaya dan kecepatan. Semua model ini juga menghasilkan rantai penalaran yang lengkap, sehingga pengguna dapat melihat bagaimana sebuah kesimpulan dicapai, tidak hanya menerima jawaban akhir. OpenAI mengatakan hal ini meningkatkan transparansi dan lebih memudahkan debug pada model dan memercayainya.
OpenAI memublikasikan skor tolok ukur yang menunjukkan bahwa model yang lebih besar memiliki kinerja yang kompetitif dalam beberapa tugas penalaran dan matematika. Pada tolok ukur MMLU, sebuah uji standar pengetahuan umum, skornya 90. Pada tolok ukur sains GPQA, skornya 80,1. Pada uji matematika AIME 2025, model mencapai skor 97,9, menunjukkan kemampuan yang kuat dalam penalaran simbolis.
Semua model ini tidak menyertakan pemahaman gambar, audio, atau video, dan tidak dilengkapi dengan filter konten atau sistem moderasi. Model ini hanya berupa teks dan pengguna diharapkan untuk menerapkan perlindungan mereka sendiri, tergantung pada bagaimana model tersebut diterapkan. Pengguna dapat memanfaatkan Granite Guardian bersama gpt-oss untuk berfungsi sebagai model batasan yang membantu mendeteksi risiko dalam prompt dan respons.
Rilis gpt-oss hadir pada saat model terbuka mendapatkan momentum, dan selanjutnya menekankan strategi IBM yang terbuka dan terdiri dari banyak model serta dedikasi perusahaan untuk menyediakan pengembang dan pengguna bisnis akses ke teknologi AI paling canggih yang tersedia. Seperti Granite milik IBM, LLaMA dari Meta, Mistral dan Alibaba dari rangkaian produk Qwen, semuanya telah diadopsi secara luas di kalangan pengembang dan peneliti yang mencari alat yang dapat diaudit, ditingkatkan, dan diterapkan secara independen.
Model bobot terbuka menawarkan alternatif untuk sistem kotak hitam komersial, yang memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap perilaku model.
Bagi OpenAI, rilis gpt-oss menandakan kesediaan untuk terlibat dalam dinamika ini, bahkan ketika OpenAI terus menawarkan sistem paling canggih hanya melalui antarmuka komersial. Lisensi Apache 2.0 memberikan kebebasan yang luas kepada pengguna untuk membangun model tanpa batasan dalam pendistribusian ulang atau penggunaan dalam aplikasi berpemilik.
"Hybrid adalah masa depan," ujar Bruno Aziza, Wakil Presiden IBM untuk Data, AI & Analytics Strategy, dalam episode terbaru podcast Mixture of Experts. “Tidak ada satu model yang akan mengatur semuanya... model tidak akan hanya bersifat tertutup atau terbuka. Perusahaan akan mendapatkan keduanya.”
Dengan membuat gpt-oss-120B tersedia di watsonx.ai, IBM memberdayakan pengembang, ilmuwan data, dan perusahaan untuk:
Baik Anda sedang membangun asisten internal, mengotomatiskan alur kerja, atau menjelajahi contoh penggunaan baru untuk AI generatif, gpt-oss-120B di watsonx.ai menawarkan fleksibilitas dan kekuatan untuk melakukan semuanya dengan aman dan transparan.
Jelajahi gpt-oss-120B di watsonx.ai dan mulailah membangun dengan salah satu model terbuka paling mumpuni yang tersedia.