Otomatisasi berkelanjutan memastikan kinerja dan efisiensi tetap terjaga di seluruh lingkungan pusat data hybrid maupun virtual
IBM® Turbonomic menghadirkan visibiltas otomatisasi dan keseluruhan lapisan tepercaya bagi pusat data Anda. Dengan terus menganalisis permintaan secara real-time, Turbonomic memastikan aplikasi selalu memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk beroperasi secara andal. Anda dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, menekan biaya, serta mengoperasikan lingkungan hybrid dan virtual dengan lebih percaya diri.
Dengan menyelaraskan alokasi sumber daya terhadap kebutuhan real-time, Turbonomic memastikan aplikasi beroperasi secara andal di seluruh beban kerja dan klaster dalam pusat data.
Otomatiskan penempatan dan penskalaan beban kerja guna mengurangi upaya manual sekaligus mempertahankan efisiensi di seluruh lingkungan yang kompleks.
Jalankan skenario untuk menguji pertumbuhan beban kerja, rencana pembaruan perangkat keras atau migrasi, serta arahkan proses modernisasi dengan penuh keyakinan.
Optimalkan pemanfaatan host dan klaster untuk menunda siklus pembaruan perangkat keras sekaligus mendukung inisiatif modernisasi hybrid.
Tentukan ukuran yang tepat pada beban kerja untuk memulihkan kapasitas yang tidak terpakai, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya di seluruh pusat data Anda.
Terapkan optimalisasi melalui alur kerja ITSM agar selaras dengan kebijakan tata kelola dan manajemen perubahan.
Dengan dukungan komprehensif dari IBM Technology Expert Labs, Anda dapat membuka potensi penuh Turbonomic sekaligus memperoleh penawaran harga khusus untuk berbagai layanan.
Dengan DigiTEL, Anda akan mendapatkan hal-hal berikut ini:
untuk pengeluaran cloud dalam 12 bulan dan melakukan 5.800 tindakan penyediaan sumber daya otomatis dalam 90 hari. Pelajari bagaimana Natura meningkatkan efisiensi dan kinerja dengan otomatisasi.
memori yang diperoleh kembali dalam 1 bulan saja sekaligus memastikan kinerja 1.000 VM. Jelajahi bagaimana BBC Studios menerapkan otomatisasi untuk mengelola sistem TI-nya.
pengurangan biaya lisensi VMware dan keputusan penyediaan sumber daya 70% lebih cepat. Baca bagaimana APIS IT memaksimalkan kinerja layanan pemerintah yang penting.
tindakan penyediaan sumber daya otomatis dan penghematan sebesar USD 619.000. Jelajahi bagaimana IBM TechZone memberikan tumpukan teknologi khusus kepada pengguna global.
tindakan mengubah ukuran yang dieksekusi selama 12 bulan dan menghemat 650 jam dalam 1 tahun. Pelajari bagaimana J.B. Hunt memastikan kinerja aplikasi di hybrid cloud dengan IBM Turbonomic.
Pertumbuhan VM tanpa dukungan perangkat keras tambahan dan keputusan sumber daya otomatis. Jelajahi cara Metzler memastikan kinerja aplikasi dan menjaga SLA klien.
Kurangi kebutuhan perangkat keras dan lisensi VMware dengan penghindaran biaya baru sebesar 75% pada tahun pertama.
Laporan ini menunjukkan penghematan cloud sebesar 35%, tiket kinerja 75% lebih sedikit, dan 247% ROI dalam tiga tahun.
Turbonomic mengotomatiskan operasi pusat data, mengoptimalkan pengeluaran cloud, dan meningkatkan efisiensi Kubernetes.
Turbonomic mendapatkan lencana G2 untuk ROI, kepemimpinan grid, adopsi pengguna. Lihat skor pengguna sebenarnya dalam laporan Musim Dingin G2.
Manajemen sumber daya aplikasi otomatis dapat mendorong pengoptimalan biaya cloud yang lebih cerdas.
Turbonomic menjadi fokus dalam "Inside the Blueprint" di Bloomberg dan FOX Business.
Turbonomic membantu insinyur platform dan DevOps mengoptimalkan kecepatan penyiapan dan kinerja aplikasi.
Jelajahi solusi manajemen pusat data dalam demo langsung untuk mendorong hasil yang terukur.
IBM Turbonomic menawarkan uji coba gratis selama 30 hari. Tidak memerlukan kartu kredit. Mulai uji coba gratis Anda sekarang.
Ya. Turbonomic mendukung optimalisasi di berbagai hypervisor seperti VMware, Nutanix, dan Microsoft Hyper-V; platform kontainer seperti OpenShift Virtualization dan Kubernetes; hingga cloud publik terkemuka seperti AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud. Kemampuan ini menjamin kinerja aplikasi yang konsisten dan penggunaan sumber daya yang efisien di seluruh lingkungan hybrid, multicloud, maupun pusat data yang beragam.
Ya. Turbonomic terintegrasi dengan alat pemantauan, orkestrasi, dan ITSM seperti ServiceNow, vCenter, Kubernetes, dan cloud publik. Solusi ini bekerja melalui antarmuka standar termasuk REST API, Webhook dan skrip, serta menyediakan dukungan Kubernetes bawaan. Integrasi ini meningkatkan visibilitas sekaligus memungkinkan tindakan otomatis yang selaras dengan alur kerja Anda saat ini.
Dengan beban kerja dalam ukuran yang tepat serta menghilangkan sumber daya yang tidak terpakai secara berkelanjutan, optimalisasi pusat data mampu mengurangi risiko penyediaan yang berlebih maupun kurang memadai. Pendekatan ini menghasilkan biaya operasional dan energi yang lebih rendah sekaligus menunda pengeluaran infrastruktur yang tidak perlu.
Turbonomic menganalisis kebutuhan beban kerja secara berkelanjutan dan mengotomatiskan tindakan penting seperti penskalaan, penempatan, dan penetapan ukuran yang tepat guna memastikan kinerja aplikasi yang andal dan efisiensi di seluruh pusat data. Berbeda dengan alat tradisional yang hanya memberi peringatan saat masalah muncul, Turbonomic juga membuat rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti sehingga pengguna dapat melakukannya dengan baik secara manual maupun otomatis.
Organisasi yang menggunakan Turbonomic berhasil mengurangi pemborosan sumber daya serta biaya lisensi hingga 30% sekaligus memastikan kinerja aplikasi. Berbagai perusahaan di berbagai industri telah memanfaatkan Turbonomic untuk menunda siklus pembaruan infrastruktur, menekan biaya cloud, serta meningkatkan keandalan layanan.
