Optimalisasi pusat data yang cerdas dan otomatis

Otomatisasi berkelanjutan memastikan kinerja dan efisiensi tetap terjaga di seluruh lingkungan pusat data hybrid maupun virtual

23 September 2025

Mengoptimalkan VMware, Red Hat OpenShift, dan berbagai platform teknologi lainnya dengan Turbonomic

 

Pelajari bagaimana Anda dapat terus-menerus menganalisis kebutuhan secara real-time, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya, serta mengoptimalkan beban kerja di seluruh VM, kontainer, dan infrastruktur on premises.

Mengoptimalkan beban kerja virtual di seluruh pusat data Anda

IBM® Turbonomic menghadirkan visibiltas otomatisasi dan keseluruhan lapisan tepercaya bagi pusat data Anda. Dengan terus menganalisis permintaan secara real-time, Turbonomic memastikan aplikasi selalu memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk beroperasi secara andal. Anda dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, menekan biaya, serta mengoperasikan lingkungan hybrid dan virtual dengan lebih percaya diri.
Manfaat
Pastikan kinerja aplikasi dalam skala besar

Dengan menyelaraskan alokasi sumber daya terhadap kebutuhan real-time, Turbonomic memastikan aplikasi beroperasi secara andal di seluruh beban kerja dan klaster dalam pusat data.
Meningkatkan efisiensi pusat data

Otomatiskan penempatan dan penskalaan beban kerja guna mengurangi upaya manual sekaligus mempertahankan efisiensi di seluruh lingkungan yang kompleks.
Merencanakan kapasitas pusat data

Jalankan skenario untuk menguji pertumbuhan beban kerja, rencana pembaruan perangkat keras atau migrasi, serta arahkan proses modernisasi dengan penuh keyakinan.
Memperpanjang siklus hidup infrastruktur

Optimalkan pemanfaatan host dan klaster untuk menunda siklus pembaruan perangkat keras sekaligus mendukung inisiatif modernisasi hybrid.
Mengurangi pemborosan pusat data

Tentukan ukuran yang tepat pada beban kerja untuk memulihkan kapasitas yang tidak terpakai, menurunkan biaya operasional, serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya di seluruh pusat data Anda.
Memastikan tata kelola dan kepatuhan

Terapkan optimalisasi melalui alur kerja ITSM agar selaras dengan kebijakan tata kelola dan manajemen perubahan.

Penawaran eksklusif: DigiTEL

Mempercepat laba atas investasi Anda

Dengan dukungan komprehensif dari IBM Technology Expert Labs, Anda dapat membuka potensi penuh Turbonomic sekaligus memperoleh penawaran harga khusus untuk berbagai layanan. 

Dengan DigiTEL, Anda akan mendapatkan hal-hal berikut ini:

  • Sesi praktik untuk mempercepat transformasi digital dengan Turbonomic.
  • Berkolaborasi dengan para pakar untuk mengonfigurasi, mengeksekusi, dan menyiapkan.
  • Jalur yang jelas untuk meningkatkan kinerja sekaligus mengoptimalkan biaya.
  • Semua ini dengan harga yang belum pernah Anda lihat sebelumnya!

Mengoptimalkan apa yang sudah Anda miliki

Optimalisasi sumber daya real-time

Turbonomic terintegrasi dengan berbagai hypervisor dan platform kontainer untuk mengotomatiskan penempatan VM, evakuasi host, serta pengalokasian sumber daya kontainer secara real-time. Metode ini meminimalkan intervensi manual dan memastikan beban kerja berjalan secara efisien di seluruh klaster.
Penempatan dan penskalaan otomatis

Turbonomic menentukan penempatan awal beban kerja baru secara optimal dengan menetapkannya pada host, datastore, atau klaster yang tepat, sesuai kebutuhan dan kebijakan. Turbonomic terus menganalisis metrik kinerja secara real-time untuk meningkatkan atau menurunkan beban kerja secara otomatis. Kemampuan ini memastikan aplikasi selalu mendapat sumber daya yang tepat untuk memenuhi SLA, sekaligus mencegah kelebihan alokasi dan memaksimalkan efisiensi di seluruh pusat data Anda.
Perencanaan dan perkiraan kapasitas

Dengan memanfaatkan data pemakaian historis serta pemodelan skenario, Turbonomic dapat menyimulasikan pertumbuhan beban kerja, pembaruan perangkat keras, dan proses migrasi. Tim TI dapat memanfaatkan skenario “what-if” guna menilai dampak terhadap kinerja serta memperoleh panduan dalam proses modernisasi pusat data.
Optimalisasi multiplatform

Turbonomic terhubung dengan VMware vCenter, Nutanix AHV, Microsoft Hyper-V, Kubernetes, dan OpenShift. Dengan menyatukan optimalisasi pada hypervisor dan kontainer, Turbonomic memastikan kinerja aplikasi tetap konsisten di lingkungan pusat data yang heterogen.
Integrasi kepatuhan berdasarkan kebijakan

Tindakan optimalisasi dapat diintegrasikan ke dalam alur kerja ITSM serta saluran manajemen perubahan. Turbonomic menegakkan business rules sekaligus mengotomatiskan proses eksekusi, memastikan bahwa efisiensi pusat data selaras dengan persyaratan tata kelola.
Cerita sukses klien USD 260 RIBU

untuk pengeluaran cloud dalam 12 bulan dan melakukan 5.800 tindakan penyediaan sumber daya otomatis dalam 90 hari. Pelajari bagaimana Natura meningkatkan efisiensi dan kinerja dengan otomatisasi.

 Baca kisah Natura 228 GB

memori yang diperoleh kembali dalam 1 bulan saja sekaligus memastikan kinerja 1.000 VM. Jelajahi bagaimana BBC Studios menerapkan otomatisasi untuk mengelola sistem TI-nya.

 Baca kisah BBC Studios 30%

pengurangan biaya lisensi VMware dan keputusan penyediaan sumber daya 70% lebih cepat. Baca bagaimana APIS IT memaksimalkan kinerja layanan pemerintah yang penting. 

 Baca kisah TI APIS 175 ribu

tindakan penyediaan sumber daya otomatis dan penghematan sebesar USD 619.000. Jelajahi bagaimana IBM TechZone memberikan tumpukan teknologi khusus kepada pengguna global.

 Baca cerita IBM TechZone 2000

tindakan mengubah ukuran yang dieksekusi selama 12 bulan dan menghemat 650 jam dalam 1 tahun. Pelajari bagaimana J.B. Hunt memastikan kinerja aplikasi di hybrid cloud dengan IBM Turbonomic. 

 Baca kisah J.B. Hunt 10%

Pertumbuhan VM tanpa dukungan perangkat keras tambahan dan keputusan sumber daya otomatis. Jelajahi cara Metzler memastikan kinerja aplikasi dan menjaga SLA klien.

 Baca kisah Metzler

Sumber daya

Strategi VMware

Kurangi kebutuhan perangkat keras dan lisensi VMware dengan penghindaran biaya baru sebesar 75% pada tahun pertama.
ROI 247% dalam 3 tahun

Laporan ini menunjukkan penghematan cloud sebesar 35%, tiket kinerja 75% lebih sedikit, dan 247% ROI dalam tiga tahun.
Sekilas tentang Turbonomic

Turbonomic mengotomatiskan operasi pusat data, mengoptimalkan pengeluaran cloud, dan meningkatkan efisiensi Kubernetes.
Ulasan produk G2

Turbonomic mendapatkan lencana G2 untuk ROI, kepemimpinan grid, adopsi pengguna. Lihat skor pengguna sebenarnya dalam laporan Musim Dingin G2.
Mengelola sumber daya TI

Manajemen sumber daya aplikasi otomatis dapat mendorong pengoptimalan biaya cloud yang lebih cerdas.

Turbonomic menjadi fokus dalam "Inside the Blueprint" di Bloomberg dan FOX Business.
Perkenalkan SLO aplikasi

Turbonomic membantu insinyur platform dan DevOps mengoptimalkan kecepatan penyiapan dan kinerja aplikasi.
Ulasan di TrustRadius

Baca apa yang dikatakan pelanggan IBM Turbonomic yang puas di TrustRadius.
Pertanyaan umum

Ya. Turbonomic mendukung optimalisasi di berbagai hypervisor seperti VMware, Nutanix, dan Microsoft Hyper-V; platform kontainer seperti OpenShift Virtualization dan Kubernetes; hingga cloud publik terkemuka seperti AWS, Microsoft Azure, dan Google Cloud. Kemampuan ini menjamin kinerja aplikasi yang konsisten dan penggunaan sumber daya yang efisien di seluruh lingkungan hybrid, multicloud, maupun pusat data yang beragam.

Pelajari lebih lanjut tentang pengoptimalan Kubernetes Pelajari lebih lanjut tentang pengoptimalan cloud

Ya. Turbonomic terintegrasi dengan alat pemantauan, orkestrasi, dan ITSM seperti ServiceNow, vCenter, Kubernetes, dan cloud publik. Solusi ini bekerja melalui antarmuka standar termasuk REST API, Webhook dan skrip, serta menyediakan dukungan Kubernetes bawaan. Integrasi ini meningkatkan visibilitas sekaligus memungkinkan tindakan otomatis yang selaras dengan alur kerja Anda saat ini.

Lihat semua integrasi

Dengan beban kerja dalam ukuran yang tepat serta menghilangkan sumber daya yang tidak terpakai secara berkelanjutan, optimalisasi pusat data mampu mengurangi risiko penyediaan yang berlebih maupun kurang memadai. Pendekatan ini menghasilkan biaya operasional dan energi yang lebih rendah sekaligus menunda pengeluaran infrastruktur yang tidak perlu.

Turbonomic menganalisis kebutuhan beban kerja secara berkelanjutan dan mengotomatiskan tindakan penting seperti penskalaan, penempatan, dan penetapan ukuran yang tepat guna memastikan kinerja aplikasi yang andal dan efisiensi di seluruh pusat data. Berbeda dengan alat tradisional yang hanya memberi peringatan saat masalah muncul, Turbonomic juga membuat rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti sehingga pengguna dapat melakukannya dengan baik secara manual maupun otomatis.

Organisasi yang menggunakan Turbonomic berhasil mengurangi pemborosan sumber daya serta biaya lisensi hingga 30% sekaligus memastikan kinerja aplikasi. Berbagai perusahaan di berbagai industri telah memanfaatkan Turbonomic untuk menunda siklus pembaruan infrastruktur, menekan biaya cloud, serta meningkatkan keandalan layanan.

Lihat semua studi kasus Pelajari lebih lanjut tentang Turbonomic

Ambil langkah selanjutnya

Hubungi tim kami untuk mendapatkan dukungan pakar dan solusi yang disesuaikan, atau jadwalkan pertemuan untuk menjelajahi bagaimana kami dapat membantu Anda mencapai tujuan bisnis Anda.

