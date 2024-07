APIS IT mengintegrasikan solusi IBM Instana Observability dan IBM Turbonomic untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang status aplikasi penting dan infrastruktur TI kapan saja. Keteramatan aplikasi yang dikombinasikan dengan pengoptimalan infrastruktur berkelanjutan membantu lembaga ini mengidentifikasi masalah aplikasi dan kemacetan sumber daya sebelum pengguna akhir terpengaruh.

Dengan memanfaatkan kemampuan Smart Alerts dari Instana, APIS IT mendefinisikan kriteria kinerja aplikasi yang menghasilkan peringatan otomatis. Dan di sisi infrastruktur, organisasi ini mengikuti rekomendasi sumber daya otomatis dari Turbonomic untuk mendukung kinerja sekaligus meminimalkan pemborosan di seluruh platform VM dan cloud native.



Dengan menggabungkan Instana dan Turbonomic, APIS IT dapat memantau aplikasi secara menyeluruh, melalui satu alat terintegrasi untuk aplikasi dan infrastruktur. Kedua solusi ini bersifat cloud native dan diterapkan pada klaster cloud privat Red Hat OpenShift, sehingga memungkinkan kelincahan dan skalabilitas tambahan untuk mendukung kebutuhan aplikasi yang terus berubah.



Menurut Franjo Piskur, Head of the Distributed IT Department di APIS IT, "Instana dan Turbnomic bersama-sama menghilangkan stres dalam manajemen kinerja aplikasi."