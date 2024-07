Dua aspek utama dari pengoptimalan biaya cloud hybrid Turbonomic adalah rekomendasi sumber daya yang didukung AI dan tindakan otomatis. Untuk lingkungan on premises mereka, yang terdiri atas VMware dan Microsoft Hyper V, Auten, dan timnya mengotomatiskan semua tindakan non-disruptif 24x7 dan meningkatkan tindakan nonproduksi selama periode pemeliharaan malam hari. Selama 12 bulan, Turbonomic mengeksekusi hampir 2.000 tindakan pengubahan ukuran yang - dengan asumsi intervensi manual membutuhkan 20 menit per tindakan - membebaskan lebih dari 650 jam waktu tim untuk fokus pada inisiatif strategis. Turbonomic juga telah mendukung tim dalam proses perencanaan untuk lingkungan on-premises mereka dan telah memberikan bukti nyata untuk dipresentasikan kepada manajemen puncak ketika host baru perlu dibeli. Selain itu, hal ini telah membantu tim memastikan adanya jejak audit saat perubahan diterapkan di seluruh lingkungan mereka: Turbonomic menggunakan webhook Manajemen Layanan TI (IT Service Management - ITSM) milik J.B. Hunt untuk membuat catatan perubahan untuk semua tindakan penskalaan.

Di lingkungan Azure mereka, tim telah menggunakan kombinasi rekomendasi dan tindakan otomatis untuk mengelola sumber daya mereka. Di lab dan lingkungan pengujian, mereka mengandalkan tindakan otomatis, tetapi di lingkungan produksi, mereka mengikuti proses tata kelola di mana mereka membagikan rekomendasi Turbonomic kepada tim yang lebih luas sebelum melakukan eksekusi. Setelah tim menyetujui tindakan tersebut, Cloud Operations akan memindahkan sumber daya tersebut ke dalam grup yang memiliki kebijakan untuk mengeksekusi tindakan tersebut secara otomatis di masa mendatang.

Turbonomic juga telah membantu tim Auten meningkatkan kolaborasi dengan para pemilik aplikasi. Hal ini telah memberdayakan mereka untuk mengidentifikasi peluang untuk mengurangi limbah di lingkungan kontainer mereka dengan merancang ulang aplikasi mereka. Menurut Auten, untuk memastikan performa aplikasi terkontainerisasi mereka, tim ini menetapkan batas CPU dan memori berdasarkan apa yang dibutuhkan untuk startup, bukan apa yang dibutuhkan setelahnya. Meskipun hal ini memastikan aplikasi-aplikasi tersebut memiliki sumber daya yang mereka butuhkan saat startup, hal ini juga menciptakan pemborosan di lingkungan mereka karena mereka tidak memerlukan volume sumber daya yang sama untuk berjalan setelah startup. Turbonomic mengidentifikasi perbedaan ini dan memberikan bukti yang jelas untuk kasus-kasus di mana akan lebih baik untuk mendesain ulang aplikasi mereka untuk memanfaatkan lebih banyak sumber daya di dalam lingkungan kontainer mereka.