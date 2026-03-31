Red Hat AI di IBM Cloud

Percepat strategi AI dan hybrid cloud Anda dengan platform aman, dapat diskalakan, dan terbuka yang dibangun oleh IBM® dan Red Hat. 

Dapat Diskalakan. Siap untuk AI. Terbuka. Fleksibel.

Lihat penawaran Red Hat AI Memulai dengan InstructLab
Ilustrasi kotak dan persegi panjang dalam nuansa biru membentuk pola geometris dua lapis

Solusi siap untuk AI dari Red Hat dan IBM® Cloud

Red Hat AI di IBM® Cloud menyediakan cara yang konsisten dan aman untuk membangun, melatih, menyesuaikan, dan menerapkan beban kerja AI dan machine learning di seluruh lingkungan hybrid cloud. Portofolio ini menggabungkan inovasi sumber terbuka dengan infrastruktur cloud kelas perusahaan, membantu tim TI mengurangi kompleksitas operasional dan mempercepat adopsi AI. Portofolio ini dirancang untuk organisasi yang membutuhkan infrastruktur AI yang andal dan jalur yang lebih cepat dari prototipe ke produksi.
Kustomisasi

Sesuaikan model dengan data perusahaan Anda sendiri.
Beban kerja AI

Menerapkan beban kerja AI pada platform hybrid cloud yang konsisten.
Dioptimalkan untuk GPU

Skalakan pelatihan dan inferensi dengan infrastruktur yang dioptimalkan GPU.
Tata kelola

Menerapkan keamanan, tata kelola, dan kepatuhan di seluruh lingkungan.

Solusi penawaran Red Hat AI di IBM® Cloud

Satu platform AI terbuka, hybrid, kelas enterprise. Tiga solusi.

 Pelajari lebih dalam dengan Ringkasan Solusi Red Hat AI di IBM Cloud

Membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi AI dalam skala besar

OpenShift AI di IBM® Cloud menyatukan Red Hat OpenShift dengan MLOP terintegrasi dan alat AI generatif. Ini memberi Anda platform berbasis Kubernetes yang konsisten untuk mengelola beban kerja AI di seluruh lingkungan cloud hybrid.

Kemampuan utama:

  • Infrastruktur yang dioptimalkan untuk pelatihan dan inferensi AI

  • Pipeline terintegrasi untuk manajemen siklus hidup model menyeluruh

  • Opsi komputasi yang mendukung GPU dengan penskalaan otomatis cerdas

  • Keamanan, kepatuhan, dan kemampuan observasi tingkat perusahaan 

  • Dukungan terpadu disampaikan bersama oleh IBM® dan Red Hat

OpenShift AI menyediakan fondasi yang andal dan aman untuk operasi AI dan penerapan produksi.

Sistem operasi yang aman dan berkinerja tinggi untuk beban kerja AI

Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) menawarkan lingkungan yang stabil untuk menjalankan dan menyesuaikan LLM di berbagai lokasi cloud, pusat data, dan edge. RHEL AI mencakup keluarga model sumber terbuka Granite dan alat InstructLab, memberikan tim lingkungan pengembangan dan penerapan AI yang siap digunakan.

Kemampuan utama:

  • Keamanan tingkat perusahaan dan manajemen siklus hidup
  • Dukungan yang dioptimalkan untuk GPU dan akselerator AI
  • Penerapan portabel di seluruh hybrid cloud
  • Operasi yang konsisten selaras dengan proses RHEL standar

RHEL AI menyediakan fondasi yang aman dan dapat diprediksi untuk beban kerja AI perusahaan.

Logo IBM® dan Red Hat

Menyesuaikan model AI perusahaan dengan layanan terkelola

Red Hat AI InstructLab di IBM®Cloud adalah layanan yang dikelola sepenuhnya yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan model bahasa yang besar tanpa perlu pelatihan ulang. Layanan ini menggunakan pembuatan instruksi sintetis untuk menambahkan perilaku, keterampilan, dan pengetahuan domain baru, sehingga membantu mengurangi biaya GPU dan mempercepat pengembangan model.

Kemampuan InstructLab utama:

  • Kustomisasi model dengan data perusahaan
  • Persyaratan infrastruktur yang lebih rendah daripada fine‑tuning tradisional
  • Amankan lingkungan IBM® Cloud untuk perlindungan data
  • Alur kerja yang terstandarisasi di seluruh tim

InstructLab menyediakan cara yang lebih cepat untuk membangun model AI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan persyaratan tata kelola Anda.

Mengapa Red Hat AI di IBM® Cloud

Red Hat AI di IBM® Cloud menyediakan fondasi yang aman, konsisten, dan dapat diskalakan untuk memindahkan beban kerja AI dari uji coba ke produksi di hybrid cloud Anda.
Percepatan adopsi AI

Alat yang efisien dan alur kerja otomatis membantu mengurangi waktu produksi dan menyederhanakan penyesuaian model.

 Konsistensi hybrid cloud

Pengalaman operasi terpadu di seluruh lingkungan awan dan on premises membantu tim menerapkan dan mengelola AI dengan lebih andal.

 Keamanan tingkat perusahaan dan kepatuhan

Kontrol‑bawaan mendukung perlindungan data, tata kelola, dan persyaratan peraturan untuk beban kerja sensitif.

 Infrastruktur AI yang dapat diskalakan

Komputasi, penyimpanan, dan jaringan yang dioptimalkan‑GPU memberikan kinerja yang dibutuhkan untuk pelatihan dan inferensi dalam skala besar.

 AI yang andal dan akurat

Data berkualitas‑tinggi, model yang divalidasi, dan opsi penerapan yang kuat membantu meningkatkan akurasi sistem dan pengambilan keputusan.

 Memangkas biaya operasional

Infrastruktur yang dioptimalkan dan metode penyesuaian model yang lebih efisien membantu mengurangi penggunaan sumber daya dan biaya keseluruhan.

 Dirancang untuk perlindungan

Kontrol keamanan dan privasi membantu mendukung kebutuhan peraturan.

 Platform AI Menyeluruh

Dari server dan penyimpanan hingga orkestrasi dan manajemen siklus hidup model, platform ini mengurangi kompleksitas dan mendukung operasi yang konsisten.

