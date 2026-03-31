Percepat strategi AI dan hybrid cloud Anda dengan platform aman, dapat diskalakan, dan terbuka yang dibangun oleh IBM® dan Red Hat.
Red Hat AI di IBM® Cloud menyediakan cara yang konsisten dan aman untuk membangun, melatih, menyesuaikan, dan menerapkan beban kerja AI dan machine learning di seluruh lingkungan hybrid cloud. Portofolio ini menggabungkan inovasi sumber terbuka dengan infrastruktur cloud kelas perusahaan, membantu tim TI mengurangi kompleksitas operasional dan mempercepat adopsi AI. Portofolio ini dirancang untuk organisasi yang membutuhkan infrastruktur AI yang andal dan jalur yang lebih cepat dari prototipe ke produksi.
Sesuaikan model dengan data perusahaan Anda sendiri.
Menerapkan beban kerja AI pada platform hybrid cloud yang konsisten.
Skalakan pelatihan dan inferensi dengan infrastruktur yang dioptimalkan GPU.
Menerapkan keamanan, tata kelola, dan kepatuhan di seluruh lingkungan.
Satu platform AI terbuka, hybrid, kelas enterprise. Tiga solusi.
OpenShift AI di IBM® Cloud menyatukan Red Hat OpenShift dengan MLOP terintegrasi dan alat AI generatif. Ini memberi Anda platform berbasis Kubernetes yang konsisten untuk mengelola beban kerja AI di seluruh lingkungan cloud hybrid.
Kemampuan utama:
Infrastruktur yang dioptimalkan untuk pelatihan dan inferensi AI
Pipeline terintegrasi untuk manajemen siklus hidup model menyeluruh
Opsi komputasi yang mendukung GPU dengan penskalaan otomatis cerdas
Keamanan, kepatuhan, dan kemampuan observasi tingkat perusahaan
Dukungan terpadu disampaikan bersama oleh IBM® dan Red Hat
OpenShift AI menyediakan fondasi yang andal dan aman untuk operasi AI dan penerapan produksi.
Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) menawarkan lingkungan yang stabil untuk menjalankan dan menyesuaikan LLM di berbagai lokasi cloud, pusat data, dan edge. RHEL AI mencakup keluarga model sumber terbuka Granite dan alat InstructLab, memberikan tim lingkungan pengembangan dan penerapan AI yang siap digunakan.
Kemampuan utama:
RHEL AI menyediakan fondasi yang aman dan dapat diprediksi untuk beban kerja AI perusahaan.
Red Hat AI InstructLab di IBM®Cloud adalah layanan yang dikelola sepenuhnya yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan model bahasa yang besar tanpa perlu pelatihan ulang. Layanan ini menggunakan pembuatan instruksi sintetis untuk menambahkan perilaku, keterampilan, dan pengetahuan domain baru, sehingga membantu mengurangi biaya GPU dan mempercepat pengembangan model.
Kemampuan InstructLab utama:
InstructLab menyediakan cara yang lebih cepat untuk membangun model AI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan persyaratan tata kelola Anda.
Red Hat AI di IBM® Cloud menyediakan fondasi yang aman, konsisten, dan dapat diskalakan untuk memindahkan beban kerja AI dari uji coba ke produksi di hybrid cloud Anda.
Alat yang efisien dan alur kerja otomatis membantu mengurangi waktu produksi dan menyederhanakan penyesuaian model.
Pengalaman operasi terpadu di seluruh lingkungan awan dan on premises membantu tim menerapkan dan mengelola AI dengan lebih andal.
Kontrol‑bawaan mendukung perlindungan data, tata kelola, dan persyaratan peraturan untuk beban kerja sensitif.
Komputasi, penyimpanan, dan jaringan yang dioptimalkan‑GPU memberikan kinerja yang dibutuhkan untuk pelatihan dan inferensi dalam skala besar.
Data berkualitas‑tinggi, model yang divalidasi, dan opsi penerapan yang kuat membantu meningkatkan akurasi sistem dan pengambilan keputusan.
Infrastruktur yang dioptimalkan dan metode penyesuaian model yang lebih efisien membantu mengurangi penggunaan sumber daya dan biaya keseluruhan.
Kontrol keamanan dan privasi membantu mendukung kebutuhan peraturan.
Dari server dan penyimpanan hingga orkestrasi dan manajemen siklus hidup model, platform ini mengurangi kompleksitas dan mendukung operasi yang konsisten.