Mohawk bekerja dengan Mitra Bisnis IBM GlassHouse Systems untuk mengimplementasikan solusi IBM Security QRadar Security Information and Event Management (SIEM) untuk mendeteksi pelanggaran dengan cepat dan memprioritaskan respons insidennya.

Untuk memenuhi tenggat waktu kepatuhan Negara Bagian New York terhadap peraturan keamanan yang baru dan dengan cepat mencapai kecanggihan operasional, perusahaan asuransi properti dan kecelakaan ini melibatkan Mitra Bisnis IBM Sirius untuk merancang, memasang, dan mengelola solusi SIEM IBM QRadar SIEM di seluruh perusahaan.

Solusi Pusat Operasi Keamanan (SOC) Gedung

Atea, penyedia infrastruktur TI terkemuka, menggunakan platform IBM QRadar Security Information and Event Management (SIEM) untuk membangun solusi pusat operasi keamanan (SOC) yang bisa diterapkan dan disetel dalam waktu kurang dari enam bulan, sehingga meningkatkan time to value sebanyak lebih dari satu tahun.