Ketika Departemen Layanan Keuangan negara bagian New York (NYDFS) mengumumkan 23 Peraturan dan Regulasi Kode New York 500 (23 NYCRR 500), peraturan keamanan siber untuk semua lembaga keuangan yang menjalankan bisnis di New York, peraturan ini memberi organisasi yang tercakup serangkaian tenggat waktu implementasi yang harus dipenuhi.

Memenuhi persyaratan peraturan tersebut sesuai dengan rencana perusahaan asuransi properti dan kecelakaan yang menjalankan bisnisnya di New York dan beberapa negara bagian lainnya. Mereka telah menetapkan bahwa manajemen keamanan adalah fungsi bisnis strategis bagi perusahaan - hanya saja sekarang mereka memiliki tenggat waktu yang tegas dengan landasan pacu yang pendek untuk menangani kepatuhan.

Komponen penting dari upaya kepatuhan ini adalah untuk menerapkan sistem informasi keamanan dan manajemen peristiwa (SIEM) di seluruh organisasi dan beroperasi penuh sebelum tenggat waktu penerapan 23 NYCRR 500 pada September 2018. Perusahaan ini memang memiliki alat SIEM yang digunakan di berbagai bagian infrastrukturnya, namun hal itu membuat perangkat dan entitas tidak ditemukan. Selain itu, bahkan dengan kesenjangan tersebut, alat tersebut menghasilkan lebih banyak acara daripada yang dapat ditangani oleh staf saat ini secara efektif. Pimpinan perusahaan tidak mendapatkan pandangan terperinci yang dibutuhkan di seluruh perusahaan.