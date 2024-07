Institusi pendidikan tinggi adalah salah satu target terkaya dan paling matang bagi para penjahat siber. Mereka menawarkan hasil kekayaan intelektual, penelitian, dan informasi pribadi mahasiswa dan dosen. Dan secara umum, dampak buruk tersebut mudah dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan karena langkah-langkah dan teknologi keamanan siber sering kali diterapkan sedikit demi sedikit, tanpa mempertimbangkan pencegahan dan respons sistematis di berbagai universitas atau departemen perguruan tinggi.

“Ada begitu banyak departemen berbeda yang melakukan hal berbeda, hal ini menjadi lanskap yang rumit untuk dilindungi,” kata Andrew Frank, Manager of IT Security Services di Mohawk College di Hamilton, Ontario. “Biasanya, jika Anda tidak memiliki program keamanan yang matang, orang-orang teknis akan melakukan segalanya untuk melindungi lingkungan. Mereka akan segera kehabisan dan membeli beberapa anti-malware, atau mungkin memasang firewall baru yang canggih dan canggih. Meskipun perbaikan tersebut sangat penting, perbaikan tersebut hanyalah bagian dari pemberantasan serangan siber di perguruan tinggi seperti Mohawk.”



Tidak mengherankan jika Mohawk mengambil pendekatan komprehensif terhadap keamanan siber. Kolese ini berfokus pada penelitian terapan, dengan berbagai bidang studi yang memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman dunia nyata dengan bisnis di Hamilton dan Greater Toronto Area. Perusahaan ini terkenal dengan inovasi dalam operasionalnya, dengan bangunan ramah lingkungan bersertifikasi LEED serta sistem pemanas dan pendingin.



Mohawk juga mengajar keamanan siber dan memiliki departemen Central IT yang luas yang mengawasi keamanan siber di institusi tersebut. Beberapa tahun yang lalu, menjadi jelas bahwa perguruan tinggi perlu menggunakan alat keamanan siber yang canggih untuk melindungi dan mempertahankan diri dari penyerang jahat.



Frank mengenang bagaimana lingkungan keamanan siber di perguruan tinggi berevolusi. “Dewan kami mulai mengajukan pertanyaan tentang hal ini, menanyakan bagaimana kami dapat membangun program untuk melindungi aset-aset penting kami,” katanya. Central IT memulai dengan melihat kerangka kerja industri yang berbeda untuk keamanan, termasuk standar ISO 27001 dan ISO 27002 untuk mengelola keamanan informasi. Mereka kemudian menggunakan National Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework (NIST CSF) untuk melakukan analisis kesenjangan dan menilai lima pilarnya: mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan.



Perguruan tinggi tersebut mengetahui bahwa mereka telah berhasil mengidentifikasi aset-aset yang diperlukan untuk melindungi dan melindungi aset-aset tersebut secara umum. Namun, mereka tidak mendapat skor yang baik dalam hal deteksi, sehingga jika pengendaliannya gagal, mereka tidak dapat dengan cepat mengidentifikasi pelanggaran dan bergerak untuk merespons dan memulihkan pelanggaran tersebut. “Anda dapat memasukkan seluruh investasi ini ke dalam mekanisme perlindungan Anda, namun tidak ada solusi yang tepat,” tegas Frank. “Pada akhirnya, terdapat risiko kompromi yang tinggi dan lanskap yang kompleks.”



Mohawk memutuskan untuk fokus dan berinvestasi dalam deteksi. “Kami ingin memastikan bahwa jika seseorang berhasil melewati perlindungan kami, kami dapat dengan cepat mendeteksi dan memberantas mereka dari jaringan kami,” kata Frank. Di pendidikan tinggi, terkadang diperlukan waktu berbulan-bulan sebelum seseorang menyadari bahwa penyerang telah menyusup ke suatu sistem. “Kami tidak ingin hal itu terjadi jika sistem kami dibobol,” katanya.



“Mendeteksi dengan cepat penting bagi kami, tetapi begitu pula apa yang terjadi setelah kejadian tersebut terjadi,” catat Frank. “Anda ingin dapat… memutar ulang berbagai hal untuk mengidentifikasi dengan tepat apa yang terjadi dan sistem apa yang terkena dampaknya, untuk membangun kembali sistem Anda setelah kejadian tersebut dan mengamankan kembali jaringan Anda setelah terjadi pelanggaran.”



Mohawk mulai mencari platform deteksi terdepan di industri. Pada saat itu, mereka sudah bekerja sama dengan IBM untuk mengembangkan kurikulum keamanan siber yang mencakup alat SIEM seperti solusi QRadar. Dengan adanya sinergi inilah Frank dan rekan-rekannya mulai menjajaki solusi SIEM untuk perguruan tinggi tersebut.



Frank menguraikan kriteria perguruan tinggi tersebut: “Kami menginginkan alat yang mudah digunakan, tidak memerlukan banyak pelatihan bagi pengguna agar dapat melakukan pivot dan menelusuri data untuk melihat log peristiwa dan melakukan analisis lalu lintas jaringan.” Perguruan tinggi membutuhkan alat yang tidak hanya menyimpan informasi untuk pencarian tetapi juga mengidentifikasi dan memprioritaskan insiden serta menawarkan opsi untuk menerapkan AI untuk menyelidiki pelanggaran dengan lebih cepat.



QRadar dengan cepat menjadi solusi teratas yang diselidiki Mohawk. Alat ini menonjol dibandingkan alat lain yang sedang dipertimbangkan karena Gartner telah menobatkannya sebagai pemimpin SIEM dalam laporan Magic Quadrant untuk SIEM, memiliki reputasi yang baik di mata penyedia cloud publik, dan telah menerima referensi kuat dari lembaga pendidikan tinggi lainnya.