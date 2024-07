Atea Sverige AB

Di Swedia, undang-undang keamanan siber yang semakin ketat membuat organisasi sektor publik berjuang untuk meningkatkan profil keamanan TI mereka. Atea, penyedia infrastruktur TI terkemuka, menggunakan platform IBM QRadar Security Information and Event Management (SIEM) untuk membangun solusi pusat operasi keamanan (SOC) yang bisa diterapkan dan disetel dalam waktu kurang dari enam bulan, sehingga meningkatkan time to value sebanyak lebih dari satu tahun.