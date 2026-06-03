Mengoptimalkan kinerja, biaya, dan pemanfaatan sumber daya di lingkungan hybrid dan multicloud
IBM® Concert Optimize, didukung oleh IBM® Turbonomic, membantu tim terus menyelaraskan penggunaan sumber daya dengan permintaan aplikasi. Solusi ini memberikan visibilitas yang jelas di seluruh aplikasi, cloud, dan kontainer, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi hambatan kinerja, inefisiensi, dan sumber daya yang tidak digunakan. Dengan keputusan pengoptimalan dan otomatisasi berbasis kebijakan, tim dapat membantu mengurangi upaya manual dan overhead operasional yang tidak perlu.
Selaraskan sumber daya infrastruktur dengan permintaan aplikasi untuk membantu memastikan kinerja yang konsisten. Seiring dengan perubahan permintaan, Concert Optimize dapat menyesuaikan alokasi sumber daya secara terus menerus, mendukung peningkatan kapasitas, responsif, dan efisiensi.
Terus menganalisis permintaan aplikasi untuk menyelaraskan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan di seluruh pusat data. Ukuran beban kerja yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan. Otomatiskan tindakan seperti penempatan dan penskalaan untuk memastikan kinerja sekaligus mengurangi penyediaan kurang dan berlebihan.
Secara otomatis mengubah ukuran kontainer, menskalakan klaster, dan mengalokasikan sumber daya berdasarkan permintaan real-time dan tujuan tingkat layanan (SLO). Hasilnya, tim dapat meningkatkan efisiensi di seluruh lingkungan Kubernetes dan mempertahankan kinerja aplikasi melalui optimasi otomatis.
Terus memantau permintaan di seluruh lingkungan cloud dan mengoptimalkan komputasi IaaS, sumber daya GPU, penyimpanan, kapasitas PaaS, dan DBaaS. Kurangi kelebihan penyediaan, tingkatkan pemanfaatan, dan pilih untuk mengotomatiskan tindakan seperti penskalaan dan beban kerja berhenti sementara untuk mengontrol biaya.
Analisis penggunaan GPU, CPU, dan memori di seluruh lingkungan untuk menempatkan, menskalakan, dan mengukur beban kerja yang tepat secara otomatis—mengurangi kapasitas idle dan menghindari kelebihan penyediaan.
Gunakan data historis dan real-time untuk memprediksi kebutuhan sumber daya dan merencanakan kapasitas di seluruh pusat data dan lingkungan Kubernetes. Dengan menyimulasikan migrasi untuk membandingkan opsi angkat dan shift yang dioptimalkan, tim dapat memahami dampak biaya dan kapasitas sebelum bertindak.
Mengidentifikasi dan menghentikan sementara sumber daya yang menganggur atau kurang dimanfaatkan untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, serta mengontrol infrastruktur dan biaya cloud. Tim juga dapat menangguhkan atau menghapus sumber daya yang tidak terpakai untuk membebaskan kapasitas dan meningkatkan pemanfaatan secara keseluruhan.