Optimasi beban kerja AI di seluruh platform hybrid cloud

Optimalkan beban kerja AI di cloud, on-prem, dan kontainer dengan Turbonomic. Otomatiskan keputusan sumber daya untuk memastikan kinerja Model AI dan GPU.

 

Diagram alur dengan bentuk geometris yang saling berhubungan dengan berbagai ikon

Otomatiskan pengoptimalan beban kerja AI dalam skala besar

Beban kerja AI intensif sumber daya dan sangat sensitif terhadap hambatan kinerja. Turbonomic menganalisis permintaan GPU, CPU, dan memori secara real time dan mengotomatiskan keputusan penskalaan, penempatan, dan alokasi. Untuk metrik kinerja aplikasi Kubernetes dan OpenShift seperti konkurensi, waktu respons, waktu layanan, dan penundaan antrian untuk mendorong penskalaan untuk layanan inferensi gen AI. Di cloud, on-prem, dan kontainer, Turbonomic memastikan kinerja yang konsisten sambil memaksimalkan pemanfaatan.
Manfaat

Mengoptimalkan kinerja GPU cloud

Mencocokkan beban kerja secara terus-menerus dengan jenis instans GPU terbaik di AWS dan Azure sehingga aplikasi tetap cepat dan responsif.
Dapatkan ketangkasan untuk proyek AI

Tingkatkan atau turunkan sumber daya GPU secara real time, memungkinkan tim meluncurkan dan mengembangkan inisiatif AI tanpa penundaan infrastruktur.
Pastikan kinerja Gen AI

Layanan inferensi skala pada konkurensi, waktu respons, dan hasil untuk memberikan hasil yang cepat dan akurat secara konsisten.
Meningkatkan pemanfaatan GPU

Manfaatkan penskalaan yang sadar terhadap MIG serta metrik kinerja untuk meningkatkan pemanfaatan GPU, sehingga kapasitas dapat dibebaskan untuk menangani lebih banyak beban kerja AI tanpa biaya tambahan.
Jaga agar aplikasi bisnis tetap andal

Pastikan beban kerja berkemampuan GPU berjalan tanpa gangguan dengan menempatkannya di host yang kompatibel dengan kapasitas yang tersedia.
Memperpanjang masa pakai perangkat keras

Tingkatkan kepadatan beban kerja dengan aman, membantu Anda mendukung lebih banyak proyek AI pada perangkat keras yang sama sebelum investasi GPU baru.
Tingkatkan efisiensi dan kinerja GPU Anda

Pengoptimalan GPU cloud publik

Turbonomic terus mengevaluasi metrik GPU seperti jumlah GPU, memori, dan bandwidth di seluruh instans AWS dan Azure. Secara otomatis merekomendasikan dan mengeksekusi jenis instans yang paling sesuai, memastikan beban kerja berjalan pada kinerja puncak sambil menghindari kelebihan penyediaan yang tidak perlu. Dengan kontrol kebijakan untuk tingkatan GPU dan kemampuan komputasi, ini membuat biaya dapat diprediksi dan kinerja konsisten untuk beban kerja AI.

Orang sedang melihat laptop di ruang server
Penyetelan beban kerja AI generatif

Beban kerja AI generatif membutuhkan sumber daya GPU yang besar. Turbonomic mengoptimalkan alokasi beban kerja GPU di seluruh Kubernetes dan Red Hat OpenShift untuk memastikan beban kerja Gen AI LLM Inference memenuhi tujuan tingkat layanan (SLO) dan standar kinerja yang ditentukan sambil memaksimalkan penggunaan, efisiensi, dan biaya GPU.
Tangkapan layar yang menunjukkan klaster platform kontainer teratas
Pengoptimalan GPU pusat data

Turbonomic menerapkan analisis yang sadar GPU untuk menempatkan dan mengoptimalkan VM secara dinamis yang memerlukan akselerasi GPU. Dengan mengenali konfigurasi vGPU dan passthrough, ini memastikan beban kerja hanya berjalan pada host yang kompatibel dengan kapasitas yang tersedia. Ini mencegah gangguan, melindungi kinerja aplikasi, dan memungkinkan organisasi meningkatkan kepadatan beban kerja tanpa mengorbankan keandalan.

Cerita sukses klien 5,3x

peningkatan ketersediaan GPU saat tidak digunakan. Pelajari bagaimana IBM® BAM menggandakan throughput GPU dan mengurangi kebutuhan perangkat keras dengan otomatisasi cerdas.

 Baca kisah IBM BAM

Sumber daya

Memastikan kinerja dan efisiensi Turbonomic dengan layanan laboratorium pakar IBM®

Layanan yang disesuaikan untuk membantu Anda merencanakan, menerapkan, dan mengoptimalkan Turbonomic untuk kebutuhan bisnis Anda.
Sekilas tentang Turbonomic

Turbonomic mengotomatiskan operasi pusat data, mengoptimalkan pengeluaran cloud, dan meningkatkan efisiensi Kubernetes.
Ulasan produk G2

Turbonomic mendapatkan lencana G2 untuk ROI, kepemimpinan grid, adopsi pengguna. Lihat skor pengguna sebenarnya dalam laporan Musim Dingin G2.
Ulasan di TrustRadius

Baca apa yang dikatakan pelanggan IBM Turbonomic yang puas di TrustRadius.
Strategi VMware

Kurangi kebutuhan perangkat keras dan lisensi VMware dengan penghindaran biaya baru sebesar 75% pada tahun pertama.
Mengelola sumber daya TI

Manajemen sumber daya aplikasi otomatis dapat mendorong pengoptimalan biaya cloud yang lebih cerdas.
ROI 247% dalam 3 tahun

Laporan ini menunjukkan penghematan cloud sebesar 35%, tiket kinerja 75% lebih sedikit, dan 247% ROI dalam tiga tahun.

Turbonomic menjadi fokus dalam "Inside the Blueprint" di Bloomberg dan FOX Business.
Perkenalkan SLO aplikasi

Turbonomic membantu insinyur platform dan DevOps mengoptimalkan kecepatan penyiapan dan kinerja aplikasi.
Jelajahi solusi manajemen pusat data dalam demo langsung untuk mendorong hasil yang terukur.
IBM Turbonomic menawarkan uji coba gratis selama 30 hari. Tidak memerlukan kartu kredit. Mulai uji coba gratis Anda sekarang.
Ikuti demo interaktif untuk melihat kinerja aplikasi dan pengoptimalan sumber daya secara real-time.

Pertanyaan umum

Ini adalah kemampuan untuk secara otomatis mencocokkan sumber daya GPU dengan permintaan beban kerja di seluruh lokal, cloud, dan kontainer. Solusi ini memastikan aplikasi AI Anda selalu berkinerja sambil menjaga biaya tetap terkendali.

Turbonomic terus menganalisis permintaan untuk GPU, CPU, dan memori di seluruh pusat data, cloud, dan Kubernetes. Ini mengotomatiskan penempatan, penskalaan, dan ukuran yang tepat sehingga beban kerja AI memenuhi tujuan kinerja tanpa menyediakan sumber daya yang berlebihan.

Turbonomic menempatkan beban kerja GPU hanya pada host yang kompatibel dengan kapasitas yang tersedia. Langkah ini mencegah masalah kinerja dan membantu Anda mendapatkan nilai lebih dari perangkat keras yang ada.

Di AWS dan Azure, Turbonomic terus mengukur instans GPU dengan tepat sehingga Anda hanya membayar untuk apa yang Anda gunakan. Ini juga menghilangkan pemborosan dengan mengurangi atau memindahkan beban kerja dari instans GPU yang tidak aktif.

Ya. Turbonomic mengoptimalkan inferensi AI generatif di Kubernetes dan OpenShift dengan menskalakan layanan berdasarkan GPU dan metrik aplikasi. Ini memastikan tujuan latensi dan throughput terpenuhi sambil meningkatkan pemanfaatan GPU.

Turbonomic memantau sumber daya GPU di tingkat layanan VM, node, dan kontainer. Turbonomic mengotomatiskan penempatan yang aman untuk VM on-prem dan menskalakan beban kerja inferensi Kubernetes, meningkatkan efisiensi di seluruh lingkungan hybrid dan multi-cloud.

Baca studi kasus

Ya. Turbonomic tepat mengukur instans GPU di cloud publik, menempatkan dan mengkonsolidasikan beban kerja GPU dengan aman di pusat data, dan menskalakan beban kerja inferensi Kubernetes berdasarkan SLOs. Dengan menyelaraskan penawaran dengan permintaan, ini mengurangi pengeluaran yang tidak perlu sambil mempertahankan kinerja untuk beban kerja AI.

Tim Model AI IBM® Big meningkatkan ketersediaan GPU idle sebesar 5,3x dan menggandakan throughput sambil mempertahankan target latensi. Itu berarti inovasi yang lebih cepat dengan biaya lebih rendah.

Ambil langkah selanjutnya

Hubungi tim kami untuk mendapatkan dukungan pakar dan solusi yang disesuaikan, atau jadwalkan pertemuan untuk menjelajahi bagaimana kami dapat membantu Anda mencapai tujuan bisnis Anda.

